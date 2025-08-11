¿Taylor Swift en el podcast de Travis Kelce? Swifties piensan que está sucediendo

Travis y Jason Kelce tendrán un “episodio especial con un invitado muy especial” en su podcast “New Heights” esta semana.

Esa es una gran noticia … porque ese invitado misterioso puede ser solo una persona, ¿verdad?

Solo para ser claros, la persona en cuestión sería la novia de Travis Kelce, la superestrella del pop Taylor Swift.

Kelce y Swift han sido un artículo durante aproximadamente dos años. Y aunque la cantante de “Love Story” se ha convertido en un elemento fijo en los Juegos de la NFL para apoyar a su novio, nunca ha aparecido en el popular podcast que el ala cerrada de Kansas City Chiefs recibe con su hermano, un centro retirado de Philadelphia Eagles.

Eso podría cambiar en un par de días, Basado en una burla Publicado en las cuentas de redes sociales “nuevas alturas” el lunes, y en las interpretaciones de Swifties sobre la provocación. El texto es sencillo, simplemente informa a los fanáticos de la naturaleza especial del episodio y el invitado y señalará que caerá el miércoles a las 4 pm PDT.

Sin embargo, los verdaderos bits jugosos, si se cree en los fanáticos de Swift, aparentemente se encuentran en el gráfico de la publicación. A lo largo de los años, Swifties se han vuelto bastante buenos para detectar y descifrar los huevos de Pascua, así que esto es lo que saltó a los fanáticos acérrimos del cantante “necesitas calmar” (basado en las observaciones que publicaron en las redes sociales y Reddit):

1. Una silueta de una persona delgada con cabello largo aparece entre las imágenes de los hermanos Kelce, y naturalmente los fanáticos están convencidos de que solo puede ser el de una mujer delgada en particular con cabello largo. Un comentarista en X insiste en que puede ver el flequillo de Swift en la imagen completamente oscura.

2. Jason Kelce parece estar usando una camisa con la imagen de Swift. Swifties observan que la prenda es de la gira de época y que Travis también lleva una de esa gira. Este reportero, que no asistió a la gira ERAS, no tiene motivos para dudar de ellos sobre esto.

3. El color de fondo del gráfico es naranja y brillante. Aparentemente, esto se ve como una referencia a un vestido en particular que se usa Swift durante la gira ERAS. (¿Aunque no cambió su atuendo más de una docena de veces durante cada actuación? O eso hemos escuchado).

4. Travis Kelce tiene una sonrisa gigante en su rostro. Ok, claro, probablemente haya sonreído numerosas veces durante su vida, como, por ejemplo, tal vez después de al menos uno de los tres Super Bowls que ganó con los Chiefs. Pero aparentemente tiene una sonrisa especial reservada para el cantante de “amante”, a la que un comentarista X se refiere como su “sonrisa de Tay”.

Hay muchas otras observaciones, incluidas varias que involucran números, matemáticas y fechas de calendario, todas las cuales claramente se suman no solo a Swift siendo el “invitado muy especial” del podcast, sino que también estará allí para anunciar algo más muy especial, como quizás un nuevo álbum. (Recordatorio: esta es solo una teoría de los fanáticos; por favor, mantén la calma).

No sería la primera vez este verano que Swift haya aparecido durante uno de los proyectos de su novio. En junio, ella dio una sorpresa actuación acústica de su éxito “Shake It Off” en un concierto vinculado al campamento universitario de ala cerrada de Kelce.

Ahora que lo pienso, Swift fue presentada en el escenario esa noche por el cantante Kane Brown como una “invitada realmente, muy, muy especial”. Eso está bastante cerca de “invitado muy especial”, ¿no crees?

Hmmmm …