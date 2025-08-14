Wayne Rooney ha devuelto el interrogatorio de Tom Brady sobre su “ética de trabajo” en la ciudad de Birmingham.

El ícono del fútbol americano, que se convirtió en propietario minoritario de la Liga One One Side en agosto de 2023, cuestionó el deseo de Rooney durante una visita al campo de entrenamiento del club en noviembre de 2023.

2 Wayne Rooney hizo que Tom Brady cuestionara su deseo durante su tiempo a cargo de Birmingham Crédito: Reuters

2 El ícono de la NFL Brady cuestionó la ‘ética de trabajo’ de Rooney durante una visita al campo de entrenamiento de los Blues ‘ Crédito: PA

El siete veces ganador del Super Bowl afirmó que estaba “un poco preocupado por la ética de trabajo de nuestro entrenador en jefe” en un volante documental sobre su propiedad parcial del club.

Rooney quedó amargamente decepcionado por la crítica de Brady, diciendo en su BBC podcast: “Creo que Tom entró una vez, que fue el día antes de un juego donde los días son un poco más ligeros de todos modos.

“Y no creo que realmente haya entendido el fútbol tan bien.

“Pero lo que él entiende es que es un gran trabajador, lo sabemos”.

Rooney, quien fue despedido por los Blues en enero de 2024 después de solo 83 días, agregó: “El fútbol no es NFL – NFL funciona durante tres meses al año.

“Los jugadores también necesitan descansar, así que creo que es muy injusto, la forma en que salió y retrató eso”.

Rooney se hizo cargo de los Blues en octubre de 2023 después del controvertido despido de John Eustace, que tenía el club sentado en el sexto lugar en el campeonato

Pero la leyenda del Manchester United e Inglaterra recibió la bota después de solo 15 partidos en el timón de St Andrews.

Esta es una historia en desarrollo.

