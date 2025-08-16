Bonney Lake/Sumner deja una decisión de 5-3 a Las Vegas en LLWS

SOUTH WILLIAMSPORT, Pa.-El representante del noroeste de la Serie Mundial de la Liga Pequeña, un equipo All-Star de Bonney Lake/Sumner, se recuperó en la última entrada, pero se quedó corto el viernes, perdiendo 5-3 ante un equipo de All-Stars de Las Vegas.

Bonney Lake/Sumner ahora se enfrenta al equipo de Braintree, Massachusetts, el domingo, mientras que el equipo de Nevada, con sus dos victorias, se encuentra con Carolina del Sur el lunes.

El viernes, Nevada saltó a una ventaja temprana de 2-0 y Bonney Lake/Sumner estaba jugando desde atrás prácticamente todo el juego.

En la parte inferior de la sexta, la última entrada, Finn Harrington bateó un doble que anotó la carrera que casi dejó el parque para reducir la brecha a 5-3, pero el equipo de Washington no pudo acercarse contra el lanzador de Nevada, Ethan Robinson, quien terminó con siete ponches.

Connor Smith tuvo un triple de anotación en el quinto para Bonney Lake/Sumner.

Bonney Lake/Sumner tuvo siete hits en total con Colton Audette, Gavin Heacox, Landon Teafoe, Atley Aviant y Cole Sehlin, cada uno con un sencillo.

El equipo de Washington resultó herido por sus cuatro errores.

Ligas menores

• El lanzamiento de alivio de Tacoma se derrumbó cuando los Rainiers cedieron seis carreras en las últimas dos entradas para perder 10-9 en Las Vegas (68-50). Tacoma (66-52) tomó una ventaja de 9-4 en la parte inferior de la octava entrada cuando Collin Snider Renunció a cuatro carreras ganadas. Luego en el noveno, Jesse Hahn entregó un jonrón de dos carreras para Zack Gelofsu segundo jonrón de la noche. Harry Ford tenía un jonrón para Tacoma y Cade Marlowe Se agregaron dos dobles. Leody Taveras tenía dos singles y dos carreras impulsadas y Victor Robles Tenía un sencillo de dos carreras para una ventaja de 6-2 en la cuarta. Rhylan Thomas tenía dos sencillos.

• El Aquasox no anotó hasta la novena entrada, y para entonces era demasiado tarde cuando el anfitrión Hillsboro (50-62) fue un ganador de 3-1 sobre Everett (54-58). Milkar Pérez Condujo en la única carrera de Everett con un sencillo de dos outs en el noveno. Nico Tellache Lanzó seis entradas fuertes para el Aquasox, permitiendo una carrera en cuatro hits.