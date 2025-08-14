Los marineros pierden otro juego descuidado en Baltimore, la serie Drop to Orioles

BALTIMORE – Disculpe a los Marineros si les gustaría terminar con algo relacionado con Baltimore esta temporada.

Una temporada miserable que enfrenta a los Orioles llegó a su fin el jueves con una derrota por 5-3 en un juego empañado por un segundo retraso de lluvia en tantos días, un mal comienzo de Logan Evans en lo que podría ser su giro final en la rotación de los Marineros y un par de errores descuidados de un equipo en medio de un impulso de playoff.

Los M terminaron la temporada 1-5 contra el equipo del último lugar en el este de AL. Anotaron un total de 13 carreras sobre esos seis juegos. Fueron barridos en Seattle en junio durante su más larga caída de la temporada y cayeron dos de tres aquí para detener abrupta a su racha de victorias más larga de la temporada.

La marca 1-5 contra los Orioles coincidió con el récord 1-5 contra los Yankees como el peor de Seattle contra cualquier equipo de la Liga Americana.

Y ahora, después de los miserables tres días en el encanto de la ciudad, la parte difícil de este viaje por carretera de nueve juegos: los Mets y los Filis.

Oof.

Julio Rodríguez clubó un jonrón de dos carreras y de campo opuesto como el primer bateador después de un retraso de lluvia de 2 horas y 18 minutos. Era su 24th Homero de la temporada. También fue el único punto destacado en un día que las M cometieron errores de nivel de la liga pequeña unos días antes de jugar en el clásico de la liga pequeña.

Los Marineros cargaron las bases con una en la novena entrada, y la elección de los fildeadores de Randy Arozoen anotó una carrera. Pero Josh Naylor se basó para terminarlo.

Evans luchó nuevamente con la gestión del juego y caminó con demasiados bateadores, y ya estaba fuera del juego mucho antes de que el retraso de la lluvia golpeara en la parte superior de la sexta entrada. Los M tampoco pudieron ejecutar el lado defensivo de la antigua y tercera jugada de robo retrasado que permitió a Baltimore deslizar, literalmente, una carrera en la cuarta entrada. La misma jugada que cada equipo juvenil ha intentado en algún momento robar una carrera fue una de las dos veces que la entrada de los Orioles cruzó el plato de home sin poner la pelota en juego.

El juego se retrasó con uno en la sexta entrada cuando un segundo diluvio de lluvia arrojó el campo en Camden Yards. Es probable que el juego debería haberse retrasado durante el primer aguacero una entrada antes, pero pasar por el quinto aseguró un juego oficial.

El lanzador de Baltimore, Tomoyuki Sugano, tuvo cero interés en lanzar un lanzamiento bajo la fuerte lluvia y, en última instancia, se llamó la demora cuando Sugano comenzó a caminar del montículo y Rodríguez le dijo al árbitro del plato Austin Jones que no podía controlar el bate.

La demora comenzó oficialmente a las 2:44 pm ET y fue seguida por una banda de tormentas más pesadas que explotó en aproximadamente una hora después.

Los árbitros regresaron al campo justo antes de las 4:30 p.m. ET y a las 4:35 p.m., se eliminó la lona. Los M claramente querían la oportunidad de reunirse contra el bullpen inestable de Baltimore, pero el único daño se produjo en el columpio de Rodríguez.

Parece probable que este fue el último comienzo de Evans con los Marineros, ya que Bryce Miller parecía listo para regresar después de su último comienzo de rehabilitación para Triple-A Tacoma. Y si era la salida final de Evans, estaba teñido de un sabor agrio que era principalmente su propio hecho.

Su problema este día fueron caminatas. Específicamente caminatas iniciales. Evans emitió caminatas iniciales en la segunda, tercera y cuarta entrada. Normalmente, esos conducen a resultados desastrosos. Las primeras dos veces escapó del problema gracias a los juegos dobles oportunos.

La tercera vez se convirtió en una de esas entradas problemáticas cuando los Orioles obtuvieron tres veces.

Nuevamente, fue una caminata inicial, esta vez a Jordan Westburg, que preparó el escenario. Westburg anotó con dos outs cuando Evans disparó una bola curva que el receptor Mitch Garver no pudo bloquear limpiamente. Después de que Daniel Johnson caminó para poner corredores en las esquinas, los Orioles lograron la primera y tercera jugada de robo.

No se ve a menudo en el nivel de las Grandes Ligas porque, bueno, son profesionales. Pero los Orioles lo lograron en parte porque Garver sorprendentemente arrojó a la segunda base. En su mayor parte esta temporada, los Marineros no han arrojado al segundo lugar en esa situación.

Johnson se quedó en el resumen el tiempo suficiente para que Ryan Mountcastle se estremeciera en casa y anote antes del lanzamiento de Cole Young. Johnson alcanzó el segundo de manera segura cuando el lanzamiento se fue a casa y anotó en el golpe base de Jeremiah Jackson, la única pelota puso en juego esa entrada para anotar una carrera.

Baltimore anotó dos veces en el quinto de Carlos Vargas, aunque eso fue durante la primera ola de duchas más pesadas y agarrar la pelota parecía difícil.

Esta historia se actualizará.