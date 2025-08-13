Venus Williams obtendrá una nueva Barbie como parte de la colección Inspiring Women

Venus Williams tiene una nueva Barbie, esta parte de la colección inspiradora de mujeres del fabricante de muñecas.

La muñeca de Williams, que se lanzará el viernes, celebrará al campeón de capital de tenis y una muñeca con el uniforme que usó mientras ganaba Wimbledon en 2007.

La victoria de Williams para el quinto de sus siete títulos de Grand Slam fue la primera vez que una mujer recibió el mismo premio como los hombres en un torneo de alto nivel.

La muñeca, sugerida para obtener $ 38, contará con Williams en todo blanco con un collar de gemas verdes, pulsera, raqueta y bola de tenis.

Williams también tuvo una muñeca Barbie lanzada en mayo de 2024 que destacó a nueve atletas femeninas pioneros como parte de la celebración del 65 aniversario de Barbie.

___

AP Tennis: https://apnews.com/hub/tennis