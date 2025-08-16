Seis equipos de fútbol de West Valley League están de acuerdo: su liga es la mejor en la sección de la ciudad

Fue el Día de los Medios de Fútbol para seis equipos de West Valley League el sábado en Granada Hills, y como unidad, los entrenadores y los jugadores están convencidos de que tienen la oportunidad de ser la mejor liga en la sección de la ciudad en términos de competencia.

Mientras que el campeón defensor de la liga Birmingham tiene una racha ganadora general de 49 juegos contra oponentes de la sección de la ciudad, Cleveland, Granada Hills, Chatsworth, Taft y El Camino, la verdadera esperanza de ser factores en los playoffs.

Cleveland está avanzando para desafiar el segundo lugar con un grupo de talentosos juniors, incluidos dos jugadores nacidos en Nigeria, el corredor Moyosoreoluwa Odebunmi y el apoyador Oluwafemi Okeola.

Odebunmi, en su primer equipo universitario en un scrimmage contra Van Nuys el jueves, corrió para un touchdown.

“Cuando anoté, pensé, ‘oh wow'”, dijo. “Pero sé que no va a ser fácil”.

Birmingham tiene una línea ofensiva llena de 300 libras, y cuando el mariscal de campo Kevin Hawkins de 6 pies 5 pulgadas, Kevin Hawkins, juega ala cerrada, los Patriots son verdaderamente gigantes por adelantado. El entrenador Jim Rose dijo de Hawkins corriendo la pelota: “Es como abordar a un liniero. Es un tipo enorme por ahí”.

Birmingham realizó un concurso de comidas de pizza la semana pasada, y el ganador fue el liniero Pablo Granados, quien comió 10 rebanadas en siete minutos. Hawkins fue subcampeón con siete.

El liniero ofensivo de Chatsworth, Pablo Escobedo, es conocido por montar su caballo en su vecindario de Chatsworth. “Es genial”, dijo.

Chatsworth debería tener uno de los mejores corredores de la liga en el junior Devin del Toro, que ha estado jugando corriendo y apoyador desde su temporada de primer año. El entrenador Shawn Johnson dijo que ha dado “un gran salto”.

Hay dos jugadores en la liga que son atletas sobresalientes de dos deportes en fútbol y béisbol. Ese es el mariscal de campo/receptor de Taft, Nathan Swinson y El Camino, el jardinero defensivo/jardinero central Shane Bogacz.

Ambos intentan encontrar tiempo para llegar a las jaulas de bateo para mantenerse fuertes durante la temporada de fútbol.

Granada Hills continuará ejecutando el ataque de doble ala, enfocándose en correr el balón, pero la disponibilidad de mariscal de campo de transferencia Taiyo Dorio de Crescenta Valley podría hacer que el entrenador Bucky Brooks pruebe un pase o dos.

El wingback Myles Cross se ríe cuando dijo: “Capturé un pase”.

Brooks ofreció elogios a todos los entrenadores y jugadores en la sección de la ciudad.

“Aplaudo a todos los que optaron por quedarse en el vecindario y jugar para las escuelas del vecindario”, dijo. “Quiero saludar a todos. Me encanta la competitividad”.