Yoshinobu Yamamoto es sacudido por los ángeles en la pérdida de Dodgers

El primer día de entrenamiento de primavera, en una instalación de rancho Camelback adornada con recordatorios siempre presentes del título de la Serie Mundial 2024 del equipo, un miembro del personal de los Dodgers tomó la escena y luego se rió mientras reflexionaba sobre la caminata del club a un campeonato.

“El año pasado no fue un divertido año “, dijo el miembro del personal.” Al menos, no hasta el final “.

De hecho, en el resplandor del primer título de temporada completa de la franquicia en más de tres décadas, el camino turbulento que llegaron allí se hizo fácil de olvidar.

Los Dodgers de la temporada pasada lidiaron con una ola de lesiones al personal de lanzadores, inconsistencias en la alineación y el total de victorias de temporada regular más baja del club (98) en seis años.

Avance rápido seis meses, y los Dodgers de este año se encuentran en un lugar similar.

Nuevamente están navegando a las ausencias en el montículo y en el bullpen en las últimas semanas. Su ofensiva ha pasado de liderar a las mayores en anotar durante la primera mitad de la temporada, a pulverizar repentinamente durante el último mes y medio.

Y después de un 7-4 pérdida Para los Angelinos el lunes, en el primer partido de una serie de autopistas de tres juegos en el estadio Angel, están en camino de solo 92 victorias con un récord de 68-51, aferrándose a lo que ha disminuido a solo una ventaja de un juego en la Liga Nacional Oeste sobre los Padres de San Diego.

Poco divertido. Mucha frustración.

“No nos va bien en este momento”, dijo el tercera base Max Muncy. “Tenemos que encontrar una manera de salir de eso. Nadie sentirá pena por nosotros. Así que depende de nosotros encontrar nuestra salida, y necesitamos hacerlo”.

El juego del lunes fue una causa perdida desde el principio.

A pesar de tener un día de descanso adicional esta semana, después de voltear lugares en la rotación con Tyler Glasnow para la derrota del domingo contra los Toronto Blue Jays, Yoshinobu Yamamoto entregó uno de sus peores aperturas en las mayores.

Renunció a un jonrón a Zach Neto en su primer lanzamiento de la noche, y otra carrera más tarde en la primera entrada después de dos caminatas (una de ellas en una tercera llamada de ataque perdida del árbitro del plato Dan Iiassogna) y un sencillo Yoán Moncada.

Luego, en el quinto, su excursión se vino abajo por completo. Cinco de los primeros siete bateadores de la entrada alcanzaron la base (cuatro singles y un golpe por campo). Cuatro carreras cruzaron el plato (incluidos dos en un sencillo de Mike Trout). Y después de que Yamamoto caminó con su quinto bateador con dos outs, el manager Dave Roberts fue forzado a un gancho temprano, eliminando Yamamoto después de 4⅔ entradas y seis carreras (la mayor cantidad de Yamamoto ha cedido en su carrera de MLB de 41 juegos).

“[The early runs] Un poco me arrojó del ritmo “, Yamamoto, cuyo promedio ganado se elevó a un 2.84, a través del intérprete Yoshihiro Sonoda.” A medida que avanzaba el juego, estaba tratando de hacer algunos ajustes. Pero desafortunadamente, no los hice “.

La alineación de los Dodgers no funcionó mucho mejor.

Durante las primeras seis entradas, no lograron descubrir al derecho de los Angelinos José Soriano y su hundimiento de MPH superior de los 90, manejando solo dos hits mientras ponchan seis veces.

El campocorto de los Angelinos, Zach Neto, celebra con compañeros de equipo después de golpear un jonrón en la sexta entrada el lunes contra los Dodgers. (Carlin Stiehl / Los Angeles Times)

Cuando finalmente pusieron a un corredor en posición de anotación en el séptimo, el déficit había crecido a 7-0 en el segundo jonrón de la noche de Neto (esta vez fuera de Alexis Díaz). E incluso entonces, salieron vacíos, con Alex Freeland conectando a un doble juego que termina con la entrada contra el ex relevista de los Dodgers, Luis García, con las bases cargadas.

Los jonrones de la Octava entrada de Shohei Ohtani (su 42º de la temporada, y el 100 de su carrera en su antiguo estadio local en Anaheim) y Muncy (un viaje de tres carreras dentro del polo de falta de campo derecho) puso a los Dodgers en el tablero al final.

Pero era demasiado poco, demasiado tarde, lo que permitió a los Angelinos (57-62) mejorar a 4-0 contra los Dodgers esta temporada después de barrer una serie en Chavez Ravine en mayo.

“Esta fue una mala pérdida para nosotros”, dijo Muncy. “Realmente no hay una forma de evitar eso”.

El manager de los Dodgers, Dave Roberts, sale del campo después de sacar a Yoshinobu Yamamoto del juego en la quinta entrada el lunes. (Carlin Stiehl / Los Angeles Times)

Cuando se combina con la enloquecida derrota del domingo ante Toronto (una derrota que dejó a Roberts perturbado externamente en su conferencia de prensa posterior al juego), las últimas 48 horas han representado otro paso atrasado en una campaña de los Dodgers que rápidamente está creciendo de ellos.

Ha reducido cualquier impulso que se estuviera construyendo después de las dos victorias de apertura de la serie del equipo contra los azules líderes de la Liga Oriental el fin de semana pasado. Ha dejado caer el club a 12-19 desde el 4 de julio, el quinto récord en las mayores durante ese lapso. Y, en consecuencia, ha abierto la puerta a los Padres (que estaban a 8½ juegos de los Dodgers tan recientemente como el 2 de julio) para centrarse más cerca de la ventaja de la división antes de su visita al Dodger Stadium el viernes.

“Odias decir que la pérdida de ayer se trasladó a esta noche, y tienes que dar crédito a Soriano y la forma en que arrojó el béisbol”, dijo Roberts. “Pero sí, quiero decir, ganas ayer, y te sientes aún mejor al llegar hoy. Pero ahora estás buscando perder dos juegos seguidos.

“Definitivamente tiene que haber cierta urgencia. No creo que nadie esté ciego al hecho de que la clasificación es la clasificación. Se ha vuelto mucho más interesante. Así que tenemos que salir y jugar buenos béisbol. Definitivamente siento que nuestros muchachos están empezando a sentir esa urgencia. Ha pasado lo suficiente de un béisbol medio, hasta el equipo general de las victorias y pérdidas”.

El único lado positivo: los Dodgers superaron las luchas similares el año pasado, haciendo lo suficiente en el tramo para ganar la división y marchar hasta un campeonato poco probable.

Pero esperaban evitar tales dolores de cabeza este año, y montar una defensa de título más agradable.

Con menos de dos meses restantes en la temporada, ese sueño ha ido y venido.

Los Dodgers aún pueden ganar otra Serie Mundial. Pero el camino a este punto ha sido todo menos una brisa.