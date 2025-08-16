Consejos de carreras de caballos: “Siempre ha parecido un caballo grupal” – La siesta 3-1 de Templegate es todo clase

Templegate aborda las carreras del sábado con confianza en mantener su carrera caliente en marcha, y construir el banco para York la próxima semana.

Más truenos (3.35 Newbury, siesta)

Puede ir como un rayo en las apuestas de Hungerford. El entrenador William Haggas tiene un récord fantástico en este Grupo 2 con tres victorias desde 2015, incluido el año pasado con Tiber Flow. Más Thunder parece más que capaz de entregar en este nivel después de que su lucha contra la victoria de la Copa Bunbury en Newmarket la última vez. Eso llegó después de que seis furlongs demostraron un par de yardas demasiado cortas cuando voló a casa por segundo en el Wokingham en Royal Ascot. Se veía potencialmente más que un handicap durante toda la temporada después de comenzar con victorias consecutivas en Newmarket al estilo de un artista elegante. Se merece su oportunidad en este nivel y se ve bien.

Cracking Gold (3.00 Newbury, NB)

Puede brillar para Clive Cox. Ha estado en forma de vuelo durante toda la temporada y parece difícil de vencer. Paso por todos los corredores para esta carrera a continuación.

Invitado secreto (3.20 Ripon, agudos)

Puede protagonizar el handicap de William Hill Great St Wilfrid. Fue un excelente tercero en la carrera hace 12 meses para el entrenador Bryan Smart, quien le ha dado un pequeño descanso desde un buen segundo en Thirsk la última vez. El niño de cinco años está de regreso de solo 3 libras más alto que el año pasado, pero el reclamo de su jinete se encarga de eso. Está atraído bien en Stall 11 y marca todas las casillas para este concurso competitivo.

Veredictos de TV de Templegate

Newbury

1.50

Pinhole parecía mucho más que un handicap cuando se atornilló en Ascot la última vez.

Esa fue solo su tercera carrera para Ralph Beckett y asaltó a casa más de 1M4F para sugerir que este viaje más largo traería una mejora más.

Se merece otra grieta en esta compañía más fuerte.

El poeta épico no disfrutó de 1M4F en Hardwicke en Royal Ascot después de acercarse a la Copa de Yorkshire y será más feliz a esta distancia.

El bailarín nocturno persiguió a la superestrella del potencial escandinavia aquí la última vez y debería encontrar este desafío un poco más simple.

Candleford tiene una victoria cotizada en su CV esta temporada, pero necesita recuperarse de un esfuerzo moderado en Goodwood la última vez.

2.25

Rhythm N Hooves es música para mis oídos. El Speedster de Robert Cowell volvió a su mejor momento cuando parpadeó en casa por segundo en un sprint ascot caliente el mes pasado.

Está bien manejado desde solo 2 lb más alto, prospera en un terreno rápido y Billy Loughnane sabe exactamente cómo liberarlo tarde.

Una carrera verdaderamente administrada debería verlo pasar más allá de los agotadores rivales en los últimos 100 yardas.

GetReadyTorumble es un gran peligro después de una serie de buenos esfuerzos a esta distancia, mientras que Glamorosa Breeze tiene la clase para saltar si se abren las brechas.

Sugar Hill Babe, dibujado en el puesto uno, podría darles mucho en qué pensar desde el frente, pero es probable que prepare las cosas bien para la punta.

3.00

Tengo una apuesta de agrietamiento en la caja en Newbury.

Cracking Gold (3.00, NB) fue un ganador impresionante aquí hace dos carreras antes de cerrar cerrada en Goodwood. Puede dar otro paso adelante para Clive Cox.

Classic, Consolidation y Leadman pueden darle más que hacer.

Aquí está mi guía del campo, donde los califico de una (peor) y cinco (mejores) estrellas:

Cracking Gold 5

Estrella de oro. Se veía mejor que nunca con un fuerte segundo de Goodwood en un gran campo la última vez. Es adecuado por ritmo y viaje, maneja todo terreno y funciona bien. El perfil confiable y progresivo sugiere que él es el que vence.

La Habana Pusey 2

Tengo que pasar. Le gusta estar con el ritmo y mantenerse en un grupo 3 después de que la handicap anterior gana sobre este viaje. Track and Ground Ideal, pero necesita mejorar la última exhibición de Goodwood.

Clásico 4

Caso clásico. Próximo este verano con una fuerte victoria de ASCOT SEGUNDA y SANDOWN. Esa forma se ve sólida como una roca, 7F ideal, maneja el suelo y tiene forma de pista. Es muy probable que vuelva a acercarse.

Regalo de Lou Lou 3

Caballo de regalo. Ligeramente corrió la potra, con la forma mejor que el resultado en un grupo ascot desordenado 3 la última vez. En el grado, el ritmo fuerte ayuda. Todavía tiene más por venir a 7F. Coloque el grito

Jumby 3

Por ley. Veterano del juego. Big Run en Newmarket Handicap más tarde y ha caído por los pesos. Este es su viaje, pero la larga carrera de pérdida sigue siendo una preocupación. No es sorprendente verlo en el cuadro.

Wolf de Badenoch 1

Wolf Whistle. Bien sostenido en Ascot en el regreso del césped y las mejillas permanecen encendidas. Era útil cuando tenía dos años, pero puede no haber entrenado. Otros traen reclamos actuales más fuertes y esfuerzos de discapacidad más probados.

Consolidación 4

No esta estafa. La mejor ganancia de la carrera en Goodwood Two Back, desafortunada más tarde cuando se atasca en el tráfico. Va bien en terreno rápido y trajes 7F. Todavía no se ha expuesto y bien podría recuperarse con un viaje más limpio.

Obelix 3

Lix no lamió. No tuve ninguna posibilidad en Wolver la última vez de un amplio empate en la parte posterior de una buena victoria de York. Le gusta este viaje en terreno rápido y no se descarta desde 7 lb más alto.

Leadman 4

Buen hombre. Gané bien aquí antes de no tener suerte en Goodwood la última vez. Es mejor más de los 7F y su forma de empate bien con los demás aquí. Su marca de discapacidad es justa y está en lo alto de la lista.

Cogitar 2

Pequeño engranaje. No se deshonra en Hot Ascot Handicap la última vez, pero no es el viaje más fácil. Ha bajado los pesos, pero necesita un paso adelante para anotar en esta compañía.

Documento 1

¿Qué pasa doc? Casi un adolescente, pero sigue siendo competitivo con buenos esfuerzos esta temporada en grandes campos. Su quinto detrás de Obelix en York se lee bien, pero no hay una razón obvia por la que cambiará eso.

3.35

Más Thunder nunca gana muy lejos, pero sigue produciendo los productos como al ganar la Copa Bunbury aquí por una cabeza corta la última vez.

Eso se basa en su segundo y otras dos victorias inteligentes en el curso de Rowley esta temporada.

Se ve bien hasta el Estándar del Grupo 2 y demostró su gusto por este viaje la última vez.

La apuesta de King llegó a casa fuertemente cuando se le negó más de seis furlongs en Newbury la última vez.

Esa fue su primera carrera en 11 meses y retroceder en el viaje lo convierte en el principal peligro.

El stand de los testigos ganó el Lennox muy bien en Goodwood y va bien aquí también.

Está en la mezcla, mientras que el jefe de espías estaba lejos de ser deshonrado en la Copa de Julio y es probable que vaya duro en la parte delantera.

Ripon

2.45

Novello Lad ha ganado dos de sus últimos tres y parece capaz de otro paso adelante.

Él guarda lo mejor para seis furlongs en un terreno rápido y su empate de doble figura es otra ventaja.

El Handicapper debe haber estado de buen humor al caminar solo por 2 libras por anotar en Pontefract la última vez.

A Paul Midgley le va bien en Ripon y puede agregar a su cuenta.

Wreck it Ryley salva lo mejor para Ripon y estaba a menos de dos longitudes del ritmo en Yarmouth la última vez.

Parece un buen precio para hacer el marco.

Ariel de Ziggy obtuvo su última victoria aquí en abril y es solo 2 libras más alta hoy, lo que lo hace competitivo.

Probable Fortamour favorito es un buen desempeño en este nivel, pero aún no ha ganado en un terreno rápido, lo que tiene que ser una preocupación para el niño de nueve años.

Dicko the Legend fue buena en York la última vez y está bien atraído.

3.20

Secret Guest fue tercero en esta última temporada y está preparado para ir dos mejor.

El entrenador Bryan Smart parece haberlo presentado para la carrera y le ha dado un descanso desde su cierre segundo en Thirsk a principios de julio.

Él solo tiene 3 libras más que su última victoria y este viaje y pista son ideales.

Quieres que te sientan en alto y él es útil en el puesto 11.

Rock Opera proviene de la caja 14 y fue un primer plano tercero en buena compañía en York la última vez.

Eso fue sobre este viaje en terreno rápido, por lo que debería estar en las instalaciones nuevamente.

Grant Wood ganó la Copa de Plata en esta tarjeta el año pasado y claramente ha estado dirigido a esta carrera.

Es un gran precio para hacer el marco a pesar de un bajo sorteo.

Comentarios similares se aplican a la intervención que corrió bien en Chepstow la última vez y analiza una marca justa.

Prince of Pillo está en Stall 16 y le gusta esta pista. Su entrenador Richard Fahey ganó esta carrera hace 12 meses, por lo que es una amenaza.

Nuevo mercado

2.05

Binhareer se burló de su marca de handicap de césped de apertura cuando paseaba hacia la victoria en Ayr el mes pasado.

Su jockey tenía el lujo de dejar caer su látigo, pero no hizo ninguna diferencia cuando golpeó a sus rivales durante este viaje.

El suelo era más suave ese día, pero no lo necesita en la reproducción y parece un típico mejorador de William Haggas.

Tiene 8 lb para ese éxito suave, pero eso no se frenará, ya que hay mucho más por venir.

Archiduke Ferdinand parece un precio justo en cada camino con la afirmación de su piloto que lo lleva por debajo de su última marca ganadora.

Es mejor en este viaje y le gusta el terreno rápido.

Addison Gray tuvo un comienzo prometedor en su carrera de discapacidad cuando se golpeó menos de una longitud en Chepstow hace nueve días.

Este viaje se adapta y hay más por venir después de solo cuatro carreras.

Silver Samurai funcionó mejor que el quinto lugar sugiere en Doncaster Last. Eso fue más de siete furlongs, pero tiene suficiente ritmo para calcular.

Consejos de Templegate

Apuestas gratuitas: obtenga las mejores ofertas de registro y ofertas de carreras

