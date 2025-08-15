El esquinero de primer año de Husky, Dylan Robinson, brilla en ausencia de Veteran

John Richardson pelea la misma batalla todos los días.

Kevin Cummings, el entrenador de receptores abiertos de Washington, es el adversario diario de Richardson. Dylan Robinson es el tema.

Robinson, un estudiante de primer año de 6 pies 3 pulgadas y 195 libras, fue el segundo prospecto calificado más alto en la clase de reclutamiento de 2024 de la UW, según las clasificaciones compuestas 247Sports. Era una fuerza bidireccional en Bonita High en el sur de California y tenía ofertas para jugar seguridad y receptor abierto. Sin embargo, en Washington, Robinson firmó para jugar al esquinero.

Marque un punto para Richardson. Sin embargo, el entrenador secundario de la UW dijo que Cummings no ha renunciado por completo a Robinson alineando al otro lado del balón.

“(Robinson) es notable”, dijo Richardson. “Es grande. Es fuerte. Es atlético”.

Robinson continuó haciendo su caso para un papel contribuyente durante la próxima temporada el jueves por la mañana, ya que los Huskies completaron su duodécima práctica del campamento de otoño en el campo de la práctica del este. UW pasó una cantidad significativa de tiempo haciendo scrimmaging situacional, y Robinson, reemplazando al esquinero senior ausente Tacario Davis, fue uno de los más destacados de la práctica.

El esquinero de primer año aseguró su primera intercepción del campamento de otoño durante un período de 11 contra 11, haciendo un esfuerzo de salto para enganchar un pase lanzado por el mariscal de campo Demond Williams Jr. Demond Williams Jr. Robinson luego mostró algunas de sus viejas habilidades de receptor abierto, obteniendo un pie en la entrada antes de caer hacia la línea lateral. El único negativo, dijo Richardson, fue Robinson inmediatamente estrechado después de la jugada.

“Es bueno verlo finalmente caer con uno”, dijo Richardson. “(Está) jugando con más urgencia, especialmente viniendo de la escuela secundaria. La urgencia es un poco diferente, por lo que fue bueno”.

El ascenso de Robinson en el esquinero ha sido particularmente notable debido a su breve tiempo en el campus. El nativo de La Verne, California, no se inscribió temprano para las prácticas de primavera, sino que esperaba hasta junio para llegar a Montlake.

Ha aprovechado al máximo sus oportunidades desde que comenzó el campamento de otoño. Robinson se asoció inicialmente con el defensa del segundo año, Leroy Bryant como parte del segundo emparejamiento de esquinero del equipo. Cuando Davis o Efesios Prysock no estaban disponibles, Bryant a menudo se llamaba a la defensa superior.

Pero Bryant trasladó al níquel algunas prácticas al campamento de otoño y está en medio de una competencia con el estudiante de primer año de camiseta roja Rahshawn Clark y Dyson McCutcheon de quinto año para el trabajo inicial, dejando el tercer papel de esquinero abierto para Robinson. Richardson dijo que Robinson todavía está ajustando su técnica como defensiva después de confiar predominantemente en su atletismo en la escuela secundaria y dijo que el estudiante de primer año está en una “carrera por la madurez”, ya que trata de demostrar que los Huskies pueden contar con él esta temporada.

Por supuesto, el desarrollo de Robinson no es una línea exponencialmente que aumente. Su intercepción fue uno de los pocos momentos notables entre Robinson y Rashid Williams. El receptor de segundo año atrapó un pase de 10 yardas de Demond Williams para un touchdown mientras fue cubierto por Robinson durante un período de equipo anterior, pero el defensivo de primer año evitó que Rashid Williams tomara una ruta de Go Route por la línea lateral de la izquierda durante una de las unidades finales de la práctica.

Robinson recibió una fuerte dosis de instantáneas con la defensa superior porque Davis y Clark no estaban disponibles. Richardson dijo que Davis está “bien”. Clark estaba completamente adecuado pero limitado después de estar ausente en las últimas dos prácticas y solo participó en ejercicios de equipos especiales como regresador de despeje.

“La batalla está en curso”, dijo Richardson. “Y los chicos saben como, ‘Oye, te cuestan o un poco de lesiones o algo así, es mejor que vuelvas rápido porque (el próximo) el chico podrá jugar bien’. Entonces está continuamente en curso “.

Mientras que la secundaria de Washington se ocupó del jueves, el grupo receptor de UW continuó siendo más saludable. Junior Denzel Boston participó en un período de equipo completo por primera vez este otoño. Rashid Williams y el senior Omari Evans, la transferencia de Penn State, se unieron a Boston en el campo cuando hizo sus primeras apariciones con la mejor ofensiva, con Evans alineado en la ranura.

Boston atrapó dos pases durante los períodos de equipo el jueves, todo de Demond Williams. Su primera recepción fue para una breve ganancia en el piso, y su segundo fue una captura de hombros traseros en una ruta Go. Boston también anotó un touchdown de 37 yardas en una ruta de arrastre desde Demond Williams cuando un defensor se deslizó temprano en la práctica, pero la jugada fue llamada después de una llamada tardía lejos de la jugada.

Con su receptor superior, Demond Williams tenía una práctica sólida. Convirtió dos primeros intentos en tres oportunidades durante un período con UW trabajando en situaciones de segunda y larga. También hizo su mejor lanzamiento del día durante la sesión, conectando con Evans en un poste profundo para una gran ganancia y el primer intento.

Demond Williams también convirtió los primeros intentos de la tercera y larga serie que enfrentó y llevó a la ofensiva a un primer down en un impulso que comenzó en la línea de 5 yardas de la ofensiva. La intercepción con Robinson limitó su única serie pobre de la práctica. Terminó el día 13 de 19 durante los períodos de equipo situacionales.

Puntos extra:

Receptor de primer año de camiseta roja Juez Williams Tenía una de sus mejores prácticas de la caída. En particular, encontró el éxito de las rutas de la esquina, obteniendo dos recepciones para grandes ganancias del quarterback de quinto año Kai Horton. El juez Williams también atrapó un touchdown de 15 yardas de Horton Up the Seam. El juez Williams de 6-4 y 210 libras se perdió toda la temporada 2024 debido a una lesión, pero ha estado saludable durante toda la primavera y ahora el otoño.

Seguridad de primer año Rylon Dillard-Allen Hizo uno de los mayores éxitos de Fall Camp, explotando una pantalla desde Horton hasta el receptor de jóvenes Kevin Green Jr. por una pérdida.

Verdadero mariscal de campo de primer año Treston “Kini” McMillan arrojó otro touchdown al final de la práctica, conectándose con el receptor sin cita Luke Gayton en una ruta Go desde alrededor de 24 yardas.

McCutcheon Casi registró una seguridad cuando derribó el receptor de primer año Raiden Vines-Bright por una pérdida dentro de la línea de 1 yardas de la ofensiva de UW en una pantalla de receptor ancho desde Hortón.

Corredor de primer año Quaid Carr Anotó un touchdown de 2 yardas para puntuar el impulso final de la práctica.

Linero ofensivo de segundo año Zachary Henning Tengo algunas oportunidades en la guardia izquierda con la ofensiva superior, donde el estudiante de primer año de camiseta roja Paki Finau y verdadero estudiante de primer año John Mills han estado compitiendo por un punto de partida. Henning normalmente juega al centro con la segunda línea ofensiva.

Apoyador de quinto año Anthony Ward no estaba en la práctica. Verdadero apoyador de primer año Donovan Robinson Jr. Principalmente Junior asociado Xe’ree Alexander con la defensa del segundo equipo en ausencia de Ward.

Pateador senior Grady bruto Fui 5 para 6 intentos de gol de campo, incluidas dos marcas de 40 yardas, una de 42 yardas, una de 25 yardas y otra de 60 yardas. Tres de sus intentos, dos convertidos, fueron simulados contra un reloj que expiraba. La sola señorita de Gross, su primera en el campamento de otoño, fue muy amplio desde 57 yardas.

Pateador junior Ethan Moczulski Fui 1 por 2 en goles de campo, convirtiendo de 57 yardas pero quedando corto en un intento de 60 yardas.