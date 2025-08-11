Brittney Sykes obtiene 27 puntos, pero Seattle Storm no puede terminar Skid

La tormenta está perdiendo rápidamente su control sobre la disputa de playoffs y ni siquiera el último esfuerzo del equipo, trayendo al guardia All-Star Brittney Sykes, podría obtener una victoria.

Seattle cayó 94-91 a Los Angeles Sparks frente a una multitud de 11,796 en Crypto.com Arena el domingo, marcando su quinta derrota consecutiva.

“Todos están luchando por un lugar en los playoffs”, dijo el alero de Storm Nneka Ogwumike. “La clasificación cambia cada juego. Estoy viendo una mejora. Solo necesitamos 40 minutos”.

Sykes fue adquirido por la tormenta el martes a través de un intercambio con los Washington Mystics, a la luz de la reciente caída de Seattle.

La tormenta realizó una carrera de 12-2 en el último cuarto, ocho de los de Sykes, para una cómoda ventaja de 87-80 con menos de tres minutos restantes.

Los Sparks, sin embargo, respondieron agresivamente con una carrera de 11-2, tomando una ventaja de 91-89 con 17 segundos en el reloj.

Sykes, quien terminó con un máximo de 27 puntos, hizo lo que fue adquirida para hacer, anudando el juego con una bandeja en los últimos 12 segundos, pero la canasta de conducción de Dearica Hamby y el tiro libre con 5.6 segundos restantes le dieron a los Sparks la victoria.

“Hago una broma de correr que es todo lo que hice contra (la tormenta), ahora lo hago con ellos”, dijo Sykes sobre su nuevo papel dentro del equipo. “Así que solo llega a la pintura, asegurándose de abrirme para los tiros, pero al mismo tiempo, solo en transición, empujando la pelota, entregando la pelota a donde necesita ir”.

La tormenta (16-16) no ha dejado caer cinco seguidas desde una racha perdedora de 10 juegos en 2023. Estuvieron en el cuarto lugar hace poco más de dos semanas, antes de una derrota ante los Mystics el 26 de julio, y buscando asegurar una serie en casa en la primera ronda de los playoffs a mediados de septiembre.

Ahora, Seattle y The Golden State Valkyries (15-15) están empatados en los últimos dos lugares de postemporada, solo medio juego por delante de Los Ángeles (15-16). Los Mystics (14-17) son 1 1/2 juegos en el décimo lugar.

“Hacemos un gran trabajo al hacer las grandes jugadas”, dijo Ogwumike. “Es solo los pequeños que se suman al final, que estamos trabajando para mejorar (AT). En los últimos cinco juegos, ha sido un cubo o dos lo que ha marcado la diferencia entre nosotros saliendo con una victoria”.

Seattle ha perdido los últimos cinco juegos por un total de 17 puntos.

La tormenta llegó a la cancha de los Sparks con un sabor amargo en la boca después de una derrota 108-106 de doble tiempo extra ante Los Ángeles el 1 de agosto, un juego que encendió la racha perdedora actual.

Siguiendo 5-4 temprano, Seattle mantuvo los Sparks sin puntaje durante más de seis minutos durante los cuales la tormenta realizó una carrera de 17-0. El cuarto terminó 26-14 después de una respuesta tardía de los Sparks en el último minuto.

Los Sparks detuvieron el impulso de la tormenta, anudando el marcador 29-29 menos de cuatro minutos en el segundo cuarto con un empuje de 15-3.

Los Ángeles tomó su primera ventaja desde el cuarto minuto del juego con el triple de tres puntos de la estrella de la Universidad de Washington Kelsey Plum para poner el 34-31 con 4:36 restantes en la mitad.

Las chispas agotaban prácticamente todo, yendo 18 por 31 (58.1%) desde el campo y 8 para 14 desde más allá del arco al final de la mitad.

La tormenta tuvo una oleada tardía de energía en el segundo cuarto, resaltada por Sykes. Seattle realizó una carrera de 8-0 en el último minuto de la mitad, incluido el triple de 25 pies de Sykes en el timbre, para casi disminuir su déficit a 46-45.

Fue el Dominique Malonga Show en el tercer cuarto. El Centro de Reserva de 19 años, que fue reclutado No. 2 en general este año, anotó nueve puntos en 4 de 5 disparos para mantener a Seattle cerca.

El guardia All-Star Skylar Diggins, quien se mantuvo sin puntaje el viernes por primera vez esta temporada, agregó siete puntos y cuatro asistencias en el tercer cuarto.

Sykes tuvo otro timbre para darle a la tormenta la ventaja, 69-68, en el período final.

Malonga terminó con 20 puntos y 11 rebotes, su segundo doble doble consecutivo y tercero en su carrera.

Diggins agregó 17 puntos y seis asistencias.

Sykes dibujó su primer inicio con Seattle después del oficio del martes. Ella debutó fuera del banco el viernes contra las Aces de Las Vegas. Ella reemplazó a Erica Wheeler en la alineación inicial, colocando a Wheeler en el banco por primera vez en 23 juegos.

La tormenta regresa a casa para enfrentar el tercer lugar de Atlanta Dream (19-11) el miércoles, habiendo dividido las dos primeras reuniones esta temporada.

“Solo trato de encontrar formas de mezclarlo”, dijo la entrenadora en jefe de Storm, Noelle Quinn, sobre el futuro. “Algunas alineaciones, algo de energía, defensivamente (con) coberturas agresivas, ofensivamente (con) simplificando cosas, juegan más en transición, mueven el balón y ponen a los jugadores en lugares donde pueden encontrar algo de éxito. Tengo que entrenarnos a través de ella”.

