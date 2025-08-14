Eche un vistazo más de cerca al calendario 2025-26 de Los Angeles Lakers

Mientras LeBron James ingresa a su temporada 23 de la NBA y la superestrella de Luka Doncic para su primera temporada completa en Los Ángeles, los Lakers están empatados con el campeón de la NBA Oklahoma City Thunder, los Golden State Warriors y los New York Knicks para los juegos más televisados en la liga.

La NBA anunció el calendario de la temporada regular el jueves, y la pizarra de los Lakers destaca el creciente número de socios de transmisión de la liga. Los Lakers abren la temporada en casa contra los Golden State Warriors el 21 de octubre en NBC, tienen a las 5 pm de ABC/ESPN en la tragamonedas de horario estelar contra los Rockets de Houston el día de Navidad y darán la bienvenida a una cara familiar a Crypto.com Arena el 28 de noviembre en Prime.

El regreso de Anthony Davis a Los Ángeles con los Dallas Mavericks a las 7 pm del 28 de noviembre concluirá el juego del grupo de la Copa NBA. El ex delantero estrella de los Lakers resultó herido durante lo que iba a ser su regreso a Los Ángeles la temporada pasada después de que lo cambiaron a los Mavericks en un intercambio impactante.

Ahora en su tercer año, la Copa de la NBA comenzará el 31 de octubre con los Lakers jugando en Memphis en West Group B que también incluye a los Pelicans de Nueva Orleans, los Clippers y los Mavericks. Los Lakers tienen su segundo juego grupal en Nueva Orleans el 14 de noviembre antes de jugar a los Clippers el 25 de noviembre en Inglewood, donde el juego está programado para comenzar a las 8 PM PST en NBC, la última hora de inicio para cualquier juego de torneo en la temporada.

La NBA lanzó solo 80 de 82 juegos de temporada regular para cada equipo, ya que los dos juegos finales en diciembre se anunciarán en base a la clasificación de la Copa de la NBA. Las rondas de nocaut para el torneo comienzan el 9 de diciembre.

El viaje anual de los Grammy de los Lakers tendrá un interludio de la ciudad natal, ya que el viaje por carretera de dos semanas de duración incluye un juego en los Clippers el 22 de enero a las 7 pm, pero la reunión en Inglewood no necesariamente alivia la carga de viajes, ya que es el segundo del viaje de nueve juegos, intercalados entre juegos en Denver (20 de enero) y Dallas (24 de enero).

Después de regresar del viaje, los Lakers tienen una granja de ocho juegos, destacada por un partido del 22 de febrero contra los Boston Celtics, cuando la franquicia presentará una estatua de Pat Riley fuera de la arena Crypto.com, el equipo anunció el jueves. El entrenador de los Lakers de Showtime que guiaron al equipo a cuatro campeonatos de la NBA será la decimocuarta estatua en la Plaza Star de la arena.

Los Lakers comienzan el campamento de entrenamiento el 29 de septiembre antes de jugar seis juegos de pretemporada, comenzando en Palm Springs el 3 de octubre contra los Suns. La pizarra también incluye un juego contra los Mavericks en Las Vegas el 15 de octubre.

Horario 2025-26 Lakers

OCTUBRE

21: Golden State, 7; 24: Minnesota, 7; 26: en Sacramento, 6; 27: Portland, 7:30; 29: en Minnesota, 6:30; 31: en Memphis, 6:30.

NOVIEMBRE

2: Miami. 6:30; 3: en Portland, 7; 5: San Antonio, 7; 8: en Atlanta, 5; 10: en Charlotte, 4; 12: en Oklahoma City, 6:30; 14: Nuevo en Orleans, 5; 15: en Milwaukee, 5; 18: Utah, 7:30; 23: en Utah, 5; 25: en Clippers, 8; 28: Dallas, 7; 30: Nueva Orleans, 6:30.

DICIEMBRE

1: Phoenix, 7; 4: en Toronto, 4:30; 5: en Boston, 4; 7: en Filadelfia, 4:30; 18: en Utah, 6; 20: en Clippers, 7:30; 23: en Phoenix, 6; 25: Houston, 5; 28: Sacramento, 6:30; 30: Detroit, 7:30.

ENERO

2: Memphis, 7:30, 4: Memphis, 6:30; 6: en Nueva Orleans, 5; 7: en San Antonio, 4:30; 9: Milwaukee, 7:30; 12: en Sacramento, 7; 13: Atlanta, 7:30; 15: Charlotte, 7:30; 17: en Portland, 7; 18: Toronto, 6:30; 20: en Denver, 7; 22: en Clippers, 7; 24: en Dallas, 5:30; 26: en Chicago, 5; 28: en Cleveland, 4; 30: en Washington, 4.

FEBRERO

1: en Nueva York, 4; 3: en Brooklyn, 4:30; 5: Filadelfia, 7; 7: Golden State, 5:30; 9: Oklahoma City, 7; 10: San Antonio, 7:30; 12: Dallas, 7; 20: Clippers, 7; 22: Boston, 3:30; 24: Orlando, 7:30; 26: en Phoenix, 6; 28: en Golden State, 5:30.

MARZO

1: Sacramento, 6:30; 3: Nueva Orleans, 7:30; 5: en Denver, 7; 6: Indiana, 7:30; 8: Nueva York, 12:30; 10: Minnesota, 8; 12: Chicago, 7:30; 14: Denver, 5:30; 16: en Houston, 6; 18: en Houston, 6:30; 19: en Miami, 5; 21: en Orlando, 4; 23: en Detroit, 4; 25: en Indiana, 4; 27: Brooklyn, 7:30; 30: Washington, 7; 31: Cleveland, 7:30.

ABRIL

2: en Oklahoma City, 4:30; 5: en Dallas, 4:30; 7: Oklahoma City, 7:30; 9: en Golden State, 7; 10: Phoenix, 7:30; 12: Utah, 5:30.

All Times Pacific.