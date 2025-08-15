El Circus de la Premier League está de regreso, pero después de un verano de derroches, ¿quién se reirá cuando se reduzca el telón en mayo?

Es la noche de apertura en el circo multimillonario del fútbol y el gasto ha pasado por el techo grande.

Entonces, a pesar de una ola de todopoderoso, Arne Slot cree que su equipo de Liverpool enfrentará una competencia más dura que nunca si retienen su título de la Premier League.

7 Arne Slot admite que hará bien en mantener sus manos en el trofeo Prem Crédito: Getty

7 Florian Wirtz ha sido llevado a Anfield como parte de una ola enorme que puede no haber terminado Crédito: Mark Pain / Premium Sports Images

7 Chelsea buscará desafiar después de pasar casi un cuarto de mil millones Crédito: Getty

7 ¿Podría Viktor Gyokeres ser la pieza faltante para el Arsenal mientras persiguen un título tan esperado? Crédito: Getty

¡Juega el equipo de ensueño ahora! Juega al equipo Sun Dream antes de la temporada 2025/26

Los cinco clubes más grandes de Inglaterra ya han desembolsado más de £ 1 mil millones entre ellos este verano, en un enorme gasto total de £ 2.1 mil millones, o £ 2.5 mil millones, incluidos los complementos de acuerdos.

Y cuando los campeones defensores llegan a Anfield para enfrentar a Bournemouth, iniciando otra temporada para el mejor espectáculo del mundo, el holandés espera que la batalla del título sea más feroz que nunca.

La inminente firma de Giovanni Leoni de Liverpool tomaría su desembolso de verano a alrededor de £ 300 millones, con acuerdos para Alexander Isak y Marc Guehi aún posibles.

Pero los campeones mundiales Chelsea han gastado otro cuarto de mil millones, seguido de Manchester United (£ 200.5 millones), Arsenal (£ 181.8 millones) y Manchester City (£ 150.1m por un total de £ 324 millones en el año calendario).

Y Slot dijo: “La razón por la que es tan difícil radica principalmente en el hecho de que hay tantos que pueden ganar la liga aquí.

Las mejores ofertas de apuestas y apuestas gratis

“Ganarlo una vez es muy especial, si puedes ganarlo dos veces en cinco años como nosotros, y City lo hizo aún mejor, entonces eso es increíble.

“Y probablemente este año será más difícil que cualquier año anterior porque cada equipo trae nuevos jugadores. Nuestros principales competidores definitivamente también lo hicieron.

“El desafío en la Premier League es siempre los equipos. Comenzamos con Bournemouth, el más intenso de la liga en términos de correr y también estilo de juego, y después de eso es Newcastle y Arsenal.

“Eso resume esta liga y los desafíos que tenemos”.

Si ganar el título es un logro serio, retenerlo es mucho más difícil: solo la ciudad de Pep Guardiola, el United de Sir Alex Ferguson y el Chelsea de José Mourinho han ganado coronas de la Premier League consecutiva.

Conozca los WAG más nuevos de la Premier League después de que sus parejas de estrellas sean transferencias, incluidas enfermeras, abogados y expertos en maquillaje

7

Slot estaría caminando entre los gigantes si gana un segundo título en dos temporadas.

Y aunque los fichajes de Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong y Milos Kerkez proporcionan una plataforma importante, todavía quiere que el delantero del Newcastle Isak y Guehi, el defensor de Inglaterra que se deslizó Crystal Palace para vencer a los Rojos en el escudo comunitario del domingo.

El subcampeón perenne del Arsenal también se encuentra en una importante campaña de reclutamiento: agregar Viktor Gyokeres, Noni Madueke, Martin Zubimendi, Christian Norgaard, Kepa Arrizabalaga y Mosquera Cristia antes de una campaña crítica para Mikel Arteta.

Como siempre, Chelsea ha comprado a granel, con los delanteros Joao Pedro y Liam Delap uniéndose a los extremos Jamie Gittens y Estevao Willian, Jorrel Hato y el mediocampista Dario Essugo en un club impulsado por su propia marca de caos.

La ciudad de Guardiola, campeones de cuatro en una fila antes del último período, ha hecho cuatro grandes fichajes en Tijjani Reijnders, Rayan Cherki, Rayan Ait-Nouri y James Trafford, para agregar a su cuarteto de enero.

Con la revisión de ataque de United que trae a Benjamin Sesko, Matheus Cunha y Bryan Mbeumo, nunca antes, todos los principales clubes de Inglaterra han visto tal cambio.

Los ganadores de la Europa League Spurs han gastado más de £ 100 millones, con más por venir, incluso con Sunderland promovido más de nueve cifras.

La liga es cada vez más competitiva. El duopolio de Liverpool-City, cuando dos equipos casi perfectos necesitaban cerca de 100 puntos para llevar a la corona, ha terminado.

Ya no una derrota por el desastre del hechizo, sin embargo, menos accesorios son una formalidad para los cazadores de título.

Con el Liverpool haciendo tantos cambios, la ranura enfrenta una presión diferente a cuando heredó el equipo de Jurgen Klopp el verano pasado.

Él dijo: “Me hice cargo de un equipo con solo dos semanas para prepararme debido a los Euros y la Copa América.

“Este año hemos traído jugadores muy buenos e inteligentes que necesitan integrarse. Bournemouth traerá un gran desafío, pero todos lo esperan”.

Enrolle, enrolle: esta noche es la noche en que comenzamos a averiguar si todos tienen más dinero que sentido.

7 Los fanáticos de Man United rezarán para que Sesko comience a correr Crédito: Getty