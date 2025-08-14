Transfer News Live: Spurs ‘debe pagar £ 67 millones por Man City’s Savinho’, Xavi Simons Twist, Leoni For Liverpool Medical

Potencial Donnarumma Blow

Gianluigi Donnarumma no puede mudarse a la Premier League este verano después de anunciar su inminente partida de Paris Saint-Germain.

Esto se debe a que Donnarumma gana alrededor de £ 200,000 por semana, por lo que no hay clubes de la Serie A interesados en llevarlo.

Curiosamente, el único club inglés que expresa interés en el portero hasta ahora es el Manchester City, aunque no ha habido conversaciones concretas.

Esto a pesar del hecho de que Ederson, Stefan Ortega y el recién retirado James Trafford ya están en el club.

El Italia Internacional hace algunas salvamentos espectaculares en grandes momentos, pero igualmente, no es genial con la pelota a sus pies, lo cual es una de las razones por las cuales al gerente del PSG, Luis Enrique, lo ha bombardeado.

Y no olvidemos que el jugador de 26 años ni siquiera es tan bueno para tratar con cruces. La gente podría decir que es el mejor guardián del mundo, pero realmente no lo es.

El Manchester United no quiere firmarlo, aunque incluso si lo hicieran, el gerente Ruben Amorim tendría que moverse primero sobre Andre Onana. Y esos enormes salarios de Donnarumma serían un problema.

Y el Chelsea, el Arsenal, el Liverpool y el Newcastle no están buscando un guardián.