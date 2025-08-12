El debut Nou Camp de Marcus Rashford podría retrasarse a medida que el informe encuentra “más de 200 deficiencias” en el estadio de Barcelona

El primer juego de Marcus Rashford en el Nou Camp para Barcelona podría retrasarse después de una inspección encontrada “más de 200 deficiencias”.

El delantero Rashford, de 27 años, se unió en préstamo de Man Utd con el Barça ya listo para jugar sus primeros tres juegos de Laliga fuera de casa, comenzando en Mallorca el sábado.

Pero ahora se está agotando el tiempo para completar lo que se ha denominado “fase uno” del trabajo de renovación y recibir las licencias necesarias para el fin de semana del 14 de septiembre cuando Valencia visita.

El trabajo para expandir la capacidad del estadio a 105,000 comenzó en 2023 y el Barça planeó jugar al amistoso del domingo contra Como, en el que Rashford perdió un gol abierto, en el Camp Nou.

Pero el juego se cambió al pequeño estadio Johan Cruyff, que posee solo 6,000 apostadores y es el lugar habitual para los partidos de los equipos femeninos y de reserva.

El plan era tener el Nou Camp abierto con 60,000 asientos disponibles al principio, pero el Barça ha tenido que reducir las expectativas que se abrirán a 27,000.

No albergará 105,000 hasta que se complete el tercer nivel.

Los planes alternativos en caso de que el rendimiento vuelva a retrasarse probablemente vería a Barça regresar al estadio olímpico para una tercera temporada.

El presidente Joan LaPorta y la junta han basado presupuestos en un regreso de Nou Camp y necesitan el primer partido en casa de la Liga de Campeones para estar allí porque los estadios no pueden cambiarse hasta la fase eliminatoria.

El club ya ha pedido a la UEFA que juegue su primer juego grupal fuera de casa, con la segunda jornada programada para el 30 de septiembre/1 de octubre.

Barcelona enfrenta más problemas y uno de ellos involucra a Rashford.

El delantero se enfrenta a la perspectiva de Ser uno de los siete jugadores de Barcelona prohibido de jugar en Laliga.

Como ha sido el caso durante los últimos años, los Blaugrana se encuentran luchando para navegar por las reglas financieras de Laliga y registrar a todos sus jugadores.

Y este verano no es diferente, con el internacional de Inglaterra en peligro de ser una de las estrellas para perderse.