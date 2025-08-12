La campeona de UFC, Ilia Topuria, llama a Canelo Alvarez, busca pelea

La invicta campeona de peso ligero de UFC, Ilia Topuria, una vez más expresó su deseo de cruzar al boxeo profesional y enfrentar al ganador de la próxima pelea entre la superestrella mexicana Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford.

Topuria dijo que su objetivo es enfrentar a Álvarez, a quien ha considerado un modelo a seguir e ídolo durante años. El luchador español-georgiano espera que el UFC le permita seguir los pasos de Conor McGregor, quien luchó y perdió ante Floyd Mayweather Jr. en agosto de 2017 mientras estaba bajo contrato con el promotor de artes marciales mixtas.

Topuria dijo que se siente listo para competir en el anillo de boxeo y que esta es la oportunidad ideal para hacerlo.

“¿Por qué no yo? Me encantaría encajar contra el ganador de Canelo y Crawford. Pero si pudiera elegir, quiero Canelo. Fue mi ídolo durante muchos años y siento que puedo hacerlo”, dijo Topuria a los periodistas. “Hagámoslo, ahora es el mejor momento”.

Ilia Topuria quiere que el UFC lo permita encerrar al ganador de Canelo vs. Crawford Next 😳 “Lo hicieron con Conor, ¿por qué no conmigo? Ahora es el mejor momento … vamos a Turki”. pic.twitter.com/b8rnsp1fz9 – Happy Punch (@happypunch) 23 de julio de 2025

Topuria, quien noqueó a Charles Oliveira en junio para ganar su segundo cinturón de UFC, está disfrutando del mejor momento de su carrera. Ha eliminado figuras como Max Holloway y Alexander Volkanovski, estableciéndose como una de las estrellas más grandes en artes marciales mixtas. Sin embargo, ahora está dirigiendo su atención al boxeo y quiere demostrar que también puede sobresalir en el ring.

Su predicción para la pelea entre Álvarez y Crawford, que tendrá lugar el 13 de septiembre en Las Vegas, es que el mexicano ganará.

“Canelo, obviamente. Es un modelo a seguir para mí. Quiero mi oportunidad contra él”, dijo Topuria. “Siento que puedo vencerlo. Si tengo la oportunidad de luchar contra él, ¿por qué no? Vamos, [Saudi Arabian promoter] Turco [Alalshikh]dame la oportunidad de ganar el título “.

Por su parte, Canelo respondió respetuosamente cuando se le preguntó sobre Topuria, pero no se comprometió con una pelea.

“No lo he visto pelear una pelea completa, pero me gusta mucho, lo respeto y lo admiro. Ya veremos. Lo primero es lo primero, ahora mismo estoy enfocado en lo que está frente a mí”.

Este El artículo apareció por primera vez en español Via LA Times en Español.