‘Aprovechar el momento’: el discurso de Ichiro resuena en Mariners Clubhouse

Menos de 24 horas después de que su camiseta No. 51 se retiró oficialmente y pronunció un discurso que dejó a la primera multitud de la temporada de los Marineros cantando su nombre y aplaudiendo sin cesar, Ichiro habló con los medios de comunicación el domingo por la mañana para hablar sobre un fin de semana que celebró su legado.

“En Cooperstown, hablé sobre metas y sueños, y lo que sucedió anoche es algo que no puede ser ambos”, dijo a través del intérprete Allen Turner. “No se puede tener eso como objetivo o sueño. Y es algo que simplemente no puedo creerlo. Sentí que las personas a mi alrededor que me ayudaron en el camino para llegar allí, obviamente, necesitaba agradecerles porque incluso pude llegar aquí”.

Pero fueron sus palabras para el actual equipo de los Marineros en su discurso, implorando a los jugadores que “aprovechen el momento” que realmente resonó en todo el edificio.

“Realmente me golpeó mucho porque habrá muchos momentos en los que tendremos que aprovechar si queremos llegar a donde queremos llegar”, dijo Julio Rodríguez. “Realmente me tomé eso en serio porque siento que cada jugador sabe cuánto peso llevan sus palabras. Lo hace todos los días. Todavía está aquí, apareciendo para nosotros todos los días. Siento que muchos de los muchachos probablemente también se sintieron de la misma manera”.

Los jugadores no pudieron evitar sentir la emoción del momento.

“Obviamente, tenemos el privilegio de estar cerca de él la mayoría de los días durante la temporada, cuando estamos en casa”, dijo Bryan Woo. “Pero él es solo uno de esos tipos donde sus palabras llevan tanto peso sin importar cuál sea el mensaje. Para que él se tome un tiempo de su discurso para dirigirse a nosotros y hacerlo de una manera muy clara, muy positiva y motivadora. Fue bastante bueno. Y creo que todos en el banquillo lo sintieron”.

Para Ichiro, simplemente quería que los jugadores supieran que está en esta batalla diaria por el éxito en un juego definido por el fracaso en todos los sentidos.

“Me retiré en 2019 en marzo y el 1 de mayo, comencé este papel en el que estoy en el estadio todos los días con los muchachos”, dijo. “Estoy allí con ellos, trabajando con ellos. Así que mis sentimientos están allí siempre con ellos. Eso es simplemente algo natural como persona, tener estos sentimientos, querer que los chicos lo hagan bien, querer que todos y cada uno de esos tipos funcionen y funcionen bien. Solo estar cerca de ellos todos los días aquí significa mucho y, por supuesto, con suerte, con suerte lo que puedo ayudarlos incluso a un poco”.

Es por eso que trata los entrenamientos como todavía está jugando. Da el máximo esfuerzo y se prepara cada día.

“Realmente quiero tener la misma energía que los jugadores traen todos los días”, dijo. “Estoy aquí todos los días para hacer todas las cosas que pueda para traer esa misma energía. Si solo estuviera aquí, no hice nada del trabajo, solo tenga uniforme y espere a que alguien me haga preguntas y responda esas preguntas, no creo que pueda traerles la misma energía”.

Rotación RESLOTTED

Los Marineros anunciaron sus probabilidades de lanzamiento para la próxima serie en Baltimore. Con un día libre el lunes, han relajado ligeramente su rotación, intercambiando a Logan Evans y Luis Castillo.

Los enfrentamientos son:

Martes : George Kirby, RHP contra Dean Kremer, RHP

: George Kirby, RHP contra Dean Kremer, RHP Miércoles : Logan Gilbert, RHP vs. Trevor Rogers, LHP

: Logan Gilbert, RHP vs. Trevor Rogers, LHP Jueves: Logan Evans, RHP vs. Tomoyuki Sugano, RHP

Eso significaría que Castillo abriría la serie con los Mets el viernes en Citi Field con Woo a seguir. Kirby lanzaría el juego en la serie de la Liga Pequeña en Williamsport, PA.

Roundup de rehabilitación

Bryce Miller confirmó que realizará una tercera rehabilitación con Triple-A Tacoma mientras regresa de la inflamación del codo. Miller comenzará para los Rainiers el miércoles en Las Vegas. Trabajará con un límite de lanzamiento de 85.

Si sale de ese comienzo sin ningún problema, podría volver a la rotación de los Marineros durante su serie en Filadelfia.

El jardinero/primera base Luke Raley (espasmos posteriores) jugó en el segundo juego de su asignación de rehabilitación con Tacoma el domingo en el estadio Cheney. Comenzó en el jardín derecho y fue 1 por 3 con un Grand Slam de primera entrada.

Se espera que Raley sea reinstalada de la lista de lesionados cuando los Marineros abren su viaje por carretera en Baltimore el martes.

Sloan promovido

El lanzador derecho Ryan Sloan, quien está calificado como el prospecto número 5 en el sistema de la granja de los Marineros y el número 58 en los 100 mejores prospectos de MLB Pipeline, ha sido promovido de Low-A Modesto a High-A Everett.

Sloan, de 19 años, fue seleccionado en la segunda ronda del borrador de 2024 MLB fuera de York Community High School en Elmhurst, Illinois. Los Marineros proyectaron a Sloan como talento de primera ronda y no dudaron en llevarlo en la segunda ronda, a pesar de su compromiso con Wake Forest Wake Wakehouse de la potencia universitaria. Seattle lo convenció de firmar con un bono de $ 3 millones, muy por encima del valor de la ranura ($ 1.64 millones) para la selección 55 en el draft.

En 18 aperturas para Modesto, Sloan ha publicado un récord de 2-2 con una efectividad de 3.44. En 70 2/3 entradas lanzadas, ha ponchado a 77 bateadores con solo 15 caminatas.

Según el gerente general de los Marineros, Justin Hollander, la carga de trabajo de Sloan ha sido mapeada hasta donde debería poder terminar la temporada con el Aquasox y no cerrarse debido al uso.

Sloan hará su debut en el camino con el Aquasox, jugando en Hillsboro del 12 al 17 de agosto. Regresan a Funko Field para una granja extendida, comenzando con una serie de seis juegos frente a Spokane el 19 de agosto.