Bienvenido al segundo lugar: los dodgers de caída son barridos por los ángeles

El resultado fue histórico. La forma en que sucedió era demasiado familiar.

Nunca antes, desde que comenzó el juego interloro en 1997, los Angelinos se habían barrido a los Dodgers en una serie de la temporada de seis juegos.

Muchas veces en las últimas semanas, sin embargo, han sufrido el tipo de destino que logró esa distinción el miércoles.

Al entrar en la octava entrada en el Angel Stadium, los Dodgers lideraron solo una carrera, ya que una vez más no pudo estirar una ventaja estrecha. Y sin muchas opciones confiables en un bullpen recientemente deslumbrante, el manager Dave Roberts tenía pocas cartas para jugar desde su mazo.

Primero, envió a la zurdo Justin Wrobleski a salir a una tercera entrada de trabajo. Cuando caminó a los dos primeros bateadores, Roberts se volvió hacia el derecho Edgardo Henríquez, quien había lanzado múltiples entradas la noche anterior.

Si has estado viendo a los Dodgers en las últimas dos semanas, probablemente puedas adivinar lo que sucedió después.

Alguna mala suerte: un potencial fundador de doble juego que termina en la entrada que sacó una desviación del guante de Henriquez.

Mala ejecución: Henríquez lanzando una bola rápida cortada en el centro a Logan O’Hoppe que, incluso a 103.2 mph, fue fumado en el centro.

Y, en una escena que se ha repetido una y otra vez durante el reciente patín de los Dodgers, muchas cabezas colgadas y derrotadas.

En una pérdida de 6-5 Eso se decidió en el sencillo de dos carreras de O’Hoppe, los Dodgers no solo sufrieron un segundo barrido de la serie a los Angelinos este año, sino también, por primera vez desde el 27 de abril, cayó del primer lugar en la Liga Nacional Oeste.

“Parece que en este momento”, dijo Roberts, “así son las cosas”.

Desde nueve juegos en la división el 3 de julio, hasta un juego de los Padres de San Diego antes de su visita al Dodger Stadium este fin de semana.

“Estamos donde estamos. Nos ponemos en este lugar”, dijo Roberts. “Pero no, no hubiera esperado que estuviéramos en segundo lugar en este momento”.

De hecho, innumerables cables de viaje imprevistos han contribuido a la repentina caída de los Dodgers en la clasificación.

Durante la mayor parte de julio, tuvieron la peor ofensa en las mayores. Hasta hace poco, su rotación inicial estaba acosada por lesiones.

Sin embargo, en la última semana y media, ha habido un guión común casi demasiado fácil de predecir.

Los Dodgers toman una ventaja temprana, pero pierden oportunidades para extenderlo. Luego entregan las cosas a su bullpen, y observan que su cuerpo de ayuda de retroceso inevitablemente comienza a derretirse.

Sucedió dos veces la semana pasada contra los Cardenales de San Luis, y una vez más el domingo pasado contra los Toronto Blue Jays. El martes, negó un jonrón de ventaja de Shohei Ohtani en la novena entrada. Y el miércoles, desperdició la ventaja con la que había dejado el montículo después de su comienzo de año más largo, pero apenas más impresionante y de lanzamiento.

Ahora, por primera vez desde 2021, los Dodgers tienen terreno para compensar con menos de dos meses para el año.

“Es lo que es”, dijo el campocorto Mookie Betts. “No puedo cambiarlo ahora mismo”.

La buena noticia: pueden cambiarlo el viernes, cuando los Padres llegan a la ciudad para la primera de las dos series críticas entre los equipos durante los próximos 10 días.

La mala noticia: los Dodgers están entrando en ese tramo fundamental con cuatro pérdidas consecutivas, y un récord de 12-21 desde el 4 de julio. Mientras tanto, los Padres han ganado cinco juegos consecutivos y tienen 23-12 en ese mismo tramo extendido.

Durante un tiempo el miércoles, los Dodgers (68-53) una vez más se aferraron a falsas esperanzas.

Anotaron tres veces en la primera entrada, después de que Ohtani lideró con un triple, Betts lo conectó a casa para extender su racha de bateo a ocho juegos, y Will Smith levantó un jonrón de dos carreras en la izquierda.

Mantuvieron ese liderazgo durante mucho el resto de la noche, superando un inicio de 4 ⅔ ⅔ ⅔ ⅔ ⅔ ⅔ ⅔ ⅔ ⅔ ⅔ ⅔ ⅔ ⅔ ⅔ ⅔ ⅔ ⅔ ⅔ ⅔ ⅔ ⅔ ⅔ ⅔ ⅔ ⅔ ⅔ ⅔tani (quien lanzó a Mike Trout las dos veces) a la quinta entrada de cuatro carreras desde su segunda cirugía de Tommy John, y golpeó a Mike Trout las dos veces que lo enfrentó) colocando dos carreras más en un cuarto de entrada.

Sin embargo, al no extender su ventaja de 5-4, los Dodgers se dejaron susceptibles tarde.

“Al final del día, simplemente no estamos terminando los juegos donde tenemos una oportunidad”, dijo Roberts.

Edgardo Henríquez muerde su guante mientras sale del montículo después de renunciar a la carrera de avance en la octava entrada. (Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

“No es como si estuviéramos saliendo simplemente colocando huevos”, agregó Betts. “Simplemente quedando corto en este momento”.

La noche podría haber sido diferente si Andy Pages no hubiera sido robado de un jonrón de dos carreras por el jardinero central de los Angeles Bryce Teodosio en la séptima entrada. O si la alineación no hubiera terminado el juego sin un éxito en sus 16 turnos al bate final (lograron solo dos bases por bolas después del quinto, cuando dejaron las bases cargadas en el ponche de la entrada de Teoscar Hernández).

En cambio, el juego se redujo al octavo, cuando Wrobleski perdió su mando después de dos entradas sin goles antes y dejó un desastre para Henriquez, las mejores opciones de bullpen malas en una noche de Blake Treinen y Ben Casparius, apenas incondicionales durante las últimas dos semanas, no estaban disponibles después del fuerte uso reciente.

El primer bateador de Henríquez, Christian Moore, intentó un toque de sacrificio que los Dodgers defendieron perfectamente. Freddie Freeman se estrelló desde la primera base y obtuvo el corredor principal en la tercera.

Luego vino Jo Adell, quien golpeó un helicóptero en el medio. Desde el principio, parecía destinado a ser girado para una doble jugada por el segunda base Miguel Rojas.

Antes de llegar allí, sin embargo, Henríquez intentó alcanzar la pelota. Se desvió de su guante, luego rodó impotente al agujero que Rojas acababa de desocupar. Todos llegaron de manera segura. Las bases se cargaron repentinamente con un out.

“Eso es béisbol”, dijo Roberts. “Eso es parte de eso”.

Henríquez, el prospecto duro que ha parecido prometedor en su regreso a las mayores este año, ponchó a Luis Rengifo después de eso para moverse al borde de un escape muy necesario.

Pero en un conteo de 2 y 2 contra O’hoppe, arrojó una bola rápida mal ubicada por la que el receptor de los Angelinos fue cronometrado. Un viaje de línea fue gritando al centro. Las carreras de empate y ventaja llegaron a correr por el plato.

“Estaba muy rojo y simplemente lo cronometró”, dijo Roberts. “No quería lanzar a Edgardo tampoco, con el arriba abajo ayer. Pero es algo donde estamos allí mismo”.

Ahora, los Dodgers se encuentran en un lugar que nunca hubieran esperado incluso hace solo un mes. Todavía sumido en una caída extendida. Enfrentando un déficit en una división que han liderado casi toda la temporada. Y buscando respuestas antes de lo que podría ser un tramo definitorio en el horario.

“Obviamente, no se siente bien caer en el segundo lugar y perder muchos de estos juegos”, dijo Ohtani a través de Interpreter Will Ireton. “Estamos haciendo todo lo que está en nuestro poder, teniendo reuniones cercanas, haciendo todo lo posible para tratar de corregir el barco. Solo tenemos que hacer un mejor trabajo”.