Jerry Jones de los Cowboys tiene ‘no tumores’ después de la batalla de melanoma

Jerry Jones fue diagnosticado con melanoma en la etapa 4 en 2010, pero lo superó con la ayuda de un medicamento experimental, el propietario de los Dallas Cowboys reveló esta semana.

“Fui salvado por un tratamiento fabuloso y grandes médicos y un verdadero milagro [drug] llamado PD-1 [therapy]”, Dijo Jones a Las noticias de la mañana de Dallas el martes. “Entré en pruebas para ese PD-1 y ha sido uno de los grandes medicamentos.

“Ahora no tengo tumores”.

Jones le dijo a The Morning News que le diagnosticaron cáncer en junio de 2010 y comenzó el tratamiento en el MD Anderson Cancer Center en Houston poco después. En la década que siguió, dijo Jones, se sometió a cirugía de pulmón dos veces y cirugía de ganglios linfáticos dos veces también.

No indicó cuándo comenzó la terapia PD-1.

Según el Sociedad Americana del CáncerPD-1 es una proteína que actúa como un “interruptor de apagado” para evitar que ciertas células inmunes, las células T, atacen las células normales. La terapia con inhibidores de PD-1 bloquea esta proteína para ayudar al sistema inmune a encontrar mejor y atacar las células cancerosas.

Jones, de 82 años, sirve como presidente y gerente general de los Cowboys, además de su papel de propietario. La primera mención pública de su diagnóstico parece haber llegado durante el episodio 5 de las docuseries de Netflix “Equipo de Estados Unidos: el jugador y sus vaqueros“Que se lanzará el martes.

Al contar una anécdota sobre un tema completamente diferente, su relación con el ex entrenador de los Cowboys, Jimmy Johnson, Jones menciona casualmente que “hace unos 12 años … recibí algo de tratamiento contra el cáncer” en el MD Anderson.

The Morning News siguió ese comentario durante su entrevista de mayor rango con Jones.