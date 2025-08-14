Storm pierde sexto consecutivo, Brittney Sykes lucha en el debut en el hogar

Un viaje rápido a casa no fue suficiente para sacar a la tormenta de Seattle de su empeoramiento de su caída. Sufrieron una sexta derrota consecutiva el miércoles por la noche contra Atlanta Dream, 85-75, en Climate Promedge Arena.

Atlanta no era el equipo ideal para recuperarse. En dirección al juego, el sueño fue tercero en la liga con un récord de 20-11, había ganado cinco consecutivos y fueron 8-2 en sus últimos 10 juegos. Sin embargo, la clasificación se agita constantemente y Seattle tenía esperanza.

Después de una entusiasta bienvenida de la multitud local, Brittney Sykes inició su debut en casa con una bandeja de carrera menos de dos minutos. La tormenta adquirió Sykes, un All-Star por primera vez esta temporada, en un intercambio del 5 de agosto con los Washington Mystics. Seattle renunció al delantero Alysha Clark, al guardia Zia Cooke y una de sus selecciones de primera ronda el próximo año.

Sykes terminó con una actuación de 27 puntos más alta en el juego en la derrota más reciente de la tormenta ante los LA Sparks el domingo. Esto no fue una repetición, siete puntos, cinco rebotes el miércoles, pero su triple con cuatro minutos en el tercer cuarto le dio a Seattle su única ventaja de la segunda mitad, 49-48.

Entonces el guardia de los sueños Rhyne Howard dio un golpe impresionante en los últimos tres segundos del tercer cuarto. Ella hundió un tres, robó la pelota y golpeó a otro a medida que expiró el tiempo. La ventaja de Atlanta se extendió a un máximo de 14 puntos, que pronto se convirtió en 16.

Eso fue demasiado para superar, y la racha de pérdida activa más larga de la liga golpeó seis. El récord de la tormenta cayó por debajo de .500 a 16-17.

Tampoco parecía prometedor durante la mayor parte de la primera mitad, cuando la tormenta no podía morder una ventaja de sueño que rondaba cinco puntos. Seattle lo cortó a dos en un momento oportuno: el punto medio.

La tormenta salió del descanso, pero un triple de Ezi Magbegor los comenzó, luego Nneka Ogwumike lo tomó desde allí. Ogwumike paseó la tormenta en la primera mitad con 16 puntos, seis rebotes y tres asistencias. Sus huellas digitales estaban en toda la hoja de puntaje durante el próximo tramo, y terminó con 29 puntos para el juego con nueve rebotes y cuatro asistencias.

La tormenta y el sueño se enfrentarán nuevamente el viernes en Vancouver. Es su última reunión de la temporada.