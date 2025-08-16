Filip Hrgovic sobrevive a un corte de horror para superar al valiente británico David Adeleye en Moisés Itauma vs Dillian Whyte Undrocard

David Adeleye salió valientemente de la cubierta contra el peso pesado Boogieman Filip Hrgovic, pero fue golpeado por puntos.

El intrépido muchacho de Ladbroke Road se enfrentó al ganador de bronce olímpico de 2016 en Saudi y tuvo que arrastrarse de la arena en la octava ronda.

3 Filip Hrgovic dejó caer a David Adeleye en el camino a una victoria de puntos Crédito: Getty

3 Hrgovic fue malo de su ojo derecho Crédito: Getty

Lanzó el fregadero de la cocina al respetado veterano, pero los tres jueces del ringio anotaron el combate 98-91, 99-90 y 99-90.

El West Londoner tomó la valiente decisión de comenzar rápidamente, haciendo ping a los golpes ortodoxos en el guapo y duro del croata de 6 pies y 6 pies.

Hrgovic lo empujó hacia atrás con ataques corporales, pero cuando sacó un jab flácido, Adeleye aterrizó el disparo de la ronda, una derecha por encima, que debería haberle acumulado el abridor para él con los jueces.

La única derrota en la carrera de 18-1 de Hrgovic se produjo el año pasado cuando golpeó a Daniel Dubois durante algunas rondas antes de ser detenido por los horribles cortes alrededor de ambos ojos.

Y, para la segunda ronda, después de docenas de golpes rectos decentes, el ojo derecho fue arrancado nuevamente y filtrando sangre a su visión.

El favorito de los corredores de apuestas siguió siendo peligroso, caminando hacia Adeleye como la feria de la familia Adams Butler.

Pero el británico lo estaba recogiendo en el alcance, a veces en el fondo, y cortando aún más las heridas que rezuman.

Hrgovic siguió arando al pugilista con el tatuaje de Portobello Road, pero Adeleye respondió a sus mejores golpes.

Y justo antes del timbre, cuando mira fijado en una esquina neutral, el inglés aterrizó un hermoso gancho izquierdo, golpe de la noche hasta ahora, y zumbó al gigante ensangrentado.

Ambos hombres perdieron el tiempo y la energía en el cuarto, Hrgovic martillando golpes en los abdominales entintados de Adeleye o la alta guardia y el gancho izquierdo responde por millas.

Hrgovic mostró vislumbres de su pedigrí olímpico de 2016 en el quinto, pero su estrategia de ataque de cuerpo era desconcertante.

Y antes de que comenzara el sexto, ambos 17º Hulks parecían agotados y comenzaron a abrazar más que golpear.

Hrgovic dominó un sexto aburrido, cuando Adeleye estaba corriendo en humos y se veía cada vez más vulnerable y en el ring Derek Chisora gritó “necesitas un nocaut, hermano” antes de que comenzara el séptimo.

Adeleye escuchó y comenzó la sesión con algunos tiros de puntuación nítidos, pero fue de corta duración cuando su motor lo traicionó nuevamente después de unos 30 segundos.

Adeleye fue golpeado por una enorme mano derecha al comienzo del octavo, pero sacó la lengua y rugió en la pequeña arena silenciosa antes de ser dejado de lado y tomar un recuento.

Brillantemente volvió a recuperarse con sus botas blancas y luego rompió a Hrgovic alrededor del ring hasta que casi se derrumbó, pero nuestro niño no pudo anotar una caída de venganza antes de la campana.

Hrgovic fue cauteloso e inteligente en las dos sesiones finales, pero Adeleye vació el tanque y se quedó corto en un alegría del que puede estar orgulloso.