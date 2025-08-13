Un agente involucrado en la transferencia de Viktor Gyokeres es el tema de una trama de chantaje con disparos disparados en Suecia, según informes sensacionales.

El Arsenal completó la firma de £ 63.5 millones de gyokeres de Sporting durante la ventana de transferencia de verano.

2 Según los informes, un agente involucrado en la transferencia de Viktor Gyokeres al Arsenal ha sido atrapado en una parcela de tiros y chantajías en Suecia Crédito: Getty

2 Gyokeyes trata a los fanáticos del Arsenal a su celebración característica contra Bilbao el fin de semana Crédito: editorial de Shutterstock

Pero, según los informes, el acuerdo ha llevado a una confrontación impactante en su ciudad natal de Estocolmo.

Según el periódico sueco ETChay un vínculo entre la transferencia, los dos disparos y la trama de chantaje investigando por la policía.

Se alega que se despliega un tiroteo en una casa en Huddinge, Estocolmo.

Se dispararon dos disparos, pero los informes indican que nadie fue golpeado o herido.

Y Afustado Afirma que el objetivo era supuestamente el pariente de un agente de fútbol que está siendo presionado por dinero.

El agente afirma haber estado involucrado en el acuerdo de Gyokeres y publicado en las redes sociales.

Los agentes que negocian contratos y movimientos para sus jugadores generalmente toman un recorte como pago.

ETC informa que la familia del agente fue atacada como resultado de su participación en la transferencia de Gyocees como parte de un intento de chantaje.

Gyokeres está firmado con la Agencia de Gestión de Hasan Cetinkaya.

Su movimiento a los Emiratos se volvió amargado cuando pasó a huelga de Sporting a Force a través de la salida.

Viktor Gyokeres se anuncia en los Emiratos por primera vez antes de Villarreal Friendly

Pero los Gyokeres esperan mantener su enfoque en el campo ahora que es un jugador del Arsenal.

El delantero anotó un encabezado brillante en la victoria de la Copa Emirates sobre el Athletic Bilbao el fin de semana.

Y puede ganar a los fanáticos de los Gunners para bien al obtener el ganador contra el Manchester United, quien también trató de firmarlo, en su debut competitivo en el primer partido de la Premier League el domingo.