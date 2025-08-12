Los marineros al rojo vivo se dirigen hacia el este, viaje por carretera abierto en Baltimore sofocante

Dada la duración de una temporada de béisbol de las Grandes Ligas, 162 juegos en un lapso de seis meses, las variaciones interminables en el rendimiento de los jugadores y equipos y los cambios en el personal debido a una lesión o desgaste, el cliché a menudo utilizado, “no solo se trata de quién está jugando, sino que cuando los juega” a menudo se basa por los jugadores, el personal entrenador y las frontales cuando analizan los programas y los resultados.

Ciertamente se ajusta a los Marineros de Seattle, el equipo más popular de la Liga Americana con un récord de 9-1 en sus últimos 10 juegos, ya que pasan los próximos 10 días en la costa este para el swing de nueve juegos en cuatro ciudades.

Bueno, tal vez tres ciudades y la ciudad de Williamsport, Pensilvania.

“Es hora de llevarlo a la carretera y continuar con el impulso”, dijo el gerente Dan Wilson después de su séptima victoria consecutiva el domingo en T-Mobile Park.

No será fácil. En una búsqueda para ganar su primer título de la Liga Americana West desde 2001, este viaje por carretera con series de tres juegos contra los Orioles, Mets y Filis será difícil.

Comienza con una serie de tres juegos en Baltimore, donde pueden disfrutar de la humedad del Atlántico Medio de manchas de sudor y manchas del aire en agosto. Se pronostican tormentas eléctricas para dos de los días de la serie.

Con 53-65, los Orioles, que llegaron a los playoffs en las últimas dos temporadas, han sido una de las mayores decepciones en MLB esta temporada. Llegaron a un comienzo abismal y no pudieron recuperarse.

Pero a principios de junio, los Orioles rodaron a T-Mobile y barrieron a los Marineros en una serie de tres juegos. Mirado en uno de sus peores tramos de béisbol esta temporada, que incluyó perder cinco de las seis series y pasar de un récord de 28-21 a 33-34, Seattle anotó un total de seis carreras en la serie de tres juegos contra Baltimore.

Mirando a los costados, Rowdy Tellez comenzó dos juegos en la primera base con Donovan Solano comenzando el otro. Leody Taveras comenzó dos de los tres juegos en el jardín derecho con Dylan Moore comenzando un juego. El novato Cole Young estaba jugando en la segunda serie de la MLB después de ser llamado una semana antes y el novato Ben Williamson y el hombre de servicios públicos Miles Mastrobuoni manejaron la tercera base. Randy Arozarena estaba bateando poco más de .200 con un porcentaje de slugging sub .400 y Luke Raley estaba en la lista de lesionados.

Gracias a la adquisición del primer base Josh Naylor y el tercera base Eugenio Suárez en la fecha límite de intercambio, el progreso realizado por los jóvenes en los últimos 40 juegos y el resurgimiento de Arozarena, la alineación diaria de los Marineros tiene una sensación y un aspecto muy diferente.

“Desde que obtuvieron esos muchachos, obviamente estamos jugando un buen béisbol”, dijo el receptor All-Star Cal Raleigh. “Solo estamos tratando de mantenerlo en marcha. No te subas demasiado, no te bajes. Simplemente sigue, sigue haciendo lo que hacemos y sigue encontrando formas de ganar. Y eso es realmente todo lo que importa”.

Los Orioles también tendrán un aspecto diferente, después de haber intercambiado a los jardineros Cedric Mullins y Ramon Laureano, el primera base Ryan O’Hearn, el jugador de cuadro Ramon Urias y los lanzadores Gregory Soto, Charlie Morton y Andrew Kittredge.

Los Marineros se enfrentarán a los dos mejores lanzadores titulares de los Orioles: Trevor Rogers (5-2, 1.44 de efectividad) y Tomoyuki Sugano (9-5, 4.24 ERA), en la serie.

Los Marineros tendrán un tipo de serie diferente durante el fin de semana. Jugarán sus dos primeros juegos contra los Mets en Citi Field. Ambos equipos viajarán a Williamsport para jugar en el juego anual de béisbol el domingo por la noche en la Serie Mundial de la Liga Pequeña.

Nueva York entra en el martes después de haber perdido sus últimos siete juegos y nueve de sus últimos 10 juegos, cayendo al tercer lugar de la tarjeta salvaje en la clasificación de la Liga Nacional.

Seattle concluirá su viaje por carretera con tres juegos contra los Filis, que se están escapando a la Liga Nacional del Este y tienen 37-21 récord en Citizens Bank Ballpark.

También

El lanzador diestro Ryan Sloan, el prospecto número 42 por tubería MLB, hará su primer comienzo con High-A Everett el sábado en Hillsboro, Oregon.

Se espera que Sloan, quien fue promovido de Low-A Modesto el domingo, realice su primer inicio en casa en Funko Field el 23 o 24 de agosto.

Con varios prospectos llamados a las grandes ligas y ya no califican bajo su sistema de clasificación, como Cole Young, y la conclusión del Draft Amateur, MLB Pipeline lanzó su lista actualizada de los 100 mejores prospectos.

Los Marineros tenían una franqueza nueve jugadores entre los 100 primeros, que era la mayor cantidad de cualquier organización. Lo siguiente más cercano fueron los Rojos y los Medias Blancas con seis cada uno. Los Padres tenían 10 prospectos en el Top 100 de MLB Pipeline en 2019.

No. 11 – Colta Emerson, SS

No. 22 – Kade Anderson, LHP

No. 29 – Lazaro Montes, de

No. 40 – Harry Ford, C

No. 42 – Ryan Sloan, RHP

No. 61 – Michael Arroyo, 2B

No. 83 – Jonny Farmelo, de

No. 95 – Jurrangelo Cijntje, RHP/LHP

No. 97 – Felnin Celesten, SS

