Shohei ohtani ‘se centró en lo que el equipo está haciendo,’ no demanda inmobiliaria

El nombre de Shohei Ohtani está en los titulares nuevamente.

Y, por segunda vez en dos años, no por razones de béisbol.

Esta semana surgieron noticias de que Ohtani, la estrella bidireccional de los Dodgers y el reinante MVP de la Liga Nacional, estaba siendo demandado junto con su agente en Hawai por un inversionista y corredor de bienes raíces.

La afirmación: que Ohtani y su representante, Nez Balelo de la Agencia de Artistas Creativos, hicieron que los demandantes dispararon de un desarrollo de viviendas de lujo de $ 240 millones que Ohtani había sido contratado para ayudar a respaldar.

Los contornos del caso son complicados; En relación con el derecho contractual, la interferencia tortuosa y dos años de presuntas disputas entre Balelo y los demandantes, el desarrollador Kevin J. Hayes Sr. y el corredor de bienes raíces Tomoko Matsumoto, que llevó a su terminación del proyecto.

Pero en lo que respecta a Ohtani y esta actual temporada de los Dodgers, solo una pregunta realmente importa:

¿La situación creará alguna distracción para él fuera del campo?

Cuando se le presionó ese miércoles, rápidamente cerró la idea.

“Estoy enfocado en lo que el equipo está haciendo”, dijo Ohtani a través de Interpreter Will Ireton. “Y haciendo todo lo que está en mi poder para asegurarnos de que traigamos una W al campo”.

Según la demanda, Hayes y Matsumoto llegaron a un acuerdo de aprobación con Ohtani en 2023 por su desarrollo de viviendas de lujo en la gran isla de Hawai. La estrella japonesa no solo era un portavoz del proyecto, sino también un residente comprometido a comprar una de las 14 residencias del desarrollo como una casa de temporada baja.

Sin embargo, la demanda afirmó que Balelo exigió cada vez más concesiones no especificadas (cuyos detalles fueron redactados en la presentación) en los últimos dos años de Hayes y Matsumoto, convirtiéndose en lo que describió como una “fuerza disruptiva” que “se insertó en todos los aspectos de la relación”.

El mes pasado, alegó la demanda, Balelo fue para el socio comercial de Hayes y Matsumoto, Kingsbarn Realty Capital, y amenazó litigios si los dos no fueron terminados del proyecto.

“Kingsbarn admitió abiertamente … que Balelo había exigido las terminaciones y que se estaban haciendo únicamente para aplacarlo”, dijo la demanda. “Específicamente, Kingsbarn reconoció que Balelo había amenazado con arrastrar a Kingsbarn a una demanda separada a menos que terminara a Hayes y Matsumoto”.

La demanda también afirma que la supuesta amenaza de litigios de Balelo, que pertenece al uso del nombre de Ohtani, los derechos de imagen y semejanza que se utilizaron para promover un proyecto de bienes raíces separados sobre la gran isla de Hawaii, fue “sin fundamento”, equivaliendo a un “abuso de poder” por el agente de Ohtani a la antigua agente de “forragar a un socio comercial de sus obligaciones contractuales y despejares de los mismos proyectos de la misma.

Un portavoz de Kingsbarn le dijo al atlético Esta semana, las acusaciones “son completamente frívolas y sin mérito”, y que “Kingsbarn asume toda la responsabilidad de sus acciones con respecto a Kevin Hayes y de eliminar a Tomoko Matsumoto como el corredor del proyecto”.

La participación directa de Ohtani en la disputa parece limitada.

Según una persona con conocimiento de la situación que no estaba autorizada a hablar públicamente, los demandantes trataron casi exclusivamente con Balelo, quien ha representado a Ohtani desde que llegó a las ligas mayores de Japón antes de la temporada 2018.

Aún así, debido a que Balelo estaba actuando en nombre de Ohtani, la superestrella también se incluyó como acusado.

Eso significa que, al igual que en marzo de 2024, cuando el escándalo giró alrededor de Ohtani después de que se descubrió que su antiguo intérprete había robado dinero de sus cuentas bancarias para pagar deudas ilegales de juego: Ohtani tiene otra perturbación potencial para navegar fuera del campo.

De acuerdo, Ohtani apenas parecía afectado por la controversia del año pasado, ayudando a los Dodgers a ganar la Serie Mundial mientras ganaba el tercer premio MVP de su carrera. Y esta demanda actual, según el abogado y experto legal, Arash Sadat de Mills Sadat Dowlat LLP, presenta un tipo de disputa legal mucho más estándar que a menudo se ve en torno a los acuerdos inmobiliarios.

“Este tipo de cosas sucede todo el tiempo”, dijo Sadat. “No son raros en absoluto”.

Sadat señaló que, según la demanda, no está claro “lo que Shohei sabía y no sabía” cuando se trataba de las supuestas interacciones de Balelo con los demandantes.

“Todas las acusaciones de la queja se relacionan con la conducta por parte de su agente”, dijo Sadat. “Si los demandantes en este caso pudieran mostrar cualquier participación directa de Ohtani, puede apostar que se habría incluido en la queja”.

Si el caso continuara sin una resolución, es posible que Ohtani eventualmente se requiera que diera una declaración que detalla su conocimiento de los supuestos eventos.

Eso, sin embargo, no es algo que suceda inminentemente. E incluso si lo hiciera, agregó Sadat, no está claro si su testimonio incluso se publicaría públicamente, dado que grandes franjas de redacciones en la demanda original de información comercial aparentemente patentada.

Sadat especuló las posibilidades de que el caso alguna vez fuera a juicio como delgado. La abrumadora mayoría de tales demandas generalmente se resuelven o desestiman mucho antes de eso.

“Los bienes raíces tienden a sacar emociones en las personas”, dijo Sadat. “Tiene un desarrollador inmobiliario de alto perfil. Tiene un agente inmobiliario de alto perfil. Tiene un agente deportivo en CAA. Está hablando de grandes egos aquí. Y cuando eso sucede, y alguien se siente despreciado, a menudo … el litigio es el resultado”.