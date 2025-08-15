Emerald Downs Cancels 7 carreras de viernes por la noche debido al pronóstico del tiempo

Con una lluvia muy fuerte en el pronóstico en todo el oeste de Washington el viernes, Emerald Downs ha cancelado su programa de siete carreras, con las carreras de fin de semana aún en marcha según lo programado.

El domingo será la 90a edición de la milla Longacres de $ 125,000.

Emerald Downs está planeando carreras adicionales para el 22 al 23 de agosto para compensar la cancelación del viernes.

Baloncesto universitario masculino

• El estado de Washington competirá en el 2025 Maui Invitational y abrirá su temporada en casa el 3 de noviembre contra Idaho.

Los Cougars anunciaron su calendario de no conferencia, que incluye seis juegos en casa, a través del comunicado de prensa el jueves. Además del primer partido contra Idaho, WSU será el anfitrión de St. Thomas (Minnesota), Washington, Southern Utah, Nevada y Mercer. El enfrentamiento con UW será el 14 de noviembre.

Sus enfrentamientos en la carretera están en Davidson, Bradley, USC y Eastern Washington.

Será la primera vez que WSU jugará en el Maui Invitational. Jugarán a Chaminade primero el 24 de noviembre, luego se enfrentarán a Arizona State o Texas al día siguiente.

Fútbol universitario femenino

• UW abrió su temporada con un empate 1-1 contra Oregon State en el Husky Soccer Stadium. Kelsey Branson Marcó el gol de los Huskies y tuvo tres tiros a puerta.

• El estado de Washington perdió su primer partido de la temporada 1-0 en casa ante el estado de Utah. Austin Miller anotado para los Aggies y el portero de WSU Keara fitzgerald tenía seis salvamentos.

• Seattle U comenzó su temporada regular en casa con un 1-0 sobre el este de Washington. Defensor Cordero de Alana anotó el único gol del juego.

Menores

• Luis Suisbel Golpeó un Grand Slam en la décima entrada, y Everett reclamó una victoria de 8-3 en la carretera sobre Hillsboro.

• Tacoma cedió dos carreras en el séptimo y cuatro en el octavo para explotar una gran ventaja y caer 7-6 en Las Vegas.