Dan Wilson de Mariners se refleja en la serie mundial ‘Storybook’ Little League en 1981

NUEVA YORK-Hace cuarenta y cuatro años, un grupo de niños del suburbio de Barrington de Chicago reunió el tipo de verano mágico con el que ha soñado cualquier ligero jugador que haya entrado en un campo.

Comenzó con ganar el torneo del distrito en el cercano Des Plaines, luego pasó al torneo estatal a solo unas pocas millas de distancia en Libertyville, donde los niños de Barrington tuvieron que ganar tres juegos consecutivos de perdedor para ganar el título.

A partir de ahí, fue el torneo regional en Ohio, y después de vencer a un equipo de Detroit para reclamar el título que estaba a las colinas del norte del centro de Pensilvania y los terrenos sagrados del sur de Williamsport.

Y el receptor estrella y lanzador ocasional en ese equipo de Barrington: el gerente de los Marineros, Dan Wilson.

“Simplemente una especie de libro de cuentos un escenario de principio a fin”, recordó Wilson la semana pasada sentada en el banquillo de Camden Yards. “Pero como un niño de 12 años, solo se dio cuenta de lo divertido que era el juego, de qué se trataba un buen equipo a su alrededor y toda la experiencia de Williamsport fue muy divertida”.

Han tenido lugar más de cuatro décadas y más de 40 años de béisbol desde esos días de verano, Wilson y sus amigos experimentaron en la Serie Mundial de la Liga Pequeña. Pero los recuerdos son vívidos. Y significativo. Y a punto de inundarse de una manera que Wilson no pudo comprender completamente con unos días de anticipación.

El domingo, cuando los Marineros visiten la Serie Mundial de la Liga Pequeña, antes de jugar a los Mets en el clásico de la Liga Pequeña, será la primera vez que Wilson pueda recordar haber regresado a la ciudad desde ese verano hace 44 años.

Será seguro emocional.

“Probablemente me sentiré de 12 años de nuevo”, dijo Wilson. “Creo que de alguna manera soy realista al creer que probablemente se ve completamente diferente de cómo lo recordé a los 12. Probablemente sea mucho más pequeño de lo que pensé que era. Pero poder ver a los pequeños jugadores allí y ver esa experiencia nuevamente a través de sus ojos traerá mucho más”.

Cuando Wilson era un niño, había liga pequeña y no mucho más como una opción para el béisbol de verano. Ahora, hay un montón de ligas y opciones, y diferentes niveles de competitividad, desde equipos seleccionados de viajes de súper élite hasta las oportunidades de béisbol recreativas más básicas.

Pero no importa la proliferación del juego a nivel juvenil, o la comercialización de él, el nombre Williamsport sigue siendo significativo y significativo.

La última vez que Wilson fue en la Serie Mundial de la Liga Pequeña, el torneo contó con solo ocho equipos: cuatro de los Estados Unidos, uno de Canadá, uno de México, uno de Taiwán y otro de Bélgica. Duró cuatro días y presentó un gran total de 12 juegos.

Cuando Wilson lanza el primer lanzamiento antes de uno de los juegos el domingo por la tarde, formará parte de un torneo que ahora cuenta con 10 equipos de los Estados Unidos, incluidos los All-Stars de Bonney Lake-Sumner, y 10 escuadrones internacionales, dura 11 días y necesita 38 juegos antes de que un campeón finalmente sea coronado.

También está la notoriedad que viene con el evento ahora vs. entonces. Un año después de que el equipo de Wilson hizo su viaje a Williamsport llegó la notable racha de Kirkland National Little League, el único equipo de Washington en ganar el campeonato. Ese juego parecía generar un interés más amplio en el torneo y ahora se ha convertido en un elemento básico de la programación de ESPN durante la mayor parte del mes de agosto desde las regionales en adelante.

“Qué experiencia para cualquier niño de 12 años y ahora parece que ha sido aún más grande y mejor, y realmente emocionado de ver cómo es allí ahora”, dijo Wilson.

De vuelta en el ’81

Entonces, ¿qué tipo de jugador era Dan Wilson cuando tenía 12 años?

Bueno, él era bastante bueno. Atrapó, lo cual no es una sorpresa. Él también lanzó. Y lanzó en la Serie Mundial en el partido inaugural contra un equipo de Escondido, California.

“Creo que todos estábamos un poco intimidados por el apodo de California en ese momento justo, ‘Estos tipos deben ser buenos. Juegan todo el tiempo'”, recordó Wilson.

Su equipo eliminó a los californianos 6-5, y avanzó a Barrington al juego de campeonato de los Estados Unidos. Hoy, un equipo necesita ganar un mínimo de tres juegos para llegar a la final de los Estados Unidos.

Pero la tripulación de Wilson estuvo allí después de una victoria que enfrentó un equipo de Tampa, Florida, que jugó en el juego de campeonato un año antes y regresó para una segunda carrera. El equipo de Tampa en 1980 presentó a Gary Sheffield. Un año después, se había ido, pero aún así en ese club fue el futuro, el jugador mayor Derek Bell y el futuro apoyador All-American de la Universidad de Miami, Maurice Crum Sr.,

Los floridanos dominaron y construyeron una ventaja de 11-4 yendo a la sexta entrada. Y luego la tripulación de Wilson reunió un rally que habría vivido en la historia de la Serie Mundial si no fuera por un detalle menor.

“Nos quitamos, no recuerdo cuántos fueron, siete, ocho hits consecutivos con dos outs en la parte superior de la sexta entrada. Y obtenemos el puntaje a 11-10, y nuestra carrera de empate se tira al plato”, recordó Wilson.

¿Aplastante? En el momento, absolutamente. Pero los niños de Barrington todavía tenían un juego más para jugar y vencieron a un equipo de Trail, Columbia Británica 7-3 en el tercer juego. Proporcionó un poco de consuelo y la oportunidad de terminar su viaje con una nota alta.

“Creo que en algún momento incluso cuando pierdes ese juego y tus esperanzas se han desvanecido, es cuando comienza a hundirse en el que jugaste para el campeonato estadounidense”, dijo Wilson. “Incluso a las 12, eso significa bastante”.

Disfrutando de la experiencia

Entonces, ¿cómo será el domingo?

Es un día torbellino. Los Marineros se quedarán el sábado por la noche en Manhattan y no volarán a Williamsport hasta el domingo por la mañana. El juego contra los Mets es obviamente la prioridad y tiene un significado significativo ya que los M están en el medio de la persecución de playoffs en la Liga Americana.

También es el segundo año consecutivo que los Marineros aparecen en una transmisión de béisbol del domingo por la noche de ESPN contra los Mets, que tiene un poco más de significado cuando alguien como Cal Raleigh está en la discusión de Al MVP.

Pero Wilson espera que sus jugadores que se acerquen a estar cerca de los pequeños ligeros pueden tomarse un momento para ser un niño por un momento.

“Incluso cuando mis hijos se acercaban y tuve la oportunidad de entrenar y ver el juego a través de una lente diferente, a través de una lente de 12 años, el juego es bastante alegre. Y a veces cuando entramos en este juego y se vuelve mucho más grande que solo un juego del sábado, a veces perdemos de vista esa alegría”, dijo Wilson. “Creo que esa es para mí la esperanza de que todos le quiten esta experiencia es ver la alegría que los niños tienen jugando este juego”.