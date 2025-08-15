EFL Club finalmente obtiene luz verde para el nuevo estadio de 16,000 asientos después de los miedos por su futuro

Oxford United ha recibido luz verde para construir un nuevo estadio de 16,000 plazas.

Los planes gurantee el club futuro Después de recibir un fecha límite para mudarse de su hogar actual.

5 Oxford United ha presentado nuevos planes de estadio Crédito: Oxford United Football Club

5 El vidrio adorna el exterior del suelo Crédito: https://www.oufc.co.uk/

5 Tendrá una capacidad de 16,000 Crédito: Oxford United

5 Los planes han recibido la aprobación del consejo local. Crédito: Oxford United

El Kassam Stadium de 12,500 capacidad para Oxford ha sido el hogar de Oxford desde 2001, pero su licencia para jugar allí expira al final de la campaña 2026/27, aunque el club tiene la opción de un año adicional.

Pero el lado del campeonato ahora ha recibido la aprobación de planificación para construir un nuevo terreno en el norte de la ciudad.

Se han revelado imágenes proyectadas de cómo podría verse el estadio, con paneles de vidrio que adornan el exterior de la estructura.

El nuevo hogar estará en tierra conocido como Triángulo Near Kidlington y el estadio incluirá un hotel de 180 dormitorios, restaurante, centro de conferencias, salud & Well-Being Space, Gym and Community Plaza.

El Consejo de Distrito de Cherwell ha otorgado la aprobación de los planes, con el presidente de Oxford, Grant Ferguson, agradeciéndoles su cooperación.

Dijo en un comunicado: “Este es un paso crucial adelante en el largo proceso para salvaguardar el futuro de este gran club. Con aprobación asegurada, nuestro enfoque ahora puede pasar a la próximo fase del plan del proyecto.

“Me gustaría agradecer a Jonathon Clarke y nuestro equipo del Proyecto del Estadio por su implacable dedicación y profesionalidad para permitirnos llegar a esta etapa.

“Gracias también al Consejo de Distrito de Cherwell por aprobar nuestra solicitud, y a todos los interesados, consultados y a todos los que han apoyado nuestra visión”.

Jonathon Clarke, director de desarrollo de Oxford United, dijo: “Estamos absolutamente encantados de tener una aprobación de planificación asegurada. Ahora estamos un paso más cerca de cumplir con nuestro objetivo de crear un lugar único para los seguidores y la comunidad en general.

“Llegar a este punto no hubiera sido posible sin la dedicación y el trabajo duro de nuestro increíble equipo del proyecto del estadio. También me gustaría registrar mi agradecimiento a los oficiales de planificación del Consejo de Distrito de Cherwell por su participación constructiva a lo largo de este proceso”.

Debido a la naturaleza de este desarrollo, la aplicación detallada ahora pasa al Secretario de Estado para Vivienda, Comunidades y Gobierno Local para su consideración.