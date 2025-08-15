Fútbol de la bandera de la escuela secundaria: resultados del miércoles y jueves

Resultados del miércoles
Sección Sur
Aliso Niguel 50, Corona 0
Anaheim 37, Garden Grove 6
Banning 43, Catedral City 6
Beckman 26, Segerstrom 0
Bellflower 7, St. Paul 0
Obispo Amat 13, Bonita 6
Buena 38, Calabasas 6
Burbank Burroughs 18, Valencia 12
Chino 32, Los Altos 0
Corona Centennial 25, Hillcrest 18
Crean Lutheran 32, Capistrano Valley 0
Desert Hot Springs 20, Xavier Prep 0
Downey 37, Western Christian 6
Edison 72, Rialto 7
El Dorado 25, Marina 0
Estancia 20, Saddleback 7
Fullerton 13, Troy 0
Gahr 54, Long Beach Cabrillo 0
Garey 31, Workman 6
Glenn d. Alhambra, pérdida
Hacienda Heights Wilson 25, Alemany 6
Hemet 20, Great Oak 0
Indio 19, Ontario Christian 12
Kennedy 25, Katella 0
La Habra 21, La Sernna 19
Lakewood St. Joseph 31, Warren 7
Linfield Christian 12, Roosevelt 0
Long Beach Wilson 6, Norwalk 6
Los Alamitos 40, Mayfair 0
Los Osos 19, Nogales 6
Montclair 24, Fontana 6
Newbury Park 26, Simi Valley 0
Orange Lutheran 34, Woodbridge 0
Patriot 21, Chaffey 6
Placentia Valencia 25, Loara 7
Portola 19, Laguna Hills 6
Rowland 31, Arroyo 0
San Clemente 31, Universidad 0
San Gabriel 34, El Monte 0
Sierra Vista 52, West Covina 20
Sonora 32, Westminster la Quinta 0
South Hills 25, Santa Fe 6
Sunny Hills 8, Villa Park 8
Tesoro 25, Irvine 0
Thousand Oaks 18, Chaminade 2
Whittier 13, Bell Gardens 12
Vendiendo 26, Compton Early College 0
Yorba Linda 13, Ayala 6
Interseccional
Imperial 43, La Quinta 12
Resultados del jueves
Sección Sur
Anaheim Canyon 31, El Dorado 6
Azusa 41, Los Altos 0
Buena 21, del Sol 0
Camarillo 36, Ventura 31
Corona del 26 de marzo, Trabuco Hills 13
Covina 25, Baldwin Park 15
Cypress 20, San Clemente 12
El Toro 12, Santa Ana Foothill 0
Fullerton 13, Crean Lutheran 7
JSerra 45, Corona Santiago 6
Lakewood St. Joseph 27, Long Beach Wilson 0
Montebello 40, Mountain View 0
Knight 12, West Ranch 7
Oak Park 27, Newbury Park 26
Oxnard 49, Islas Channel 0
Placentia Valencia 25, Rosmead 12
Santa Paula 20, Santa Bárbara 14
Sonora 30, Fountain Valley 12
San Dimas 54, Keppel 0
Temecula Valley 25, Elsinore 0
Vásquez 12, Quartz Hill 7