Nick Ball vs Sam Goodman Tiempo de lucha exacto: ¿cuándo son los caminatas para el título enorme?

¡Nick Ball pondrá su título de peso pluma de la AMB en la línea en Arabia Saudita esta noche!

El Liverpudlian asume el invicto australiano Sam Goodman en el evento principal en el enorme Moses Itauma vs Dillian Whyte Bill.

2 Nick Ball regresa a Riad para defender su título de peso pluma de la AMB Crédito: Getty

Ball regresa a Riad, donde venció a Raymond Ford en junio de 2024 para reclamar el título icónico por primera vez.

Como campeón, el británico ha defendido con éxito la correa dos veces desde entonces, superando a Rios y TJ Doheny en su ciudad natal.

El oponente de Ball esta noche ha pasado la mayor parte de su carrera peleando en 122 lbs, pero esta noche hace que el paso de cuatro libras sea para desafiar el título de peso pluma de la AMB.

SunSport le trae todos los detalles que necesita antes del evento principal del éxito principal.

¿A qué hora son los caminantes de anillo de Ball vs Goodman y a qué hora comienza la pelea?

Se espera que los caminantes de anillo para Ball vs Goodman estén a las 9.15 p.m. BST.

La pelea probablemente comenzará a las 9.30 p.m. BST.

Los tiempos están sujetos a cambios dependiendo de la longitud de las peleas de la cartelera.

La tarjeta principal está configurada para comenzar a las 5.45 p.m. BST.

Moses Itauma vs Dillian Whyte – Toda la información Una de las peleas más grandes del año ha llegado Moses Itauma, muy promolinativo, se enfrenta a la mayor prueba de su carrera incipiente mientras entra en el ring con Dillian Whyte el sábado por la noche. Itauma, de 20 años, tiene grandes expectativas sobre sus hombros: ha sido comparado con Mike Tyson y muchos esperan que muchos dominen la división de peso pesado del boxeo durante la próxima década. Pero la estrella nacida en la eslovaco, que se sienta a 12-0 (10kos) aún no se ha enfrentado a una prueba cerca de lo que Whyte puede ofrecer. El Body Snatcher ahora tiene 37 años y no se ha visto genial en sus últimas peleas, pero el ex Challenger del título mundial sabe que una victoria molesta lo catapultaría de regreso a la mesa superior. Mira itauma vs whyte en vivo en dazn Aquí está todo lo que necesitas saber antes de la pelea … Información Últimas noticias

¿En qué canal de televisión está Ball vs Goodman y se puede transmitir en vivo?

Ball vs Goodman se transmitirá en vivo Dazn.

Toda la tarjeta de lucha se transmitirá en vivo en Dazn en más de 200 países de todo el mundo a través de una suscripción de Dazn.

Si actualmente no es miembro de Dazn, las opciones de suscripción mensuales y anuales están disponibles para ver más de 185 peleas al año en el boxeo, el boxeo de nudillos desnudos, MMA y kickboxing.

Una suscripción anual de Super Saver es un pago único de £ 119.99 / $ 224.99 por acceso de 12 meses (£ 14.99 / $ 19.99 por mes si paga en cuotas mensuales).

Un pase flexible mensual, que se puede cancelar en cualquier momento, es de £ 24.99 / $ 29.99 por mes.

Alternativamente, el blog en vivo de Sunsport le traerá actualizaciones redondas por ronda de la enorme tarjeta.

¿Quién más está en la tarjeta?

Aquí están todos los combates que tienen lugar en el ANB Arena:

Sujeto a cambios

Moses Itauma vs Dillian Whyte; De peso pesado

Nick Ball vs Sam Goodman ; Peso pluma, por el título de la AMB

; Peso pluma, por el título de la AMB Ray Ford vs Abraham Nova; Súper peso pluma

Filip Hrgovic vs David Adeleye; De peso pesado

Hayato tsutsumi vs qais ashfaq; Súper peso pluma

2

Moses Itauma vs Dillian Whyte: Todos los detalles que necesita antes de la gran pelea de peso pesado

Mira itauma vs whyte en vivo en dazn