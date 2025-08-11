Texas es el número 1 en la pretemporada Top 25 por primera vez, superando a Penn St, Ohio St; 10 SEC Equipos clasificados

Por primera vez, Texas abrirá una temporada de fútbol universitario en el puesto número 1 en el Top 25 de Associated Press.

Los Longhorns apenas tienen un mandato en la encuesta publicada el lunes: superaron a Penn State por solo cinco puntos en la votación de pretemporada más cercana desde 1998.

Texas recibió 25 votos del primer lugar y 1,552 puntos para darle a la Conferencia del Sureste el equipo No. 1 de pretemporada por un quinto año récord consecutivo. Los Nittany Lions obtuvieron 23 votos en primer lugar y 1,547 puntos para su ranking de pretemporada más alta desde que fueron el número 1 para abrir la temporada 1997.

Los Longhorns enfrentan una gran prueba de inmediato. Su abridor del 30 de agosto en el campeón defensor y el tercer estado de Ohio State es una revancha de la semifinal de playoffs de fútbol americano universitario de la temporada pasada, una victoria de 28-14 en los Buckeyes en el Cotton Bowl.

Los Buckeyes recibieron 11 votos del primer lugar del panel de 65 miembros de los medios que cubren el fútbol universitario. No. 4 Clemson obtuvo cuatro votos del primer lugar y el número 5 Georgia obtuvo uno.

Notre Dame, Oregon (que obtuvo la última votación del primer lugar), Alabama, LSU y Miami completan el top 10.

La SEC lidera todas las conferencias con 10 equipos en el Top 25 de pretemporada, la mayoría de la mayoría de una conferencia y una hace más de un año. La SEC tiene cuatro equipos entre los 10 primeros por segundo año consecutivo.

El Big Ten, que ha ganado los últimos dos campeonatos nacionales, tiene dos de los tres mejores equipos en la encuesta por tercer año consecutivo y seis entre los 25 primeros por tercer año consecutivo.

Se clasifican cuatro equipos Big 12, con el campeón defensor de la conferencia Arizona State el más alto en el número 11. La Conferencia de la Costa Atlántica tiene tres, dirigida por Clemson.

Texas mejor clasificado

“Arch Mania” está en un punto álgido en Texas con Arch Manning ahora el mariscal de campo titular indiscutible.

Los Longhorns han estado en una trayectoria ascendente desde que fueron 5-7 en 2021, la primera temporada de Steve Sarkisian. Han ganado 25 de sus últimos 30 juegos y alcanzaron dos semifinales consecutivas de CFP. El año pasado, ocuparon el puesto número 1 cuatro de cinco semanas desde mediados de septiembre hasta mediados de octubre, y llegaron al juego de campeonato de la SEC en su primera temporada en la conferencia.

“Pero este es un año nuevo, nuevas caras, nuevos equipos y obviamente las expectativas son altas para nuestro programa”, dijo Sarkisian en los medios de comunicación de la SEC. “No soy ingenuo con eso. No pongo mi cabeza en la arena, y las expectativas son muy altas. Pero también digo que somos la Universidad de Texas, y el estándar es el estándar aquí, y eso es competir por campeonatos año tras año”.

Doce jugadores de Texas fueron tomados en el draft de la NFL, incluidas las selecciones de tres primeras ronda, pero el reclutamiento de élite y las adiciones del portal de transferencia deberían aliviar las preocupaciones sobre las pérdidas en la línea ofensiva y en el receptor. La defensa trae mucho talento.

Aún así, Texas recibió solo el 38.5% de los votos del primer lugar (25 de 65), la mayor participación para un equipo número 1 en la encuesta de pretemporada desde que Georgia obtuvo el 33.9% (22 de 65) en 2008.

Los Longhorns han terminado una temporada No. 1 en la encuesta AP Three Tool (1963, 1969, 2005), pero hasta ahora nunca había comenzado una temporada más alta que el No. 2 (1962, 1965, 1970, 2005, 2009).

Big Ten al acecho

Los Nittany Lions en segundo lugar no solo son seis puntos de ser el número 1, sino que están 75 puntos por delante de los Buckeyes en lo que podría considerarse un poco para los campeones nacionales.

Penn State habrá devuelto a Allar en el centro de lo que muchos consideran un horario de luz antes de una visita a fines de septiembre de Oregon antes de un enfrentamiento del 1 de noviembre en Ohio State.

Los Buckeyes, entre los cinco primeros de pretemporada para el noveno año consecutivo y el 12 de los últimos 13, tendrán un nuevo aspecto con solo cinco titulares en la ofensiva y tres en defensa.

“Este equipo tiene su propia identidad”, dijo el entrenador Ryan Day. “Quiere tener su propia identidad, pero también quiere ser el primer equipo estatal de Ohio en ganar campeonatos nacionales consecutivos”.

El abridor contra Texas le dará a los Buckeyes una buena medida de sí mismos. Julian Sayin o Lincoln Kienholz serán el tercer nuevo mariscal de campo titular en tres años. Quien reciba el trabajo lanzará a uno de los mejores jugadores de la nación en Jeremiah Smith.

Day también tendrá otra oportunidad de descubrir el archirrival y la pretemporada No. 14 Michigan, que ha vencido a los Buckeyes cuatro años consecutivos.

Pepitas de encuesta

– Texas intentará convertirse en el 12º equipo en comenzar y terminar No. 1 desde que la encuesta de pretemporada AP debutó en 1950. El último equipo en hacerlo fue Alabama en 2017.

– Notre Dame está en el top 10 de pretemporada por tercera vez en cuatro años. Fighting Irish tendrá un nuevo quarterback, CJ Carr o Kenny Minchy. Los dos jugaron ocho instantáneas combinadas la temporada pasada cuando Notre Dame llegó hasta el juego de título de CFP ganado por Ohio State.

– Con Boise State en el número 25, los 12 equipos en el playoff de fútbol universitario 2024 se clasifican en la pretemporada. Los Broncos de Mountain West son el primer equipo de una conferencia grupal de cinco para descifrar el top 25 de pretemporada desde que Tulane fue el No. 24 en 2023.

– No. 16 SMU, que devuelve el mariscal de campo Kevin Jennings de su equipo de CFP, se encuentra en el top 25 de pretemporada por primera vez en 40 años. El equipo de 1985 fue el No. 3 y terminó 6-5 y sin clasificar.

