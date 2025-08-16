Cartas a los deportes: los Dodgers no pueden golpear, no pueden lanzar, ¿qué pueden hacer?

p]: text-cms-story-body-color-text Clearfix “>

Últimamente, lo único en lo que los Dodgers se destacan es perder juegos que deberían ganar. Cuando golpean, no pueden lanzar y cuando lanzarán no pueden golpear. No pueden mover a los corredores ni obtener un golpe de embrague y, por supuesto, los relevistas aún no pueden lanzar huelgas. Todo se suma a un buen año … para los Padres.

Alan Abajian

Alta Loma

Para parafraseando el viejo adagio, puede poner el lápiz labial en los Dodgers, por ejemplo, por ejemplo, y también regresa … o recuperándose.

Pero cualquier equipo que haya jugado tan inconsistentemente como lo ha hecho en el plato, en el campo, y en el montículo del lanzador es muy poco probable que sobreviva en múltiples series cortas de playoffs. Es prácticamente seguro que ese tipo de equipo será tropezado en el camino. Especialmente uno previsto para ganar 120 juegos.

Kip Dellinger

Santa Mónica

El Sr. Plaschke dice que el fracaso de los Dodgers para cambiar por la ayuda del bullpen es el problema con el bullpen. Tal vez debería señalar el dedo al tipo (MIS) usándolos.

John Vitz

Playa de Manhattan

RE: La columna de Bill Plaschke sobre Dodgers en la fecha límite de comercio: los Dodgers no tenían una “incapacidad” para mejorar su bullpen, era una “falta de voluntad”. Con el talento en su sistema, los Dodgers podrían haber reunido fácilmente un paquete para obtener Mason Miller, David Bednar o similar. Imposible saber si había alguna charla comercial no revelada significativa para obtener una mejor ayuda de bullpen, pero parece que los Dodgers simplemente decidieron no hacerlo. También parece que podría ser un gran error.

John Merryman

Redondo Beach

A decir verdad, la historia era sobre el increíble regreso/barrido de los Dodgers. Una vez más, el columnista se centra en las lesiones de los Dodgers en lugar de la alucinante fondo de los Angelinos del noveno rally. ¿Continuará el “fastidio de verano” cuando los Padres invadan el Dodger Stadium?

Patrick Kelley

Los Ángeles

¿Quiénes son estas personas y qué han hecho con nuestros Dodgers?

Sarah Tamor

Santa Mónica