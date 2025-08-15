Rams vs. Chargers: Matthew Stafford prueba, otros compiten por Snaps

p]: text-cms-story-body-color-text Clearfix “>

El entrenador de los Rams, Sean McVay, evaluará los aspirantes a la lista el sábado cuando los Rams jueguen a los Chargers en un juego de pretemporada en el Sofi Stadium.

Pero como fue el caso la semana pasada, cuando los Rams jugaron a los Dallas Cowboys, la evaluación más importante ocurrirá horas antes del inicio en las instalaciones de entrenamiento de los Rams en Woodland Hills.

El mariscal de campo estrella Matthew Stafford, que aún no ha practicado debido a un problema posterior, está programado para pasar por otro entrenamiento.

Y McVay y los Rams esperan que las consecuencias de la sesión sean mejores que las anteriores.

Según McVay, durante la primera sesión de lanzamiento de Stafford, el profesional de 17 años se veía “increíble”.

No es así como Stafford, o los Rams, se sintieron en los días que siguieron: Stafford no comenzó a practicar según lo programado.

Todavía quedan tres semanas antes del primer partido del 7 de septiembre contra los Houston Texans en el estadio Sofi. Por lo tanto, todavía hay mucho tiempo para que uno de los jugadores más experimentados de la NFL se prepare para el primer partido y los 16 juegos que seguirán.

Una recuperación indolora del entrenamiento del sábado sería un comienzo.

Aquí hay cinco cosas a tener en cuenta cuando los Rams enfrentan a los Chargers en un juego de pretemporada en el Sofi Stadium el sábado a las 4 pm PDT (ABC, CBS).