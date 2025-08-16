Fútbol de la escuela secundaria: Spanish Springs derrota a Simi Valley

El fútbol de la escuela secundaria comenzó el viernes por la noche en California, y nadie se estaba divirtiendo más que los turistas/jugadores de Sparks, Nev., Los Spanish Springs High Cougars.

Volaron el viernes por la mañana en Southwest Airlines, con planes de visitar el muelle de Santa Mónica el sábado y Six Flags Magic Mountain el domingo. Primero fue un juego contra Simi Valley, y fue mejor de lo esperado.

Brady Hummel, un receptor senior e hijo del entrenador Robert Hummel, atrapó 14 pases para 121 yardas y tres touchdowns en una victoria 41-21. Hubo 11 pérdidas de balón, con Simi Valley perdiendo cuatro balones sueltos e interceptados dos veces.

Hummel estaba tan abierto en un touchdown debido a un error de comunicación secundaria de Simi Valley que podría haber contado a un Mississippi, dos Mississippi, tres Mississippi y aún habrían estado abiertos. El mariscal de campo Tyson McNeil pasó para 211 yardas.

Desde el inicio inicial, cuando Jackson Sundeen lo devolvió para un touchdown de 96 yardas, los Pioneros intentaban venir desde atrás.

Los dos equipos se combinaron para siete pérdidas de balón en la primera mitad. Spanish Springs tuvo una ventaja de medio tiempo de 20-14. Micah Hannah y James Scida tuvieron intercepciones para Simi Valley. Los pioneros perdieron tres balones sueltos. El mariscal de campo Connor Petrov tuvo pases de touchdown de 29 yardas en cuarto hasta Quentin McGahan y 50 yardas a Cole Alejo.

En la segunda mitad, Petrov fue interceptado dos veces y también perdió un balón suelto que se convirtió en un touchdown. Zane Tryon tuvo una carrera de touchdown de 73 yardas.

Simi Valley fue 12-2 la temporada pasada y derrotó a los Cougars en Nevada, pero dos nuevos quarterbacks y una línea ofensiva reconstruida tienen a los pioneros trabajando para mejorar.

“Nos recuperaremos”, dijo Hannah.

En cuanto a jugar contra Hummel, Hannah dio un touchdown contra él, pero también eliminó uno de sus pases.

“Es suave”, dijo Hannah.

Los Alamitos salió con una victoria por 20-12 sobre Inglewood. Una carrera de touchdown de dos yardas Lenny Ibarra puso a Los Alamitos por delante para siempre. Los Alamitos se dirige a Hawai la próxima semana.

En Henderson, Nev., Long Beach Millikan derrotó a Foothill 27-14. El ala cerrada/ala defensiva Jude Nelson tuvo dos capturas e hizo nueve atrapadas. El mariscal de campo Ashton Pannell lanzó dos pases de touchdown.