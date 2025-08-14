John Terry le dice a Chelsea que tienen que intentar ganar la Premier League este año cuando el ex capitán abre el papel del club.

John Terry fue el epítome de la era dorada del Chelsea bajo Roman Abramovich.

El capitán más exitoso del club historia Ahora piensa que los Blues están listos para desafiar bajo una nueva propiedad.

6 John Terry le ha dicho a Chelsea que deben apuntar por el título de esta temporada de la Premier League Crédito: Getty

6 Terry sabe lo que toma esa hazaña en particular, llevando a los Blues a cinco títulos Crédito: Getty

Para todos los cortes y cambiantes en Stamford Bridge, Terry, que mentora a los jugadores en la academia, puede ver un brillante futuro después de un verano de éxito.

Hace ocho meses, el jefe Enzo Maresca estaba derribando sugerencias de un desafío del título.

Hace seis meses, los fanáticos cantaban con enojo hacia su gerente que querían “su Chelsea de regreso”.

Desde entonces, el Blues de Todd Boehly ha reclamado un lugar de la Liga de Campeones, ganó la Liga de la Conferencia y la Copa Mundial del Club.

Y JT, que ha revelado exclusivamente que ha tomado una decisión sobre su propio futuro en el juego, no cree que Maresca hable más sus esperanzas de título.

La leyenda del Chelsea, de 44 años, le dijo a Sunsport: “Realmente me gustó la honestidad del gerente porque el mensaje es claro para los jugadores. Todavía no estamos allí.

“Si eres el gerente que ahora entra en eso vestuario Y vas: “Tenemos una oportunidad este año”, los jugadores pensarán que tenemos una oportunidad. Este año creo que su mensaje será diferente.

“Era perfecto porque éramos jóvenes, fue un poco arriba y abajo el año pasado. En este momento, claramente estamos construyendo y moviéndonos en la dirección correcta.

6 Terry también levantó a los campeones con Chelsea Crédito: Getty

“No estoy sentado aquí diciendo que quiero esperar cinco años para ganar otra Liga Premier. Tenemos que entrar en el 100 por ciento con la mentalidad de ir, ‘Sí, tenemos que tratar de ganar la liga este año’.

“Sin lugar a dudas. Pero hay otro gran concursos también.

“Luchas hasta el final hasta que no sea posible. La Premier League se realizó la temporada pasada, Liverpool fueron muy buenos el año pasado y con razón los ganadores. Tenemos que competir por eso de nuevo “.

La clave del éxito será si los líderes incipientes dentro del equipo de Maresca pueden encontrar otro nivel.

Reece James, de 25 años, fue llamado por su gerente la temporada pasada por no hacer lo suficiente como capitán, pero ha dado un paso al frente desde entonces.

El centro-back Levi Colwill parecía seguir los pasos de Terry en la parte posterior antes de su cruel lesión de LCA la semana pasada.

Y el 15 veces ganador del trofeo de Chelsea ha sido impresionado por Enzo Fernández.

Pero James se mantiene en forma y liderando el campo será vital después de faltar meses a la vez con problemas de isquiotibiales, rodillas y muslos.

Terry agregó: “Para Reece, concéntrese en mantenerse en forma y tener una temporada totalmente ajustada para él es lo más importante. Puede marcar una gran diferencia.

“Hemos visto la calidad. Cuando Reece está en eso, él es el mejor lateral derecho del mundo.

“Cuando has recogido un par de lesiones como Reece ha tenido, es difícil sentir realmente que perteneces.

“Entonces, cuando comienzas a exigir a las personas que te rodean, cuando eres el que no juegas, eso también es muy difícil.

“Cuando estás en la alineación inicial, semana tras semana, es fácil comandar y ejecutar el vestidor, y los estándares del fútbol americano club.”

Terry hizo más de 500 apariciones como capitán y dice que el jefe José Mourinho siempre exigió que su patrón fuera robusto y un regular.

JT dijo: “Debes ser robusto. Debes entender que puedes empujar a través de pequeñas lesiones, intransigentes, y puedes salir del otro lado.

“Necesitas administrar tu cuerpo durante toda la semana y todo eso”.

Además de la tutoría de jugadores en los menores de 18 años y U21, Terry se detiene para ponerse al día y ofrecer apoyo a jugadores como James y Colwill.

Incluso habló con la pareja de defensores antes de esta entrevista.

6 El Capitán Reece James ha encontrado que el fútbol regular es difícil venir debido a problemas de lesiones Crédito: Getty

6 La brutal lesión de ACL de Levi Colwill rayó lo que se esperaba que fuera una temporada fuerte Crédito: Alamy

Terry agregó: “Hablamos generalmente sobre el fútbol y algunas situaciones, pero está súper relajado.

“Por puro respeto, no me involucro demasiado porque respeto completamente al gerente y su papel.

“Nunca quisiera decir algo que va en contra de lo que le está diciendo a esos jugadores.

“Pero los chicos saben que siempre estoy allí si me necesitan.

“No solo los defensores sino los que acaban de llegar. Siempre aquí para ayudar. Ese es mi papel como alguien que ha estado en Chelsea durante tanto tiempo y el club significa el mundo para mí”.

Y ese es el papel de clubman que quiere que algunos de los predecesores de su academia se asumen.

Terry dijo: “Tienes Reece y hay algunos otros chicos que realmente viven y respiran Chelsea.

“Pero los niños que entran y realmente compran en el club, aquí es donde la importancia de Reece, Levi y los graduados de la Academia realmente juegan un papel importante.

“Así es como lo hacemos. Esto es lo que hacemos en Chelsea. Ganamos trofeos de fútbol y ganamos copas regularmente.

“Todos los mejores clubes tienen eso. Man United tiene eso, Liverpool tiene eso, Arsenal. Spurs no tanto …

6 Terry fue asistente bajo Dean Smith en Aston Villa y Leicester Crédito: Getty

“Pero todos los grandes clubes de fútbol tienen eso, encuentran una manera de ganar.

“Entonces, en términos de dónde estábamos el año pasado … un poco inexperto. Thiago Silva se fue y todo eso. Pero el equipo logró encontrar una manera de ganar “.

Terry también cree que los éxitos recientes serán transformadores para los Blues.

Si bien la liga de la conferencia se habría burlado durante la era de Terry si hubiera existido, ahora se ve como un trampolín dentro del campamento.

Él dijo: “Te da creencia, cuando ganamos la primera, la Copa Carling 2004-05 en Cardiffte cree que se puede hacer dentro del escuadrón.

“Cuando eres un grupo joven, se agita en todo el escuadrón de jugadores”.

Si este grupo puede igualar lo que Terry y sus compañeros de equipo hicieron después de esa ganancia de la Copa Carling hace 20 años, los Blues estarán en un viaje una vez más.

