‘Era el padre de todos’ – El legendario entrenador de caballos Bill Turner muerto de 78 años después de fracturar calavera en ‘Freak Accident’

El legendario entrenador de caballos Bill Turner murió a los 78 años, con su devastada hija diciendo: “Era el padre de todos”.

El famoso manejador falleció el jueves por la mañana, dos días después de fracturarse su cráneo en un horrible accidente de equitación.

1 El amado entrenador de caballos Bill Turner ha muerto a los 78 años, dos días después de fracturarse su cráneo en un “accidente extraño” en su base de Dorset Crédito: Racingfotos.com

La hija Kathy confirmó su triste muerte en vivo en Sky Sports Racing en una entrevista con Matt Chapman de Sun Racing.

Ella describió el incidente como un “accidente extraño”, diciendo: “No puedo darle esta lesión haciéndole esto.

“Lo sacé de debajo de los caballos, ha estado en los techos el domingo pasado, ese era él, nunca lo cambiarías.

“Papá falleció hace aproximadamente una hora y media; tuvimos la llamada telefónica en el camino a las carreras de Chepstow.

“Se escapó esta mañana.

“Los mensajes y el apoyo de todos han sido absolutamente excepcionales.

“He tratado de responder a tantas personas como pude, pero lo siento mucho si no he respondido.

“El amor que tenía el hombre, no era solo mi padre, era el padre de todos.

“Las personas a las que ayudó durante sus años. Era el padre de todos”.

Más a seguir.