En ‘New Heights,’ Taylor Swift revela ‘Life of a Showgirl’ Fecha de lanzamiento

Taylor Swift entrará en su última época en cuestión de meses.

La ubicua estrella pop de “Shake Itfa Off” anunció que su próximo álbum, “The Life of a Showgirl”, lanzaría el 3 de octubre mientras hizo su debut en podcasting Miércoles en “Nuevas alturas” Co-anfitrión por su novio estrella de la NFL, Travis Kelce, y su hermano profesional retirado, Jason Kelce. El ganador del Grammy también presentó la lista de canciones del álbum, que promociona un final con Sabrina Carpenter.

“Era algo en lo que estaba trabajando mientras estaba en Europa en la gira de época”, explicó a los hermanos Kelce. “Estaba físicamente agotado en este punto de la gira, pero estaba tan estimulado mentalmente y tan emocionado de crear”.

Swift reveló que su duodécimo álbum fue inminente a principios de esta semana en un teaser que promociona el último episodio de “New Heights”. En el acortarsaca un disco borrosa de un maletín decorado simplemente con sus iniciales.

“The Life of a Showgirl” será su segundo récord en dos años, luego del “Departamento de Poetas Torturados” del año pasado, y su primer lanzamiento desde que reaccionó los derechos de sus primeras grabaciones en mayo.

Ese fue un movimiento que “cambió mi vida”, dijo el miércoles.

Swift apareció en “New Heights” poco más de dos años después de que ella y Kelce provocaron una conexión. Aunque oficialmente se convirtieron en un elemento en el otoño de 2023, su relación se remonta meses antes, cuando Kelce, un autoproclamado Swiftie, logró obtener un pulsera de amistad con su número de teléfono al campamento de Swift, y los dos finalmente se pusieron en contacto.

Swift bromeó que su novio usó su podcast como una “aplicación de citas personal” y llamó a su estrategia un “gesto salvaje y romántico”.

Ella agregó: “Esto es lo que he estado escribiendo canciones sobre querer que me pasen desde que era un adolescente”.

“Trayvis”, o “Traylor”, si lo prefiere, dominaron los titulares y los plazos de las redes sociales, y para disgusto de algunos fanáticos del deporte, la pareja estaba incluso entre las narrativas generales del Super Bowl LVIII, donde los jefes se enfrentaron a los 49ers de San Francisco. En “New Heights”, Swift ofreció un comentario descarado.

“Como todos sabemos, ustedes tienen muchos fanáticos deportivos masculinos que escuchan su podcast”, dijo a los hermanos Kelce en un rompecabezas para el episodio de dos horas. “Creo que todos sabemos que si hay algo que los fanáticos de los deportes masculinos quieren ver en su espacio y en sus pantallas, es más de mí”.

Durante su tiempo juntos en “Nuevas alturas”, Swift y Kelce intercambiaron cumplidos. Elogió su lealtad a amigos de toda la vida, y él dijo que era una “bandera verde” que pasó por la admisión general con la familia y amigos de Kelce en su primer juego de Chiefs.

“Pensé, ‘Oh, ella solo está en eso. Está deprimida para el viaje. Ella está aquí por la diversión'”, bromeó Kelce, quien recientemente apareció en “Happy Gilmore 2.”

Swift y The Kelce Brothers también hablaron extensamente sobre su experiencia en su expansiva Tour de Eras, su reciente fascinación por la fabricación de pan, el entrenador de los Jefes Andy Reid jugando a matchmaker, presentando críticas en las redes sociales y la salud de sus padres. La cantante concluyó que su apariencia de podcast se deleitaba con la oportunidad de seguir su oficio.

“Estoy muy agradecida por la capacidad de crear”, dijo. “Eso sigue siendo lo que lo impulsa”.

Aunque “Life of a Showgirl” no llegará hasta octubre, el álbum está disponible para preordenar en Swift’s sitio web.