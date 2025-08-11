‘Todo, te lo digo’ – Micah Richards convenció a Snapchat corre el riesgo de descarrilar la temporada de la Premier League de Fulham

Micah Richards cree que Fulham luchará esta temporada gracias a la prohibición de Snapchat.

El popular experto dejó a Gary Lineker y Alan Shearer sorprendido al predecir que el medio de la red de las redes sociales será la caída del lado de Marco Silva en la nueva campaña.

Fulham Stars regularmente proporcionó brotes detrás de escena de su viaje al final del último lugar de la Premier League.

Los fanáticos se quedaron amando las bromas brillantes entre sus íconos de la cabaña de Craven.

Las publicaciones regulares de Snapchat también vislumbraron la vida de los jugadores en el campo de entrenamiento y el estadio del London Club.

Pero Alex Iwobi reveló en julio que él y sus compañeros de equipo de Fulham habían sido expulsados de otros puestos de Snapchat por un miembro del personal.

Le dijo a los seguidores: “Para aquellos que se preguntan por qué no he estado tomando BTS (detrás de escena) en el vestuario, una persona en el equipo de medios ha estado diciendo que no he estado atrapando las cosas correctas.

“Entonces, no hay más BTS. También dijeron que podría recibir una multa si sigo haciéndolo, están tratando de prohibir a Snap en nuestro vestuario.

“Es por eso que no he estado tomando BTS, es una pena, sé que ustedes disfrutan ver cómo son mis compañeros de equipo detrás de escena. Pero tengo que respetar las reglas”.

Ahora, el ex ganador del título de Man City, Richards reconoce que el Snapchat Ablampdown de Fulham podría volver a morder el club.

El equipo de Silva solo ha hecho un fichaje en el portero de respaldo Benjamin Lecomte, mientras que dos atacantes se han ido en Willian y Carlos Vinicius.

Pero Richards cree que la incapacidad de publicar en las redes sociales tendrá un peor efecto sobre la moral que la falta de recién llegados.

La estrella de Fulham, Calvin Bassey, muestra a Arsenal a los fanáticos su trasero en el peor momento posible

Hablar sobre El resto es fútbol El podcast, el presentador de Richards, Shearer, dijo por primera vez: “No veo a Fulham haciendo tan bien como lo hicieron el año pasado.

“Los tengo sexto fondo, creo que tendrán demasiado para tenerlos en una batalla de descenso, pero justo debajo de la temporada pasada”.

Richards luego señaló: “Estoy de acuerdo. Y su persona de los medios de comunicación los ha detenido usando Snapchat, donde solía obtener todas las ideas, los videos y cosas. Excelente para la química”.

Esto dejó a Shearer divertido cuando respondió: “Disculpe, ¿qué tiene que ver el mierda con la predicción, por cierto?”

Richards continuó: “Todo, te lo digo. No puedes hacer los videos más, entras allí, va a guardar silencio, no habrá bromas volando, por lo que podría afectarlos.

“Así que voy a decir que van a estar justo por debajo de lo que hicieron la temporada pasada”.

Shearer jadeó: “¡No Snapchat, así que estarán justo debajo de la temporada pasada! ¡Esa es la razón!”

Host Lineker luego resumió la conversación agregando: “Demasiado chat, no es suficiente Snapchat”.