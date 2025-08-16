La imagen Es icónico: Kobe Bryant dejó escapar un rugido mientras tira de su camiseta de los Gold Lakers después de anotar 49 puntos durante una victoria en los playoffs sobre los Denver Nuggets el 23 de abril de 2008.

Se ha utilizado en numerosos murales del sur de California, incluida una que se está pintando en forma más grande que la vida en el lado de un futuro restaurante Eat Fantástico en la cuadra 700 de North Pacific Coast Highway en Redondo Beach.

Sin embargo, esta pintura particular es un poco diferente de las otras, y de la imagen original en sí. La intensidad de Bryant todavía está ahí. Su pose es exactamente la misma. Todavía lleva una camiseta No. 24.

Pero en esta versión, esa camiseta no es oro con “Lakers” deletreado en el cofre en letras moradas.

Es blanco, con “Dodgers” en el cofre en letras azules.

Gustavo Zermeo Jr. alteró una imagen icónica de la leyenda de los Lakers Kobe Bryant para un mural de los Dodgers que está pintando en Redondo Beach. (Juliana Yamada / Los Angeles Times)

La versión alterada de la imagen icónica es solo una parte de un mural extenso que rinde homenaje al Campeonato de la Serie Mundial 2024 de los Dodgers. Está en el lado del norte de un antiguo edificio de Carl’s Jr. que se abrirá más adelante este año como parte de la cadena fantástica Growing Eat Fantástica en el área de Los Ángeles.

El mural fue concebido por el artista Gustavo Zermeo Jr. y comer al dueño fantástico Efthemios Alexander Tsiboukas. Presenta algunas de las figuras clave de la carrera por el título de los Dodgers: jugadores Mookie Betts, Freddie Freeman, Shohei Ohtani (con su amado perro de perros) y el rapero Ice Cube, que se muestra en un clásico Dodger Blue Convertible como lo hizo cuando actuó antes del Juego 3 de la Serie Mundial.

Y luego está la leyenda de los fallecidos Lakers Bryant, cuya inclusión en la pieza fue imprescindible, dijo Zermeño.

“Cada [Eat Fantastic] La ubicación tiene un mural de Kobe, al menos los que tienen un buen muro “, dijo Zermeño, quien es un gran admirador tanto de los Dodgers como de Bryant.” Y para esta ubicación, [Tsiboukas] Quería crear algo para el equipo de campeonato de los Dodgers. Es por eso que Kobe tiene la camiseta Dodger, ya sabes, permanecer en el tema con las ubicaciones que tienen un mural Kobe ”.

Zermeño dijo que la idea original era pintar a Bryant con una camiseta de los Dodgers de béisbol, como lo hizo mientras asistía a los juegos del equipo a lo largo de los años antes de su impactante muerte en enero de 2020.

Kobe Bryant de Lakers celebra un intento de tres contra los Denver Nuggets el 23 de abril de 2008, en el Staples Center. (Wally Skalij / Los Angeles Times)

“Así que buscamos un montón de imágenes”, dijo Zermeño. “Muchos de ellos son obviamente imágenes geniales, pero o estaban muy pixelados o simplemente no tenían lo que queríamos, esa sensación de mentalidad de mamba realmente agresiva.

“Así que encontramos esta imagen. Y ya sabes, esta imagen se ha hecho antes en varios murales. Pero con la camiseta Dodger, queríamos lanzarle un toque”.

Tsiboukas dijo: “Esa es mi foto favorita de él. Tengo exactamente el mismo [painted at the restaurant location] en Arcadia. Sin embargo, lleva la verdadera camiseta, la amarilla. Así que quería una réplica de la misma que hice en Arcadia, y hacerlo en una camiseta de Dodger, debido a la dinastía Dodger en este momento “.

El púrpura y el oro pueden haber sido retirados de la camiseta, pero Zermreño dijo que los incorporó a propósito a la puesta de sol representada detrás de Bryant como un guiño a los Lakers.

Zermeño comenzó a trabajar en el mural el 7 de agosto y espera que se complete la próxima semana, antes del cumpleaños del 23 de agosto de Bryant. La porción con Bryant ya está hecha, y ha obtenido reacciones mixtas.

“En su mayor parte, he recibido una reacción bastante positiva sobre ella”, dijo Zermreño. “Sabes, muchos fanáticos de los Laker también son fanáticos de los Dodger, así que creo que la superposición es bastante consistente en LA, pero sí, hombre, siempre vas a tener algunos enemigos. Creo que mucho es más como una burla juguetona … …

“Un par de personas que pasan, creo que solo están tratando de ser divertidos, haciendo una broma, como gritar ‘¡No jugó para los Dodgers!’ O como, ‘¡Era laker!’ Y luego, algunas personas tienen curiosidad por qué hice ese cambio.

Tsiboukas dijo que ha visto mucha discusión en línea al respecto, incluso en lo popular Página de Instagram kobemural.

“Tal vez el 70% me encanta, y el 30% son como ‘, que parece una camiseta de Clipper'”, dijo Tsiboukas. “Está causando mucha fricción de un lado a otro, pero es un buen tema. Está creando conciencia. Mantiene vivo el legado de Kobe”.

Gustavo Zermeo Jr. pinta a mano parte de la boca de Mookie Betts en su mural de los Dodgers fuera del futuro Eat Fantástico restaurante en Redondo Beach. (Juliana Yamada / Los Angeles Times)

La estrella de los Dodgers, Shohei Ohtani, y su señuelo de perros, sosteniendo un juguete de perro Dodger en su boca, son representados en un nuevo mural por Gustavo Zermeo Jr. (Chuck Schilken / Los Angeles Times)

Zermeño dijo que no le importa el discurso sobre su obra de arte.

“Simplemente, provoca esa conversación”, dijo. “Entonces, independientemente de si a la gente le gusta o no, creo que rompe el hielo para que la gente aparezca y haga preguntas y aprenda más sobre por qué lo creamos, y el proceso de armarlo …

“Es arte, ya sabes, y el arte está destinado a crear algún tipo de conversación. Y si tuviéramos que colocarlo con una camiseta regular, la gente habría sido como, ‘Oh, eso es genial, pero se ha hecho x cantidad de veces,’ ¿Ya sabes esa foto en al menos cinco murales diferentes. Entonces, sí, creo que definitivamente, definitivamente, no quiero decir que la pieza, pero definitivamente, fuera una conversación más que allí fuera la creación de más que la conversación que fuera más allá de lo que hubiera creado más que allí fuera la creación?