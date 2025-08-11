Vista previa del fútbol de la bandera: Orange Lutheran tiene como objetivo aún más en 2025

El tema del año pasado para el equipo de fútbol de la bandera luterana naranja fue “establecer el estándar”.

Los Lancers hicieron exactamente eso, terminando 23-2 y derrotando a Newport Harbour 20-18 para ganar el título inaugural de la Sección Sur de la División 1 y asegurar el ranking No. 1 en California.

El entrenador Kristen Sherman reveló que el tema de esta temporada es “Raise the Bar” y, al graduarse solo un titular, parece que su equipo podría ser incluso mejor que hace un año. Puede que tenga que ser si quiere defender su corona, ya que el talento en todo Southland es más profundo que nunca.

“Esperamos alcanzar un nivel más alto este año”, dijo Sherman, cuyo esposo, Rod, es entrenador en jefe del equipo de fútbol de Orange Lutheran. “Estas nuevas reglas cambian mucho. Puede que haya preferido las viejas reglas, pero a las chicas les gusta jugar y regresar, así que creo que será más divertido para ellas”.

Dado que los jugadores defensivos ahora podrán alinear seis yardas más cerca del balón, un mariscal de campo de élite será esencial, y los Lancers tienen lo mejor en Makena Cook, el actual Jugador CIF del año. El 6 de agosto, el atleta de dos deportes se comprometió con Georgia para el fútbol, pero su enfoque en este momento está en una repetición.

“Definitivamente somos mejores … pero es una pizarra limpia”, dijo Cook después de lanzar seis pases de touchdown contra el anfitrión Long Beach Poly en un scrimmage el jueves, su primer juego competitivo desde noviembre.

Como estudiante de segundo año la temporada pasada, Cook pasó para 6,611 yardas y 97 touchdowns, 20 de ellos atrapados por la receptor All-CIF Julia Oberholtzer (ahora senior) que también lideró la defensa con 114 tirones de bandera y ocho intercepciones.

Los Lancers abren la temporada el miércoles en Woodbridge. Sherman una vez más llenó el calendario con oponentes de calidad, incluido un choque del 4 de septiembre con Irvine Northwood, que tomó el título de la División 2 el otoño pasado gracias a Natalie Keith, quien obtuvo los honores de Jugador del Año de la División después de lanzar cinco touchdowns en la final contra Trabuco Hills.

Sherman predijo que la competencia de la Trinity League será un “golpe en la cara”.

Makena Cook llevó a Orange Lutheran al título de la División 1 de la Sección Sur 2024. (Steve Galluzzo / para el Times)

La lista de Jserra presenta a tres estudiantes de primer año entrantes que son miembros del equipo nacional junior de 15u: el mariscal de campo Katherine Meier y los bosques de receptores/defensivos Tessa Russell y Ava Irwin.

Kendra Hansen será una amenaza de puntuación cada vez que toque el balón para Mater Dei, y ejecutar la ofensiva en Santa Margarita será Madi Lam, senior de CIF, quien de mariscal de campo a su equipo de Conquer Chargers Club en el Campeonato de la Bandera de la NFL en Canton, Ohio, en julio.

El finalista de la División 1, Newport Harbor, graduó al mariscal de campo All-CIF, Maia Helmar, pero el estudiante de segundo año Scarlett Guyser se hará cargo del puesto. Cooper Dick (un comité de fútbol tecnológico de Texas) y Maddy Michel estarán programados para ser sus principales objetivos. Skylie Cid lideró al equipo en touchdowns como estudiante de primer año. Los marineros vencieron a Orange Lutheran en triple tiempo extra en un torneo en Beckman durante el verano, pero Cook no jugó.

Ava Ortman de Ventura pasa en la práctica. Ortman lanzó para 6,974 yardas y 110 touchdowns mientras publicaba una calificación de mariscal de campo 141.2 en 2024. (Steve Galluzzo / para el Times)

Huntington Beach tiene toda la potencia de fuego ofensiva que necesita para desafiar a Newport Harbor para la supremacía de la Sunset League con el regreso de Roxie Shaia, quien lanzó 7,465 yardas y 99 touchdowns en 2024, y el receptor/seguridad Taylor Savage, quien acumuló 1,491 yardas recibidas.

El otoño pasado, Ventura perdió un tiroteo en Huntington Beach en los cuartos de final de la División 1, pero los Cougars podrían montar el brazo de la senior Ava Ortman a una carrera de playoffs más profunda en 2025. Estadísticamente, ella fue una de las mejores de la sección con 6,974 yardas, 110 touchdowns y una clasificación de 141.2. En su primer jueves, Ventura se enfrenta a Camarillo, que tiene uno de los mejores jugadores de dos vías en el condado de Ventura en Stella Alessi (41 touchdowns y 14 intercepciones la temporada pasada).

Long Beach Poly buscará tres turbas en la Liga Moore, pero será una tarea más alta sin el mariscal de campo de All-CIF, Kenzie Paimany, quien rompió su ligamento cruzado anterior jugando al fútbol. Ella lanzó para 60 touchdowns el año pasado. El jugador más versátil para los JackRabbits es el receptor/apoyador senior Ki’ele Ho-Ching, quien se ha comprometido con Oklahoma para el softbol.

“Esperamos que pueda regresar hacia el final de la temporada”, dijo el entrenador de Poly Rob Shock sobre Paimany. “Tomamos todos los juegos como un juego difícil. No se ha dado nada, todo se ha ganado”.

Lakewood St. Joseph’s Lexi Loya llevó al equipo a un récord de 22-1 y la corona de la Liga de Santa Fe en 2024. (Steve Galluzzo / para el Times)

Lakewood St. Joseph sufrió solo una derrota en 22 juegos el año pasado, sin embargo, los Jesters están listos para ir más allá con el llamador de señales junior Lexi Loya (5,377 yardas y 73 touchdowns el otoño pasado) lanzando al receptor de segundo año Jaclyn Brennan (76 capturas para 985 yardas y 16 touchdowns).

La sección de la ciudad es de hasta 93 equipos, y la que vence parece ser Narbonne, dirigida por su Faith Ugoje, Shayla Rivera y Luna Orozco.

Los Gauchos vencieron a King/Drew 7-0 por el título de la División I el año pasado y dos veces derrotaron al ganador de la División Abierta de 2024 que Banning en el verano. Ugoje fue elegido jugador de la División I del año después de correr para 1,660 yardas, atrapando 60 pases para 828 yardas y anotando 23 touchdowns como estudiante de primer año bajo el entrenador de la ciudad del año Sherrelle Holmes.

También es para que la corona de la Liga Marina sea el dos veces finalista abierto San Pedro.

Equipos para ver: Orange Lutheran, Jserra, Santa Margarita, Newport Harbour, Mater Dei, Huntington Beach, Northwood, Eastvale Roosevelt, Ventura, Narbonne, Lakewood St. Joseph, Aliso Niguel, Trabuco Hills, Anyon Anyon.