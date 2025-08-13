Cadillac listo para nombrar a su primer piloto de la F1 mientras recurren a los seis veces ganadores del Gran Premio de desempleados, de 35 años, para liderar el equipo

Sergio Pérez está más cerca de firmar un acuerdo con el nuevo Cadillac del lado F1.

El equipo respaldado por General Motors debutará en la red en 2026 y aún no ha anunciado su línea.

1 Sergio Pérez es un favorito para el nuevo equipo de F1 Cadillac Crédito: Getty

Conductor mexicano PAGErez no ha estado en el paddock esta temporada después de que Red Bull lo eliminara en diciembre pasado.

Pero las conversaciones están aumentando con Cadillac y se podría anunciar un acuerdo en las próximas semanas.

La salida de Red Bull de Pérez se produjo después de una racha de resultados lamentables donde no pudo hacer un podio en sus últimas 19 carreras.

En abril, Pérez dejó en claro que había hablado con un puñado de equipos y dijo: “Estamos hablando con algunas fiestas por ahí.

“Una vez que conozco todas mis opciones, tomaré una decisión. Lo que está muy claro para mí es que solo volveré si el proyecto tiene sentido, y es algo que puedo disfrutar”.

Pérez es una perspectiva candente dado que es un ganador de la carrera seis veces y trae un fuerte atractivo comercial en México.

El hombre de 35 años también está respaldado por el multimillonario mexicano Carlos Slim.

Según los informes, Pérez ha mantenido conversaciones con Alpine con Franco Colapinto luchando por comenzar a correr.

Se dice que el conductor de la Reserva de Mercedes, Valtteri Bottas, es el favorito para el otro asiento de Cadillac.

El hijo de Michael Schumacher, Mick, también fue considerado por el equipo estadounidense, después de la F1 por tres años.