Las primeras fotos de Benjamin Sesko en Man Utd Training surgen mientras los demonios rojos consideran que el secreto se ajusta al delantero

Benjamin Sesko está bien y realmente entrando en el ritmo de las cosas en el Manchester United después de su gran movimiento de dinero de RB Leipzig.

Los Red Devils pusieron a los rivales de la Premier League Newcastle a la firma del codiciado delantero central el sábado pasado.

8 Benjamin Sesko se unió oficialmente al Manchester United el pasado fin de semana Crédito: Getty

8 El International de Eslovenia participó en su primera sesión de entrenamiento desde que se unió a los Red Devils el lunes. Crédito: Getty

8 El jugador de 22 años aparentemente estaba ansioso por hacer una buena actuación frente al nuevo gerente Ruben Amorim Crédito: Getty

8 Sesko se quedó bien y realmente atrapado durante varios de los juegos del equipo Crédito: Getty

United ha desembolsado £ 74 millones para el huelguistaquien estuvo brevemente en la lista de deseos del subcampeón premedado de la temporada pasada Arsenal.

Sesko tomó algunos de los puntos críticos de Manchester poco después de la confirmación de su Old Trafford Muévete, cenar en el popular restaurante italiano San Carlo con su agente.

Su primera sesión de entrenamiento oficial con sus nuevos compañeros de equipo estaba programada para el lunes por la mañana, y llegó brillante y temprano en Carrington.

Y el pozo internacional de Eslovenia se quedó atrapado durante su primera sesión bajo la administración de Ruben Amorim.

Sesko participó en lo que parecía ser un juego de entrenamiento organizado por Amorim.

Estaba claramente de humor para impresionar cuando fue visto arrestando en varias ocasiones.

Sesko también fue visto participando en un simulacro de finalización, con el ex hombre de Leipzig encargado de encontrar el fondo de la red desde una cruz.

Y los fanáticos del United estarán emocionados por la disposición del esloveno de poner su cabeza al final de las cruces, que mostró con un salto de salmón de un encabezado de buceo.

Oferta de bienvenida de Sun Vegas: Obtenga un bono de £ 50 cuando se une

8 Benjamin Sesko mostró sus habilidades de malabarismo de pelota durante el entrenamiento Crédito: Getty

8 El ex hombre de RB Leipzig parecía ágil mientras pasaba por los movimientos Crédito: Getty

8 Sesko mostró un atletismo increíble mientras saltaba al aire para un encabezado Crédito: Getty

8 También se impresionó con un encabezado de buceo de estilo salmón Crédito: Getty

La llegada de Sesko, que consiguió 27 goles y siete asistencias en 64 apariciones para Leipzig, ha aumentado bien y realmente la potencia de fuego a disposición de Amorim.

Es probable que lidere la línea para los Red Devils en su primer partido de la Premier League contra el Arsenal el domingo.

Man Utd Confirma £ 74 millones de transferencia de Benjamin Sesko cuando se une a Matheus Cunha y Bryan Mbeumo en la nueva línea

Pero podría jugar su primer juego para el club en los próximos días como United, según The Times, planean jugar un secreto y actualmente no se ha visto amigable antes de la visita de los Gunners.

Se dice que United Brass está considerando el partido para ayudar a Sesko a obtener más entrenamiento de “mundo real” antes de que comience la temporada.

Sesko está defendiendo el bit, diciendo: Creo que es un gran proyecto, en general.

“Y no puedo esperar para comenzar, definitivamente.

“Acabo de estar aquí por un par de horas”, continuó. “Y ya ha sido increíble.

“Ya puedo sentir que vamos a ser una gran familia y es un placer ser parte de ella.

“Se siente bien, ya sabes, la cosa es [the badge] encaja bien.

“Y estoy ansioso por jugar mucho en él y tratar de representar de las buenas maneras posibles”.