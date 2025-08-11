Consejos de carreras de caballos: ‘Ella podría ser muy inteligente’ – La siesta de Templegate para estallar debajo de Top Jockey

Templegate toma las carreras del martes con confianza en la construcción del banco para la reunión EBOR de la próxima semana en York.

Respalde un caballo haciendo clic en sus probabilidades a continuación.

Silent City (4.07 Lingfield, siesta)

La potra de Roger Varian se veía potencialmente inteligente cuando se ataba por casi cuatro longitudes en Windsor hace dos aperturas. Tenía un jinete inexperto en el plato cuando permitió una cuerda útil rival útil en Hamilton la última vez, pero aún así sacaba millas del resto. Con Silvesta de Sousa a bordo, puede volver a ganar formas.

Noble Horizon (7.10 Hamilton, NB)

Se topó con un caballo útil en Newmarket hace dos aperturas. No cometió ningún error en una carrera más débil en Leicester hace 26 días y ahora puede ir a un rollo para su mejor establo.

Novak (7.40 Hamilton, agudos)

Volvió a formarse con un buen segundo en Musselburgh la última vez. Es un ganador de C&D y todavía está en una marca ganadora.

Valor Spirit (2.15 Carlisle, Lucky 15)

Corrió tres buenas carreras en doncellas y va a perjudicar una marca justa con un aprendiz superior que despegó de 5 libras.

Consejos de Templegate

Carlisle

2.15 espíritu de valor

2.45 uno de los nuestros

3.15 Curran

3.50 Sovereigns de hielo

4.25 El sueño de Reenie

5.00 patria

Lingfield

2.30 SEMSER

3.00 Al Joory

3.32 Panda perfecta

4.07 Silent City (siesta)

4.42 foinix

5.17 perseguido

Hamilton

5.40 más feliz

6.10 estrellas noir

6.40 Caballo de oro

7.10 Noble Horizon (NB)

7.40 Novak (agudos)

8.10 Shabu Shabu

8.40 trampa de temperatura

Apuestas gratuitas: obtenga las mejores ofertas de registro y ofertas de carreras

Aviso de contenido comercial: tomar una de las ofertas presentadas en este artículo puede dar lugar a un pago al Sol. Debe tener en cuenta las tarifas de pago de las marcas para que aparezcan en las ubicaciones más altas de la página. 18+. T & Cs aplican. gambleaware.org.

Recuerda apostar de manera responsable

Un jugador responsable es alguien que:

Establece tiempo y límites monetarios antes de jugar

Solo juegan con dinero que pueden permitirse perder

Nunca persigue sus pérdidas

No juega si están molestos, enojados o deprimidos

Gamcare – www.gamcare.org.uk

Gamble consciente – www.gambleaware.org

Encuentre nuestra guía detallada sobre prácticas de juego responsables aquí.