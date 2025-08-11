Danny Musovski Nets Brace, Sounders Top Galaxy como invicto Run Hits 10

En su regreso a las competiciones de la MLS, solo los Sounders pudieron mantener su juego dominante.

Danny Musovski anotó un par de goles ventajosos para ayudar a Seattle a enterrar el Galaxy de Los Ángeles con una victoria por 4-0 el domingo en Dignity Health Sports Park en Carson, California. Los Sounders están en una racha invicta de 10 juegos, a través de todas las competiciones.

“Les han estado haciendo muy bien recientemente y es algo que no estábamos tomando a la ligera. Cuando sabíamos que eran un equipo que fue entusiasmado”, dijo Musovski. “Salimos con buena energía y no la tomamos a la ligera. Por eso pudimos obtener un resultado”.

LA es el último en la clasificación de 30 equipos de la MLS, pero estaban invictos en sus triples partidos de fase uno en el torneo de la Copa Ligas, cuando la Liga MX de México y México estuvo en un breve paréntesis a principios de este mes. Los Sounders estaban 3-0, enfrentando los mismos clubes que LA.

La entretenida actuación del Galaxy dio la impresión del partido del domingo podría ser un desafío. El último partido de Seattle contra LA fue una derrota final de la Conferencia Oeste en noviembre de 2024.

Ninguna de las partes abrió la revancha como si acabaran de jugar un trío de partidos de torneo de alto riesgo. Se presionaron y corrieron para jugar a la transición con la pelota batiendo rápidamente entre ellos.

Seattle (11-6-8) consiguió el gol de apertura de una cruz desde Pedro de la Vega hasta Paul Rothrock en el ala derecha. El defensor de La Julián Aude cortó a Rothrock en la caja del arquero, pero desvió la pelota a través de la línea para el marcador en los 25th minuto.

Rothrock también fue el catalizador para el segundo gol. Él cronometró una pelota perfecta para que Musovski respalde la defensa de la galaxia. El arquero Novak Mićović fue descuidado con su salvamento inicial y Musovski lo quemó con un tiro en el rebote para una ventaja de 2-0 en el 37th minuto.

LA (3-15-7) parecía perdido y letárgico después de que Seattle anotó su segundo gol. La posesión de la pelota fue incluso cuando los equipos entraron al descanso, los Sounders superaron al Galaxy 12-3 en la primera mitad.

La galaxia encontró algo de energía después del descanso. El mediocampista de los Sounders, Cristian Roldan, tuvo un mal pase al final de su equipo de que el delantero de Los Ángeles, Matheus Nascimento, se convirtió en una oportunidad en el 48th minuto, pero el arquero Andrew Thomas sofocó la pelota para salvar.

Mićović no era tan hábil. El delantero de los Sounders, Jesús Ferreira, recolectó una pelota desviada en el final de Los Ángeles y apuntó a un tiro al poste de atrás. El arquero hizo la patada, pero Musovski arrancó fácilmente el rebote más allá de Mićović, quien observó desde su trasero.

“No me importa si es un objetivo fácil o un objetivo difícil, lo más importante es llegar a la hoja de puntaje”, dijo Musovski, quien tiene 10 goles en su carrera de la MLS esta temporada. “Se sintió realmente bien”.

Con la ventaja de 3-0 en el 54th Minute, el entrenador de los Sounders, Brian Schmetzer, y el entrenador de Los Ángeles, Greg Vanney, comenzaron a preparar sus sustitutos. LA y Seattle avanzaron a los cuartos de final de la Copa de las Ligas y jugarán tres partidos en 11 días, incluido un partido de torneo el 20 de agosto.

Schmetzer subió a Kalani Kossa-Rienzi para De La Vega y Danny Leyva para OBED Vargas en el 63rd minuto. Y en el 73rd Minuto, Snyder Brunell hizo su debut en la MLS cuando reemplazó a Ferreira en el centro del campo.

Brunell, quien fue firmado en julio, anotó su primer gol en el 85th Minute de una asistencia de Alex Roldan y Kossa-Rienzi.

“Pensé, ‘solo golpear el objetivo y estaré bien'”, dijo Brunell, quien a los 18 años es el jugador más joven de Sounders en anotar en su debut. “Llegué al objetivo y estoy encantado”.

La mayoría de los 18,748 abuchearon a su equipo después del gol de Brunell. La última vez que Seattle anotó cuatro contra LA en su césped fue en 2016.

Ferreira orquestó el ataque el domingo en lugar de Albert Rusnák. Este último está fuera con una lesión en los isquiotibiales sufridas en la segunda mitad de una victoria en la Copa de Labues contra el Club Tijuana la semana pasada.

El ajuste, y la falta de Ryan Kent debido a una lesión en los isquiotibiales, trasladó a Rothrock al ala derecha y mantuvo a De La Vega a la izquierda.

Schmetzer le dio a Jackson Ragen un descanso en el centro y comenzó a Kim Kee-hee. Jugó junto con la línea de fondo familiar de Yeimar, Alex Roldan y Nouhou con Thomas permaneciendo en la portería.

Stefan Frei recientemente despejó el protocolo de conmoción cerebral y estaba en el banco, pero Schmetzer quiere darle a Thomas más partidos para demostrar su valía. Se espera que Thomas siga siendo el arquero inicial para los partidos de la Copa Ligas también.

Vanney hizo un cambio en su línea defensiva del equipo que derrotó a Santos Laguna 4-0 en su último partido de la Fase Uno en el torneo de la Copa Ligas.

Seattle viajará para jugar al Minnesota United (12-6-8) el sábado. Los Loons, que están por encima de los Sounders en la mesa de la Conferencia Oeste, ganaron la primera reunión 3-2 en Lumen Field en junio.

“No borra el aguijón de noviembre pasado”, dijo Schmetzer sobre la pérdida de playoffs. “Fue un buen resultado”.

