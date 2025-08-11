Crystal Palace confirma que Marc Guehi se venderá este mes si la oferta correcta llega en un enorme golpe de transferencia

El presidente de Crystal Palace, Steve Parish, admite que tendrá que vender el Capitán Marc Guehi este mes si el club recibe una oferta lo suficientemente buena.

La parroquia perforó el aire de celebración alrededor de Selhurst Park luego de la victoria del escudo comunitario del domingo sobre Liverpool al sugerir que el centro de Inglaterra de Palace se irá este mes.

Los campeones de la Premier League de Arne Slot, derrotados en penaltis por Palace después de un empate 2-2 en Wembley, son favoritos para firmar Guehi con calificación de £ 60 millones, y Newcastle había ofertado por el ex hombre del Chelsea de 25 años la temporada pasada.

A Guehi solo le queda un año en el contrato de su palacio, hasta ahora se ha negado a firmar un nuevo acuerdo y podría irse gratis el próximo verano el próximo verano a menos que la parroquia cobre ahora.

Cuando se le preguntó si Guehi se irá este mes por la tarifa correcta, Parish dijo: “Sí, sí. Por supuesto, para que los jugadores de ese calibre se vayan gratis, es un problema para un club de fútbol.

“Desafortunadamente, no hay duda al respecto. Joachim Andersen fue (a Fulham el verano pasado) y no pudimos permitirnos perderlos a ambos.

“Luego tuvimos otra oferta (para Guehi) en enero, pero esa fue una decisión difícil también.

“Solo tendremos que ver qué sucede. Necesita un nuevo contrato o una conclusión de algún tipo.

“Es realmente difícil. Haremos todo lo que podamos en las próximas semanas para darnos la mejor oportunidad.

“Soy consciente de que estamos en cuatro competiciones esta temporada. Pero el dinero que tenemos no es infinito”.

Parish dice que los titulares de la Copa FA todavía están pagando dinero “loco” en cuotas para los jugadores que ya tienen.

Palace no ha hecho ningún fichaje importante este verano, pero hasta ahora ha logrado mantener su equipo ganador de la copa, aunque Guehi y su compañera estrella de Inglaterra Eberechi Eze están atrayendo un interés significativo.

El copropietario de los Eagles dijo: “Al final, las personas intercambian jugadores. Eso es lo que hacen los clubes de fútbol.

“Por supuesto, si no te importa el mañana y lo pones todo, somos un equipo fantástico. Si tuviéramos cuatro jugadores más, no sé qué podríamos lograr.

“Desafortunadamente, no siempre es tan simple como eso. Tenemos muchas salidas este año porque estamos pagando muchas tarifas de transferencia para los jugadores que ya tenemos.

“Si ves las tarifas, solo están locos. El dinero que estamos pagando, loco.

“Haremos lo que podamos. No dejaremos de trabajar. Pero en cuanto a las personas que están aquí o no están aquí, depende.

“Si es la decisión correcta para el club de fútbol y para ellos, habrá cambios. Pero tenemos que hacer los inteligentes”.

El palacio está esperando el veredicto de su apelación ante el Tribunal de Arbitraje del deporte a las 11 a.m. de hoy después de que fueron degradados por la UEFA de la Europa League a la Liga de la Conferencia sobre un tecnicismo de propiedad de doble propiedad.

Cualquiera que sea el resultado, el gerente Oliver Glasner está frustrado por la falta de fichajes de Palace en la ventana actual, así como por la posibilidad de perder a Guehi, y posiblemente Eze, antes de la fecha límite de transferencia del 1 de septiembre.

Pero la parroquia dice que es un gran admirador del austriaco y respeta su ambición.

La parroquia dijo: “Oliver es el director de la orquesta y hace un trabajo tan increíble. Es muy positivo.

“Me dijo antes (el escudo de la comunidad),” He visto el Liverpool y anotaremos dos goles. No sé si podemos mantenerlos fuera, pero anotaremos dos goles “.

“Admiro mucho a Oliver. Solo quiere ganar trofeos. No me importa si quiere hacer eso y creo que alguien en el club de fútbol debería hacer eso”.

