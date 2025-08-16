Seahawks todavía descubre quién devolverá las patadas de salida, los despejes | Computadora portátil

No hay escasez de candidatos para los trabajos de inicio y regreso de los Seahawks.

Pero cuando los Seahawks se prepararon para su segundo partido de pretemporada el viernes por la noche contra los Jefes de Kansas City, también hubo, a partir de ahora, pocas respuestas.

Una razón son las lesiones para dos jugadores que ingresaron al campamento esperados como favoritos para los trabajos: el corredor de tercer año Kenny McIntosh y el veterano firmante del agente libre Steven Sims.

McIntosh está fuera durante el año después de sufrir una lesión de LCA la primera semana de campamento, mientras que Sims ha estado lidiando con una lesión en los isquiotibiales y se quedó fuera el viernes después de perderse el primer partido de pretemporada contra los Raiders.

Por un momento, parecía que Sims podría jugar el viernes como estaba en las almohadillas y pasó por los calentamientos, la primera vez que había estado en las almohadillas en más de una semana.

Pero cuando comenzó el juego, estaba fuera de las almohadillas y nuevamente sentado.

Con Sims dejados de lado, los dos retornos iniciales de Seattle el viernes por la noche fueron el corredor de segundo año George Holani y el receptor de cuarto año Dareke Young.

Esos dos estaban de regreso para cada uno de los primeros cuatro retornos de inicio de Seattle, lo que indicó que tal vez los Seahawks están reduciendo al menos algunas cosas.

Holani parecía tener un buen regreso en el inicio de apertura, rompiéndolo para 50 yardas, antes de que Flags cayera y se volviera a llamar debido a una penalización de Drake Thomas.

Holani y Young también volvieron a profundizar para el segundo saque inicial, y Young lo devolvió de la línea de 5 yardas a la 34, así como el tercer inicio después de una seguridad al final de la primera mitad, que Holani regresó para 26 yardas.

Su uso indica que esos dos podrían ganar los trabajos de regreso de patada de salida cuando comience la temporada.

Quien gane los trabajos intentará dar a los Seahawks un juego de regreso más consistente y sin errores que hace un año, cuando Dee Williams y Laviska Shenault manejaron la mayoría de las tareas los primeros tres meses del año antes de que cada uno fuera lanzado en diciembre después de un juego lleno de balón fallado contra los Jets de Nueva York.

Jaelon Darden se hizo cargo de las tareas para el último mes de la temporada, con McIntosh también obteniendo algunos retornos de patada, pero no se volvió a firmar en la temporada baja.

También se esperaba que Sims fuera un favorito para el trabajo de regreso de despeje y las patadas de salida.

Con Sims fuera, el novato Tory Horton figura como titular allí y manejó el único regreso que Seattle tuvo en su primer partido contra los Raiders, un regreso de 5 yardas que podría haber ido por más, y bien podría comenzar el año allí.

El esquinero Damarion Williams aparece como la copia de seguridad de Horton.

Sin embargo, fue el receptor Jake Bobo quien regresó la primera vez que los Chiefs golpearon en el juego, al final del tercer cuarto. Horton no estaba en el juego en ese momento, no jugaba en la segunda mitad y regresaba a la banca en el último cuarto con ropa de calle. Williams, sin embargo, luego obtuvo un regreso en el último cuarto.

Pero una pregunta es cuánto Seattle podría querer poner en el plato de Horton como novato, ya que también se espera que tenga un papel importante en la ofensiva. Seattle sin duda querrá un segundo jugador en la lista que pueda devolver despejes.

Otra pregunta es si Seattle querría comenzar la temporada con un equipo de regreso inexperto, ni Holani ni Young tienen un regreso en un juego de la NFL, ni obviamente Horton.

Y como el coordinador de equipos especiales, Jay Harbaugh, en su segundo año con Seattle, señaló esta semana, lo que también jugará un papel en todas las unidades de patadas y despeje es cómo se une la lista inicial de 53 hombres.

Los equipos especiales son un factor clave para determinar muchas decisiones de la lista, pero no es el único factor.

Por supuesto, no hay duda de que Horton hará la lista, y Holani también parece un hecho en este momento. Young ha estado en la lista en los últimos años y ha tenido un campamento fuerte, pero es difícil saber cuántos receptores mantendrá que Seattle mantendrá después de los cuatro primeros que parecen un hecho.

Pero Harbaugh dijo que es demasiado temprano para establecerse aún con más de una semana hasta la fecha de corte del 26 de agosto de 90 jugadores a 53.

“Tenemos mucho trabajo por hacer”, dijo Harbaugh a principios de esta semana. “En esta época del año, hay mucho en … flujo, en términos de quién va a estar en el equipo y todo así. Entonces estás tratando de generar flexibilidad de ‘Ok, si la lista va de esta manera o así’, tienes respuestas y estás tratando de obtener experiencia de los hombres. Me sentiría diferente si fuera la primera semana, pero estamos en ese proceso de evaluar y ver lo que los hombres pueden llevarlo del campo de práctica a una atmósfera competitiva “.

El mayor signo de interrogación podría girar en torno a Sims.

Seattle firmó a los Sims de 28 años para un acuerdo de un año por un valor de hasta $ 1.117 millones, pero sin dinero garantizado, principalmente para su experiencia de devolución.

Sims tiene 62 retornos de inicio en una carrera de la NFL que data de 2019, con un promedio de 25.2 yardas y un touchdown, y 74 devoluciones de despeje para 462 yardas en la temporada regular, también devolviendo un despeje de 67 yardas para un TD para Houston contra Baltimore en un juego de playoffs de ruido divisional. MacDonald fue el coordinador defensivo de Baltimore ese año.

No se había esperado que Sims tenga en cuenta para la ecuación del receptor: solo tiene tres atrapadas en 12 juegos en las últimas dos temporadas.

Pero el tiempo que extraña con un isquiotibial ha hecho que sea aún más difícil ver cómo podría encajar en el cuerpo receptor, y Seattle puede no tener la habitación para adaptarse a un jugador en la lista únicamente para regresar.

No es que no haya precedentes para eso: Seattle mantuvo a Dee Williams el año pasado en la lista como esquinero, pero casi únicamente para su habilidad de regreso.

Pero el tiempo que Sims se ha perdido con un isquiotibial ha dificultado ver cómo encajará no solo con las unidades de regreso, sino si pudiera agregar algo en un cuerpo receptor que tenga una competencia bastante rígida para los últimos lugares.

Centro Oluwatimi nuevamente, Sundell comienza

Olu Oluwatimi, compitiendo con Jalen Sundell por el lugar central inicial, nuevamente se quedó fuera con un problema de espalda que ha tratado durante más de una semana. Oluwatimi también se perdió el abridor de pretemporada, regresó a practicar brevemente el sábado antes de irse y no ha practicado desde entonces.

Sundell tuvo el comienzo en el centro con Federico Maranges trabajando con el segundo equipo y el novato Mason Richman con el tercer equipo. Richman, listado como guardia, comenzó a jugar principalmente en el centro esta semana.

MacDonald ha indicado que la lesión de Oluwatimi no es grave. Pero Oluwatimi perdió ambos juegos y MacDonald diciendo que el equipo está reduciendo al elegir un titular de los cinco podría señalar a Sundell a partir del año como el centro titular.

El resto de la línea ofensiva del primer equipo presentaba a Abe Lucas en el tackle derecho, Anthony Bradford, en la guardia derecha, Gray Zabel al guardia izquierdo y Josh Jones en el tackle izquierdo en lugar del abridor Charles Cross. Cross todavía se mantiene sin contacto después de haberse sometido a una cirugía de dedos hace poco más de dos semanas. Pero aparece en camino de regresar para la temporada regular.

Notas

• Los capitanes del juego de Seattle eran el corredor Zach Charbonnet y el liniero defensivo Jarran Reed.

• Zach Triner volvió a manejar el largo roto con Chris Stoll al margen con un problema de espalda.

• El ex corredor Curt Warner, miembro del Ring of Honor del equipo, levantó la bandera 12.