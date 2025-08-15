Tiz Whiz de Slew intentará hacer más historia en la milla Longacres

Desconsejadas por las victorias consecutivas de Five Star General en la milla Longacres en los últimos dos años en el Emerald Downs de Auburn fueron fuertes para el campeón de Longacres Mile Slew’s Tiz Whiz.

Tiz Whiz de Slew terminó tercero en las últimas dos carreras, convirtiéndose en uno de los cuatro caballos para terminar en el dinero (tres primeros) al menos tres veces en la milla Longacres, que se remonta a 1935.

Con el general de cinco estrellas se retiró al cobertizo de la cría después de su temporada de 8 años, Tiz Whiz de Slew, un castrado de 7 años, tiene la atención nuevamente en la milla Longacres del domingo.

Entrenado por Tom Wenzel, Tiz Whiz de Slew es el favorito de la línea de la mañana con 9-5 y puede convertirse en el sexto caballo en ganar la carrera de caballos más prestigiosa del noroeste dos veces (ningún caballo lo ha ganado más de dos veces).

Wenzel ha aprendido que puede contar con Tiz Whiz de Slew para dar cada onza de su ser. No ha tenido una mala carrera en años.

En las últimas 17 carreras de Slew’s Tiz Whiz, a partir de julio de 2022, tiene ocho victorias, cinco segundos, tres tercios y un cuarto.

“Él es el tipo de caballo que puede sacarme de una depresión, porque aparece casi cada vez que lo diriges”, dijo Wenzel, quien ganó la milla Longacres dos veces.

Pero el año pasado, Wenzel dijo: “Estaba pensando que podría estar perdiendo un poco de paso a medida que envejecía”.

Tiz Whiz de Slew, quien se separará del poste No. 8 en un campo de 10 caballos el domingo, ha demostrado que está equivocado. Al igual que Five Star General, que tuvo los mejores dos años de su carrera a las 7 y 8 años, Tiz Whiz de Slew es tan bueno, si no mejor, que nunca a las 7, con dos victorias y un segundo en tres aperturas.

Ganó un cuarto récord de las apuestas de gobernador consecutivas el mes pasado en su carrera más reciente, desatando una manifestación explosiva para ganar por tres largos y estampándose como el caballo local para vencer el domingo.

“Ha vuelto bastante fuerte, ha tenido los ojos muy brillantes alrededor del granero y ha corrido tres carreras sólidas”, dijo Wenzel. “Hubo un ritmo sólido ese día (en apuestas del gobernador), eso siempre ayuda con este tipo de caballo. Pero la forma en que se disparó y continuó, cuando parecía que todos los demás estaban luchando, era visualmente bastante bueno”.

Tiz Whiz de Slew, que ha dirigido los 27 su carrera comienza en Emerald Downs, deberá estar en su mejor domingo para defenderse de algunos invasores, así como Clovis Connection, quien derrotó a Tiz Whiz de Slew en Budweiser Stakes en junio.

La segunda opción en la línea de la mañana en 2-1 es Arrowgate, que viene de una victoria en una carrera de asignación en Del Mar, fuera de San Diego. Tiene las cifras de velocidad más altas esta temporada.

Aprehend y Masen, los ganadores de apuestas graduadas que provienen de Canadá, se suman a una carrera que es difícil de perjudicar.

Wenzel dijo que no podría haber imaginado lo que Tiz Whiz de Slew, criado por Karl Krieg, logrará cuando el caballo tenía 2 años.

“Simplemente no era física y mentalmente tan bueno como un niño de 2 años”, dijo Wenzel.

Wenzel ingresó a Tiz Whiz de SLEW en una carrera de reclamo de $ 15,000 para reclamar (para no ganadores). Podría haber sido comprado ese día por $ 15,000, lo que habría sido una ganga para un caballo que ha ganado $ 373,000, pero no hubo tomador y el caballo terminó en el noveno lugar, golpeado por 24 1/2 longitudes.

Tiz Whiz de Slew no volvió a correr hasta el próximo año, pero era un caballo diferente.

“Simplemente se hizo mucho más grande y más fuerte entre 2 y 3”, dijo Wenzel.

En su primera carrera cuando tenía 3 años, tomó la delantera desde el principio y ganó por 8 3/4 de longitud a 20-1. Esa es la única vez en su carrera, Tiz Whiz tomó una ventaja temprana. Continuó mejorando después de eso, pero al establecerse en el campo temprano y recuperarse tarde.

En 2019, Karl Krieg murió y Tiz Whiz de Slew comenzó a competir bajo el nombre de Darlyne Krieg, la esposa de Karl.

Después de ganar la milla Longacres en 2022, el caballo fue vendido a un grupo encabezado por Roy y Tammy Brewer, amigos de los Kriegs, después de que Darlyne Krieg decidió salir del negocio.

A sugerencia de la hija de Kriegs, el grupo se nombró a las carreras de tripulación de Slew.

“Darlyne dijo: ‘No quiero vender (Tiz Whiz) a nadie más que a ti y a tu esposa'”, dijo Roy Brewer, quien ha sido propietario de caballos desde principios de la década de 1980. “Dije: ‘Bueno, eso es realmente agradable Darlyne, pero no tengo mucho dinero y vale mucho dinero'”.

Así que Brewer consiguió que Wenzel y su esposa, Melissa, Terry y Mary Lou Griffin, y Jodee Snyder se unan a él y su esposa para comprar el caballo por un precio no revelado.

Roy Brewer dijo que está agradecido por todas las emociones que el caballo ya le ha dado al grupo. ¿Y si Tiz Whiz gana el domingo?

“El sueño de todos por aquí es ganar la milla”, dijo Roy Brewer. “Nunca pensé que tendría esa oportunidad. Sé que tuvimos una buena oportunidad de ganar la carrera. Y sí, sería el pináculo absoluto”.