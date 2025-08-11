Dearica Hamby y Kelsey Plum Lift Sparks para ganar sobre Seattle

Hace menos de 10 días, la Tormenta de Seattle y los Sparks lucharon en un segundo tiempo extra, la primera de la temporada 2025 de la WNBA, expulsando cada gota de drama fuera del clima Compedge Arena. El domingo por la noche, las mismas apuestas estaban en juego mientras los equipos intentaron fortalecer sus posibilidades de playoffs.

La intensidad no cayó hasta la bocina final. Con 5.6 segundos restantes, Dearica Hamby rugió en la pintura y anotó en una bandeja de conducción para poner las chispas por delante para siempre. Después de que la tormenta perdió su última oportunidad de ganar, Pandemonium se derramó en el piso: los jugadores de Sparks saltan en los brazos del otro, los fanáticos que gritan sobre la madera dura, cantando “Hamby” en celebración de las chispas ‘ 94-91 Victoria.

“Estamos jugando para ese tipo de juego”, dijo la guardia Julie Allemand, que tuvo ocho asistencias, “es emocionante jugar ese tipo de juego. Al final, cuando haces el gran disparo que necesitamos, es una gran sensación”.

Los Sparks lograron reunirse después de caer en un déficit de 16 puntos en el primer cuarto, tal vez un síntoma de jugar en las noches consecutivas.

Luego vino Kelsey Plum, quien terminó con 20 puntos, siete asistencias y seis rebotes, doblando su juego en todas las direcciones para llevar las chispas a su novena victoria en 11 juegos.

La entrenadora de Sparks, Lynne Roberts, ha pintado la ciruela como un cambio de forma, capaz de torcer su juego a lo que el juego exige.

“Eso es lo que deberían hacer tus mejores jugadores: involucrar a todos los demás y asegúrese de que fluyamos”, dijo Roberts antes del juego: “Y luego, cuando te necesitan, te unes. Ella ha hecho un trabajo tremendo”.

Siguiendo la tormenta (16-16) por 17 en el primer cuarto, Plum, que aún no había anotado todavía, se rompió un descanso rápido de uno a cinco, congelando la defensa con una duda en el arco y un deslizamiento en la canasta para una jugada de tres puntos. Segundos después, Plum creó otra oportunidad en un codo derecho extendido, perforando un triple en la cara de Erica Wheeler.

El guardia de los Sparks, Kelsey Plum, a la derecha, conduce contra el guardia de Seattle Brittney Sykes en el cuarto trimestre del domingo. (Luke Hales / Getty Images)

“Siempre he sido conocido como anotador y aprendí que con el tiempo, tu impacto en el juego mucho tiempo es porque puedes anotar, vas a llamar la atención y encontrar gente”, dijo Plum. “En la carrera en la que hemos estado, estamos mejor cuando estoy haciendo ambas cosas”.

Era el brote de impulso que las chispas (15-16) necesitaban superar un comienzo de pulverización.

Jugando toda la primera mitad, Plum fue de la mesa a la toma de tiro en el segundo cuarto, saliendo a Rae Burrell para una esquina tres antes de chapotear un triple para empatar el marcador 29-29 con 6:30 restantes en el segundo cuarto.

“El liderazgo es difícil, descubrir cuándo empujar, cuándo tirar, cuándo dejarlo, cuándo asumirlo”, dijo Roberts. “[Plum] Simplemente continúa mejorando y mejorando. … Ella es tan competitiva y quiere ganar “.

Azurá Stevens y Cameron Brink fueron fuertes en la llave temprano, pero los Sparks aclararon saltadores, gotearon en el tráfico y vieron morir las posesiones ofensivas en el borde, además de cometer ocho pérdidas de balón del primer trimestre. Entonces Roberts lanzó los dados en una mirada más pequeña: intercambiando su patrulla de pintura de Stevens y Brink por los guardias Julie Vanloo y Burrell.

“Cuando van realmente grandes, nos volvimos un poco más pequeños con Rickea [Jackson] En los cuatro “, dijo Roberts.” Fue una batalla de voluntad, parece que cada vez, como la última vez que los jugamos, de un lado a otro “.

Plum y Allemand mantuvieron la unidad más pequeña en movimiento constante, azotando los pases de ala a ala y cortando carriles abiertos para Burrell y Jackson, mientras que Vanloo, Allemand y Plum cobraron desde más allá del arco. Roberts cabalgó a ese grupo al segundo cuarto, y finalmente controlaron el déficit.

Hamby terminó con 19 puntos y siete rebotes, Stevens tuvo 15 puntos y ocho rebotes y Brink contribuyó con 14 puntos, cinco rebotes y dos robos desde el banco.

Cuando el timbre final se desvaneció, los jugadores todavía sonreían a través de abrazos, y los cantos “Hamby” de la multitud continuaron, la emoción por un equipo de Sparks que se había sacado del fuego.

“Realmente orgulloso de ese rebote”, dijo Plum. “Podríamos haber retirado, especialmente temprano. Pero hay algo en este equipo. Somos jóvenes, somos competitivos, tenemos hambre”.