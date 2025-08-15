Pierce College cierra el curso a través del país utilizado por las escuelas secundarias locales

El curso de Cross-Country Pierce College en Woodland Hills, utilizado por miles de corredores desde la década de 1960, ha estado cerrado y no estará disponible para organizar las finales de la sección de la ciudad y otras reuniones de secundaria este otoño.

En una reunión de la semana pasada a la que asistieron funcionarios de la sección de la ciudad y la Organización Juvenil de West Valley Eagles, los funcionarios de Pierce College les informaron que se construirá un nuevo campo de fútbol de césped en el área donde las carreras han comenzado anteriormente y que también se usó como un área de calentamiento para corredores.

Las autoridades también le dijeron a Jack Dawson sobre la Comisionada de la Sección de la Ciudad y la Ciudad, Vicky Lagos, que renovarían todo el curso. Ya han suavizado las áreas de camino en el curso montañoso y las cercas fijas.

Se observó un camión de agua y materiales de construcción en el área de la superficie plana el miércoles. Pocas personas se dieron cuenta de que un campo de fútbol se construiría en un área muy querida utilizada por los corredores. La escuela tiene un equipo de fútbol masculino y femenino. Un oficial de seguridad de la escuela dijo que desconocía los planes y que se vería directamente afectado ya que la seguridad se contrata semanalmente cada vez que se celebra una reunión de la escuela secundaria.

Dawson dijo: “El curso va a ser hermoso. Es, ¿cómo lo vamos a usar?”

O se deben hacer revisiones en el campo de fútbol o se debe crear un nuevo punto de partida para las carreras.

Dawson y Lagos dijeron que se les informó que no se emitirían permisos este año para el curso. Las escuelas secundarias que anteriormente usaron el curso están luchando para encontrar alternativas.

El entrenador de Monroe, Leo Hernández, dijo que su liga está investigando el uso de Woodley Park en la cuenca Sepúlveda como un posible reemplazo. Birmingham High una vez estableció un curso en su campus cuando Pierce College no estaba disponible debido a fuertes lluvias y la sección de la ciudad podría usar para las finales.

Pierce College también se está utilizando como sitio para llevar animales grandes durante los incendios forestales, por lo que es poco probable desarrollar otro curso en el campus este año considerando la incertidumbre del clima este otoño.