Home Deportes Fútbol de la bandera de la escuela secundaria: resultados del miércoles y...

Fútbol de la bandera de la escuela secundaria: resultados del miércoles y jueves

By
Enrique Salazar
-
6
0
Fútbol de la bandera de la escuela secundaria: resultados del miércoles y jueves


Resultados del miércoles

Sección Sur

Aliso Niguel 50, Corona 0

Anaheim 37, Garden Grove 6

Banning 43, Catedral City 6

Beckman 26, Segerstrom 0

Bellflower 7, St. Paul 0

Obispo Amat 13, Bonita 6

Buena 38, Calabasas 6

Burbank Burroughs 18, Valencia 12

Chino 32, Los Altos 0

Corona Centennial 25, Hillcrest 18

Crean Lutheran 32, Capistrano Valley 0

Desert Hot Springs 20, Xavier Prep 0

Downey 37, Western Christian 6

Edison 72, Rialto 7

El Dorado 25, Marina 0

Estancia 20, Saddleback 7

Fullerton 13, Troy 0

Gahr 54, Long Beach Cabrillo 0

Garey 31, Workman 6

Glenn d. Alhambra, pérdida

Hacienda Heights Wilson 25, Alemany 6

Hemet 20, Great Oak 0

Indio 19, Ontario Christian 12

Kennedy 25, Katella 0

La Habra 21, La Sernna 19

Lakewood St. Joseph 31, Warren 7

Linfield Christian 12, Roosevelt 0

Long Beach Wilson 6, Norwalk 6

Los Alamitos 40, Mayfair 0

Los Osos 19, Nogales 6

Montclair 24, Fontana 6

Newbury Park 26, Simi Valley 0

Orange Lutheran 34, Woodbridge 0

Patriot 21, Chaffey 6

Placentia Valencia 25, Loara 7

Portola 19, Laguna Hills 6

Rowland 31, Arroyo 0

San Clemente 31, Universidad 0

San Gabriel 34, El Monte 0

Sierra Vista 52, West Covina 20

Sonora 32, Westminster la Quinta 0

South Hills 25, Santa Fe 6

Sunny Hills 8, Villa Park 8

Tesoro 25, Irvine 0

Thousand Oaks 18, Chaminade 2

Whittier 13, Bell Gardens 12

Vendiendo 26, Compton Early College 0

Yorba Linda 13, Ayala 6

Interseccional

Imperial 43, La Quinta 12

Resultados del jueves

Sección Sur

Anaheim Canyon 31, El Dorado 6

Azusa 41, Los Altos 0

Buena 21, del Sol 0

Camarillo 36, Ventura 31

Corona del 26 de marzo, Trabuco Hills 13

Covina 25, Baldwin Park 15

Cypress 20, San Clemente 12

El Toro 12, Santa Ana Foothill 0

Fullerton 13, Crean Lutheran 7

JSerra 45, Corona Santiago 6

Lakewood St. Joseph 27, Long Beach Wilson 0

Montebello 40, Mountain View 0

Knight 12, West Ranch 7

Oak Park 27, Newbury Park 26

Oxnard 49, Islas Channel 0

Placentia Valencia 25, Rosmead 12

Santa Paula 20, Santa Bárbara 14

Sonora 30, Fountain Valley 12

San Dimas 54, Keppel 0

Temecula Valley 25, Elsinore 0

Vásquez 12, Quartz Hill 7



Fuente

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here