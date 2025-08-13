Solo y a 2,200 millas de casa, Venezuela excluye a Puerto Rico 5-0 en la Serie Mundial de la Liga Pequeña

SOUTH WILLIAMSPORT, Pensilvania (AP) – Golpeando con las bases cargadas en la Serie Mundial de la Liga Pequeña, Samuel Castillo encontró la brecha entre la izquierda y el jardín central. Dos carreras anotaron y el liderazgo de Venezuela sobre Puerto Rico creció a 3-0.

Sobre el banquillo del equipo, los espectadores en una sección de fanáticos que apenas llenaron tres filas elevaron una de las pocas banderas venezolanas en el estadio voluntario.

Venezuela tardó mucho en llegar aquí, pero el miércoles, su equipo hizo que jugar parte de béisbol del viaje pareciera fácil. La Liga Pequeña de Cardenales de Barquisimeto cerró a Puerto Rico 5-0.

Cardenales ganó los cinco juegos de torneo regional, superando a los oponentes 46-6 para convertirse en el representante de América Latina para el LLWS. Pero a raíz de las prohibiciones y restricciones de viajes del presidente Donald Trump que afectan a 19 países, el equipo necesitaba una exención especial del Departamento de Estado de los Estados Unidos y una firma del secretario de Estado Marco Rubio después de que las visas se negaron inicialmente.

El equipo senior de Venezuela, jugadores que tienen hasta 16 años, que se suponía que competiría en Easley, Carolina del Sur, el mes pasado no pudo obtener la exención y se le negó la entrada a los Estados Unidos.

“Estaban trabajando para solicitar la exención”, dijo Patrick Wilson, presidente y CEO de la Liga de la Pequeña, en una conferencia de prensa antes del partido del miércoles. “Nos quedamos sin tiempo, con franqueza”.

Wilson dijo que hubo cerca de 10 días para que el equipo de Williamsport de Venezuela fuera aprobado, que era “más tiempo de entrega” que el equipo senior. Fueron notificados de la aprobación el jueves pasado.

Esta no es la primera vez que Visa Snarls ha sido un problema en el torneo. En 2011, las solicitudes de visa de Uganda fueron denegadas y Arabia Saudita, el subcampeón regional, jugó en su lugar.

“Haremos todo lo posible para tener conversaciones con las grandes personas en el Departamento de Estado que nos ayudan en un esfuerzo por, ya sea que tengamos que ajustar los tiempos de entrega o lo que podamos, para garantizar que todos los equipos puedan participar y disfrutar de la experiencia de la liga pequeña, ya sea en el nivel de la liga pequeña, junior, softball, lo que sea necesario”, dijo Wilson.

Los jugadores venezolanos viajaron a los Estados Unidos sin sus familias, los padres no pudieron obtener visas, pero los entrenadores del equipo del año pasado que llegaron a la final internacional se encontraban entre los pocos fanáticos de su casa en casa en las gradas sobre el banquillo. Euclides y Ender Rivero solo tuvieron que renovar sus visas, lo que, explicaron a través de un intérprete, fue un proceso mucho más fácil.

Maria Lewis se sentó a pocos asientos de los Ríos que sostenían una de las banderas del país y usaban la camisa del equipo de América Latina. Ella es venezolana y vive a solo una hora de Williamsport.

“He estado rezando para que vengan”, dijo Lewis. “Estoy muy contento de que (sus visas) se hayan otorgado, porque estos son niños de 12 años que merecen jugar su juego”.

Ella viene al estadio voluntario todos los años cuando juega un equipo de Venezuela.

“Estoy aquí como una madre de equipo, mamá del equipo honorario, para que puedan sentirse apoyados, que tengan gente detrás de ellos”, dijo Lewis.

El gerente Luis Bermúdez dijo que el equipo se ha mantenido en contacto con esas 2,204 millas (3,547 kilómetros) de distancia en Barquisimeto a través de sus teléfonos inteligentes, y está agradecido con los fanáticos que Venezuela tuvo en las gradas.

“Estamos muy felices de tener todo su apoyo”, dijo a través de un intérprete.

El viernes, Venezuela jugará con Canadá.

“Estoy muy feliz de estar aquí”, dijo Francisco Rivero, quien anotó dos veces el miércoles, después de la victoria. “Es una gran sensación”.

Otra chica toma el campo en LLWS

Monica Arcuri se convirtió en la 24ª niña en jugar en la Serie Mundial de la Pequeña Liga el miércoles cuando su club de Australia jugó a Panamá.

Al principio comenzó y completó la alineación para el equipo de Brisbane. Este torneo también presenta a la quinta entrenadora y una árbitro femenina, Traci Duez, que estaba en la segunda base para el juego de Panamá-Australia. La Serie Mundial de Softbol de la Liga Pequeña concluyó la semana pasada con la audiencia récord.

“Para una joven si elige jugar softbol o béisbol, queremos que tenga esas opciones, ya sabes, y si ella cambia en cierto punto, también está bien”, dijo Wilson. “Solo queremos que ella participe”.

Amanda Vogt es estudiante en el Centro John Curley para el periodismo deportivo en Penn State.

AP Sports: https://apnews.com/sports