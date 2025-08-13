Will Smith podría ganar un título de bateo. ¿Podrían los Dodgers detenerlo?

El martes, Will Smith lideró el Liga Nacional en bateo.

El miércoles, no lo hace, pero todavía tiene un mejor promedio de bateo que el tipo detrás de él.

Todo es una peculiaridad de las reglas del béisbol, pero una que podría costarle a Smith el título de bateo si sigue golpeando y los Dodgers lo siguen usando como lo hacen. Explicaremos y exhalaremos un poco, pero primero debemos apreciar la rareza de esta situación.

Los Dodgers han estado en el negocio durante 142 años, y nunca ha ganado uno de sus receptores ganó un título de bateo.

Mike Piazza? Buena suposición.

En 1997, Piazza bateó .362, pero Tony Gwynn bateó .372.

En 1995, Piazza bateó .346, pero Gwynn bateó .368.

En 1996, Piazza bateó .336, pero Gwynn bateó .353.

En la historia de las Grandes Ligas, solo cuatro receptores han ganado un título de bateo. Dos de ellos fueron Reds de Cincinnati: Bubbles Hargrave (1926) y Ernie Lombardi (1938 y 1942). Uno es un miembro del Salón de la Fama: Joe Mauer (2006, ’08 y ’09). Uno es un miembro del Salón de la Fama en la espera: Buster Posey (2012).

Posey, ahora presidente de operaciones de béisbol para los Gigantes de San Francisco, dijo que un factor que pesa contra un receptor en la carrera de bateo es la necesidad de no solo prepararse para un juego, sino también de preparar un elenco giratorio de lanzadores.

“Y, especialmente a medida que llegas a fines de año, por mucho que intentes mantener tus piernas durante toda la temporada, inevitablemente obtienes más adelante en el año y tus piernas comienzan a cansarse un poco”, dijo Posey. “Esa es la base para golpear. Así que estás combatiendo eso.

“También eres un consejo desagradable de sacar una de tus manos que afectarían la forma en que agarras el bate. Así que hay mucho”.

El título de bateo solía ser uno de los premios más prestigiosos del juego. En la revolución analítica, el promedio de bateo se ha convertido en una estadística perdida, sacrificada en el altar del porcentaje en base.

Posey no compra todo esto. No firmaría a un jugador simplemente por un alto promedio de bateo, dice, pero considera un alto promedio de bateo, una estadística digna.

“Soy un creyente en el promedio de bateo”, dijo. “Con ese promedio de bateo, creo que todavía esperas algún impacto allí, lo que lo hará con su capacidad para conducir la pelota.

“Pero parte de mi creencia en el promedio de bateo es que solo crea presión sobre la defensa, tener tráfico en las bases. Sé que puedes llegar allí de otras formas, con una caminata y otras cosas, pero es parte del rompecabezas crear presión. Creo que los buenos equipos hacen un buen trabajo al tener una alineación con algunos de esos tipos que son un poco más de bancos, y luego tienen algunos de sus bateadores de potencia.

Smith hizo su debut en las Grandes Ligas en 2019, la próxima temporada para Posey.

“Siempre he sido fanático de Will”, dijo Posey. “Jugando contra él, sentí que teníamos algunas similitudes, porque él no estaba buscando ser tu mejor amigo cuando viniste al plato. Aprecié eso de él. Siempre era muy comercial.

“Se podría decir que quería hacer todo lo posible para vencerlo. No hay duda de que ha sido una gran parte del éxito de ese equipo”.

Smith está bateando .312, que sería el Promedio más bajo para ganar Un título de bateo de la Liga Nacional. En esta época en la que el promedio de bateo se devalúa y menosprecia, el NL tiene solo tres bateadores .300: Smith, su compañero de equipo Freddie Freeman y Xavier Edwards de los Miami Marlins.

Smith también lidera la liga en porcentaje en base (.414) y ocupa el cuarto lugar en OPS (.930, detrás de Shohei Ohtani, Kyle Schwarber y Ketel Marte).

Técnicamente, Smith no lidera en esas categorías. Bajo la regla 9.22 (“Estándares mínimos para campeonatos individuales”)un jugador no puede calificar para un título a menos que promedia 3.1 apariciones en el plato por juego.

Smith bateó por debajo de .200 en cada una de las tres rondas de la postemporada del año pasado, y los Dodgers priorizaron para descansar más esta temporada. Algunos días, se encuentra con ese promedio, y aparece entre los líderes de la liga. Entonces los Dodgers le dan un día libre, y él no.

La actuación de Smith indicaría que el descanso extra ha funcionado según lo previsto hasta ahora. Sin embargo, el resto está diseñado principalmente para permitir que Smith juegue con más frecuencia en el tramo y juegue de manera más efectiva en octubre.

Y “Down the Stretch” adquirió un significado más urgente el martes, cuando los Dodgers cayeron en un empate en primer lugar con los Padres de San Diego en el oeste de la Liga Nacional. Un título de división está en juego, y con él la posibilidad de un adiós de la primera ronda.

Los equipos juegan tres juegos este fin de semana en el Dodger Stadium, tres más el próximo fin de semana en Petco Park. El gerente de los Dodgers, Dave Roberts, dijo “Hay una posibilidad” de que Smith pueda jugar los tres juegos en uno de esos fines de semana.

Hasta el miércoles, Smith proyecta hacer 500 apariciones en platos esta temporada. El número mágico para calificar para el título de bateo: 502.

El equipo es lo primero, y con los Dodgers que significa preparación para octubre. Si Smith sigue golpeando, ¿podría tener que sacrificar una oportunidad por el título de bateo por el bien del equipo? Le pregunté a Roberts, y me sorprendió gratamente la respuesta.

“Él va a calificar. No importa qué, me aseguraré de eso”, dijo Roberts. “Me aseguraré de que obtenga suficientes turnos al bate”.