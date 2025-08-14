Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles para vender derechos de nombres a algunos lugares en el acuerdo de cambio de juego para 2028

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles venderán los derechos de nombres de un puñado de sus lugares en los acuerdos que se espera que traigan múltiples millones de dólares a los Juegos de 2028 mientras desglosan la política de sacrovesos del Comité Olímpico Internacional de mantener marcas fuera de sus arenas y estadios.

El Comité Organizador anunció el acuerdo histórico el jueves, diciendo que los contratos ya estaban en su lugar con dos de sus socios fundadores: Honda, que ya tiene derechos de nombres para la arena en Anaheim que organizará el voleibol, y Comcast, que tendrá su nombre en el lugar temporal de alojamiento.

La presidenta y directora ejecutiva de LA28, Casey Wasserman, dijo que los ingresos de las ofertas van por encima de lo que hay en el actual presupuesto de $ 6.9 mil millones de LA.

Retrató el acuerdo como el tipo de acuerdo de cambio de paradigma que Los Ángeles necesita más que otras ciudades anfitrionas porque, como es típico de los Juegos Olímpicos con alojamiento estadounidense, el costo central de estos juegos no está respaldado por la financiación del gobierno.

“Somos una empresa privada responsable de entregar estos juegos”, dijo Wasserman en una entrevista con Associated Press. “Es mi trabajo empujar. Eso no significa que vamos a ganar cada vez que presionamos, pero es nuestro trabajo siempre presionar porque nuestro contexto es bastante único”.

Wasserman dijo que también pasó tiempo explicando a los miembros del COI cómo los nombres de arena y estadios son parte del léxico en los deportes estadounidenses.

“La gente conoce ‘cripto’ como ‘crypto’, no lo saben como ‘The Gymnastics Arena Downtown'”, dijo Wasserman sobre el hogar de los Lakers, Crypto.com Arena, que organizará la gimnasia y el boxeo en 2028.

Los derechos de hasta 19 lugares temporales podrían estar disponibles. Los patrocinadores más grandes del COI, llamados principales patrocinadores, tendrán la primera oportunidad de entrar en las ofertas. Wasserman dijo que no se renombrarán lugares, por lo que, por ejemplo, si los organizadores no llegan a un acuerdo con SOFI (ceremonias de apertura y cierre, natación) o intuit (baloncesto), ningún otro patrocinador puede poner su nombre en la arena.

No se incluyen en este nuevo acuerdo el LA Coliseum, el Rose Bowl y Dodger Stadium, algunos de los lugares más emblemáticos de una ciudad que organizaron los Juegos Olímpicos en 1932 y 1984. Los organizadores dijeron que las reglas del COI que prohíben la publicidad en el campo de juego aún se aplicarán.

El acuerdo se suma a una creciente lista de alojamientos impulsados para Los Ángeles, que una vez más está listo para remodelar la marca olímpica, como lo hizo en 1984.

En 2017, la ciudad estaba ofertando por los Juegos Olímpicos de 2024 contra París, pero acordó organizar los Juegos 2028. Fue parte de un proceso de oferta de la vez que rescató el COI de la realidad de que las ciudades se estaban volviendo reacios a absorber el costo y el esfuerzo para ofertar y organizar los Juegos de Verano.

Los observadores olímpicos vieron el regreso del softbol y el béisbol para 2028, junto con la introducción del fútbol de la bandera (con la ayuda de la NFL) como cambios que tal vez solo Los Ángeles podría haber logrado.

LA también hará un cambio de programación importante para los Juegos Olímpicos, en movimiento en vía y campo a la semana de apertura de los Juegos y a nadar hasta el final.

Wasserman dijo que la posición del comité organizador como entidad privada juega un papel importante en su relación con el COI.

“Pasamos el tiempo, hacemos el trabajo, hacemos la discusión y no nos conformamos con un ‘no’, porque no tenemos ese lujo”, dijo.

